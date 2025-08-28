Í minningu körfuboltahetja

Átján ára gamall vann hann sinn fyrsta titil með Khidmat Al-Maghazi í ungliðadeild Gazastrandarinnar en margir titlar áttu eftir að bætast í safnið. Flesta þeirra sótti hann með heimaliði sínu Khidmat Al-Bureij, en með því tók hann einnig þátt í arabísku meistaradeildinni árið 2005, sem haldin var það ár í Sameinuðu arabísku furstadæmunum. Frá 2003 fram til 2023 lék hann auk al-Maghazi og al-Bureij með ýmsum öðrum liðum á Gazaströndinni, svo sem Khidmat Khan Younis og Khidmat Al-Shati.
Sha’lan var dáður af samlöndum sínum og fékk viðurnefnið „jarðskjálftinn“ fyrir harðsnúna frammistöðu sína á vellinum. Ferlinum lauk hins vegar þegar Ísraelar réðust á Gaza undir lok árs 2023.
Mohammad var aðeins fertugur þegar hann lést. Ísraelskur hermaður myrti hann utan við hjálparmiðstöð nærri borginni Khan Younis á Gazaströndinni, þar sem hann beið í röð eftir mat fyrir fjölskyldu sína og lyfjum fyrir Myriam dóttur sína, sem þjáist af nýrnabilun og alvarlegum sjúkdómum í blóðrásarkerfi.
Mohammad Sha’lan lætur eftir sig sex börn. Hann bætist í hóp hundruð íþróttamanna sem myrt hafa verið af Ísraelum í yfirstandandi þjóðarmorði þeirra á palestínsku þjóðinni.
Megi körfuboltaheimurinn minnast Mohammads Sha’lans nú í upphafi Evrópumóts karla í körfubolta, sem og um alla framtíð.
Höfundur er jarðfræðingur
Erlingur Sigvaldason skrifar
Snæbjörn Guðmundsson skrifar
Heiðrún Jónsdóttir skrifar
Ragnar Sigurður Kristjánsson skrifar
Ragnhildur Hólmgeirsdóttir,Oddný Björg Rafnsdóttir,Svanhildur Anja Ástþórsdóttir,Guðjón Magnússon,Margrét Rut Eddudóttir skrifar
Sigurður Árni Reynisson skrifar
Sigurður Kári Harðarson skrifar
Soffía Sigurðardóttir skrifar
Birgir Orri Ásgrímsson skrifar
Þuríður Harpa Sigurðardóttir skrifar
Sigfús Ómar Höskuldsson skrifar
Valgerður Árnadóttir,Stefán Yngvi Pétursson,Rósa Líf Darradóttir,Anahita S. Babaei skrifar
Gunnar Alexander Ólafsson skrifar
Ólafur Arnar Jónsson,Sigurður Guðjónsson skrifar
Gunnar Björgvinsson skrifar
Ingrid Kuhlman skrifar
Bjarni Karlsson skrifar
Gunnlaugur Stefánsson skrifar
Snævar Ívarsson skrifar
Sóldís Birta Reynisdóttir skrifar
Huld Magnúsdóttir skrifar
Þórhildur Gyða Arnarsdóttir skrifar
Halldór Reynisson skrifar
Guðveig Lind Eyglóardóttir skrifar
Hallgrímur Óskarsson skrifar
Halla Björg Evans skrifar
Róbert H. Haraldsson skrifar
Gígja Valgerður Harðardóttir skrifar
Jón Pétur Zimzen skrifar
Þorsteinn R. Hermannsson skrifar