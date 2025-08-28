Skoðun

Viltu finna milljarð? - Frá gráu svæði í gagn­sæi

Gunnar Pétur Haraldsson skrifar

Við töpum milljörðum á erlendum veðmálum – en við getum breytt því.

Á Íslandi er einungis einn sérleyfishafi þegar að það snýr að veðmálum og þar af leiðandi er ólöglegt að auglýsa erlendar veðmálasíður hér á landi. Þrátt fyrir þetta, þá eru meðalútgjöld til fjárhættuspila á hvern fullorðin íbúa á Íslandi í kringum 72.000kr.- á ári samkvæmt skýrslu danska veðmálaeftirlitsins. En þó svo að það sé ólöglegt að auglýsa erlendar veðmálasíður á Íslandi, þá eru þúsundir Íslendinga sem eru að spila á erlendum mörkuðum og það þarf hvorki að leita langt né að hafa mikla tæknikunnáttu til þess að finna þær og þetta þýðir tvennt:

  1. Ríkið hefur enga stjórn eða yfirsýn á markaðnum.
  2. Hagnaður og mögulegar skatttekjur fara úr landi.

Samkvæmt erlendum rannsóknum þá má áætla að þetta séu milljarðar sem að íslenska ríkið tapar á því að vera með sérleyfi í stað starfsleyfa.

Áhættan við núverandi kerfi

Núverandi bannstefna íslenskra stjórnvalda veldur því að erfiðara er að greina spilafíkn og bregðast við henni, ásamt því að mun minna fjármagni er varið í forvarnir og meðferðarúrræði. Núverandi kerfi er ekki að verja neinn, hvorki viðkvæma hópa né samfélagið sem missir af þessum tekjum. Kerfið er gallað og því miður hafa eftirlitsaðilar ekki brugðist nógu skýrt við, en sérleyfishafar á Íslandi hafa bæði auglýst með slagorðinu „Settu spennu í leikinn“ og á heimasíðu HHÍ stendur að happdrættið eigi að veita fólki „upplifun og afþreyingu sem felur í sér von um fjárhagslegan vinning“. Maður veltir því fyrir sér hvort sé skaðlegra, svona herferðir eða áhrifavaldar í hettupeysum merktar erlendum fyrirtækjum.

Hvað gerðu nágrannaþjóðirnar?

Svíðþjóð, Noregur, Danmörk og Bretland hafa öll farið þá leið að vera með aukið gagnsæi og eftirlit. Þar voru starfsleyfi tekin upp og veðmálafyrirtækin eru skylduð til þess að gera eftirfarandi:

  • Greiða skatta og gjöld í viðkomandi landi.
  • Fylgja reglum um hámarks innborganir, sjálfútilokun og aldursvernd.
  • Styrkja forvarnir og meðferð fyrir spilafíkn.

Niðurstaðan? Það er mun meira eftirlit, minni hætta á spilafíkn og auknar tekjur til samfélagsins.

Tækifærið fyrir Ísland

Með því að lögleiða og taka upp starfsleyfi á Íslandi gætum við:

  • Safnað milljörðum í skatttekjur ár hvert.
  • Fjármagnað markvissar forvarnir og meðferðarúrræði.
  • Verndað viðkvæma hópa gegn skaðlegum áhrifum.
  • Styrkt og opnað á auknar tekjur til fjölmiðla og íþróttafélaga.
  • Aukið atvinnufrelsi og heilbrigða samkeppni.

Þetta er nefnilega ekki spurning um hvort að veðmálin eigi sér stað, heldur er þetta spurning um hver stjórnar leiknum og hvort við viljum að hagnaðurinn nýtist íslensku samfélagi eða renni óhindraður úr landi.

Tökum stjórn á leiknum

Hættum að ræða erlendar veðmálasíður í bakherbergjum og förum að vinna markvisst að því að breyta þessu úr gráu svæði í gagnsæi. Ef íslensk stjórnvöld taka upp starfsleyfi í stað sérleyfa, þá mun vera löglegt veðmálaumhverfi á Íslandi, auknar tekjur munu skila sér til ríkisins og hægt væri að hafa meiri yfirsýn og grípa þá viðkvæmu hópa sem eru í mestri hættu. Ég legg því til að við hættum að hræða – og förum að fræða.

Höfundur er viðskiptafræðingur.

Fjárhættuspil

