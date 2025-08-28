Mig langar til að hoppa í drullupottinn sem er við hliðina á drullupottinum sem Snorri Másson er að hoppa í. Varðandi hans sýn/skoðun á hinsegin fólk, þá er ég hugsi. Er þessi skoðun hans á fjölbreytileika fólks, skoðun Miðflokksins eða er þetta hans persónulega skoðun. Mjög mikilvægt að mínu mati að fá upplýsingar um það. Miða við það sem hann segir, varðandi fjölbreytileika fólks, þá er ég hugsi. Skoðum Miðflokkinn. Í honum eru feitir karlar, grannir karlar, ljótir karlar, sætir karlar (frekar fáir),, sætar konur (nokkrar), klárir karlar (mjög fáir), klárar konur (flestar). Svo gæti alveg leynst innan þennan fjölbreytileika regnboga menn/konu. Svona mætti lengi telja. Mér sýnist ansi mikill fjölbreytileiki þrífast innan Miðflokks Snorra Mássonar. Nú er spurt, Sigmundur Davíð, Er Miðflokkurinn ekki full mikið fjölbreyttur ?? Mitt mat er að framsetning Snorra Mássonar varðandi fjölbreytileikans er fáfræði frekar en heimska. Má til með að segja mína hlið á þessu máli.
Ég er faðir þriggja barna. Sem eru fædd, sonur, dóttir og sonur. Í dag á ég þrjá syni. Þrjá frábæra drengi. Mig langar aðeins til að fræða, fáfróðan (mitt mat) þingmann, um mína hlið sem faðir trans einstaklings. Þegar miðju barnið mitt fæddist sem stúlka (nú sonur) og mun ég hér eftir alltaf nefna sem sonur minn, enda er hann sonur minn. Snorri Másson, þegar sonur minn tilkynnti okkur foreldrunum sínum um sínar tilfinningar, þá kviknaði á peruni hjá mér. Auðvita var hann strákur (KK). Hef grun um að móðir hans hafi vitað af þessu nokkuð fyrr. Þá fór ég að skoða söguna, fyrst í huganum svo fjölskyldu myndir, ansi margar. Sá þá mjög fljótt að sonur min var í röngum líkama. Nú langar mig til að upplýsa fáfróðan (mitt mat) þingmannin Snorra Másson. Hann sonur minn, frá fæðingu og til ……dagsins í dag lék sér aldrei með leikföng sem “ætluð” voru fyrir stúlkur, þrátt fyrir það að við foreldrarnir vorum alltaf að kaupa fyrir hann þannig leikföng. Hann hafði engan áhuga á þannig dóti. En hann átti “bangsa” eða þannig, sem hann hélt mjög mikið upp á, Monsi hét hann. Snorri Másson þingmaður Miðflokksins. Þegar sonur minn óx úr grasi, þá lék hann sér bara við stráka (ca 4 – 10 ára) vildi bara leika sér með bíla eða báta. Vildi vera niðri á bryggju þegar bátarnir voru að koma í land. Vildi vera með mér úti í bílskúr þegar ég var að gera við Rússajeppan (GAS …) Vildi fara með mér út á sjó á trillu sem ég átti. (ekki viss um að Snorri Másson viti hvað Trilla er.) Snorri Másson, en það er lítill bátur. Og það sem meira er að hann slógst við strákanna eins og tíðkaðist meðal drengja á þeim tíma. Það var ekkert ofbeldi eins og tíðkast í dag, engin vopn heldur bara hendur og fætur. Og það máttu vita Snorri Másson að oftar hafði hann betur en jafnaldra strákar. Snorri Másson þingmaður Miðflokksins Nú líða árin og við foreldrarnir erum blind, eins og sumir um tilfinningar hans, varðandi eigin líkama M.a Þú . Og enn líða árin. Hann fer í sveit hjá frænku sinni. Snorri Másson, nú veit ég ekkert hvaða þekkingu þú hefur um sveitarstörfum þess tíma Snorri! Líklega enga. Á þeim tíma voru svo kölluð kvenna og karla störf í sveitinni. Konurnar sáu um inni-störf og karlarnir sáu um úti-störfin, einföld mynd af þessu. Ég held og veit það í dag, að sonur minn, braut blað og skrifaði söguna (mitt mat) hvað þetta varðar að því að hann var karlmaður í röngum líkama.. Snorri Másson nú þingmaður Miðflokksins. Nú langar mig til að fræða þig um smá. Sonur minn 😊 fór í sveitinna hjá frænku sinni (Hann var ekki komin út úr skápnum þá , ca. 12 ára). Snorri Másson.. Stutta sagan er sú, að hann fór að sinna svokölluðum KARLA störfum í sveitinni með dyggum stuðningi frænku sinnar.
Að lokum. Snorri Másson fáfróður þingmaður Miðflokksins
Ég veit ekkert um þinn grunn eða þekkingu um TRANS/HINSEGIN fólks.
Ég bara vona fyrir hönd afkomenda þinna, að þú berir virðingu fyrir.
Höfundur er stoltur faðir einstaklings sem þorði og hafði kjark til að berjast við fáfræði og heimsku sumra.
