Skoðun

Borg á heims­mæli­kvarða!

Skúli Helgason skrifar

Við búum í frábærri borg. Hér er gott og fjölbreytt skóla- og frístundastarf, velferðarþjónusta sem er aðdráttarafl fyrir fólk úr öðrum sveitarfélögum, húsnæðisuppbygging er í sögulegu hámarki sem og uppbygging nýrra leikskóla. Stuðningur við íþróttastarf er með því mesta sem gerist í alþjóðlegum samanburði, sundlaugar borgarinnar laða að sér heimamenn og erlenda ferðamenn í tugþúsundatali í hverri viku og eru nú komnar á skrá UNESCO yfir merkar menningarminjar. Borgin býður lengsta opnunartíma sundlauga á landinu og það er til dæmis opið í dag – sund á nýársdag er frábær byrjun á árinu!

Mikil ánægja

Borgin hefur tekið stakkaskiptum til hins betra á undanförnum áratugum og breyst úr grámyglulegri bílaborg í kraumandi menningarborg sem t.d. býður barnafjölskyldum betri þjónustu varðandi leikskóla, frístundastuðning, almenningsíþróttir og velferðarþjónustu en víða þekkist í öðrum löndum. Ánægja foreldra með starfið á leikskóla barna sinna mælist ítrekað yfir 90% og langflestir foreldrar fá leikskólapláss í sínu hverfi. Á þessu hausti var byrjað að taka á móti börnum frá 16 mánaða aldri og mikil uppbygging er framundan á allra næstu árum þegar nýjum plássum munu fjölga um nærri 1800 eða rúmlega 30%. Á næstu vikum kynnum við nýjar tillögur um bætt starfsumhverfi leikskóla þar sem við ætlum að bæta daglegt líf barnmargra fjölskyldna samhliða því að styðja betur við bakið á leikskólastjórnendum m.a. í tengslum við húsnæðis- og viðhaldsmál. Frístundastyrkurinn hefur hækkað um helming á kjörtímabilinu og er nú nýting hans meiri en nokkru sinni fyrr eða um 82%. Framlög til íslenskukennslu barna með annað móðurmál en íslensku hafa margfaldast og ný fjölmenningarstefna leggur grunn að enn frekari umbótum í þeim málaflokki.

Húsnæðisuppbygging og betri almenningssamgöngur

Mikill kraftur er í húsnæðisuppbygging borgarinnar og eftir því sem þéttingarverkefni klárast eykst áherslan á uppbyggingu á nýjum svæðum, s.s. í Höllunum við Úlfarsárdal, Ártúnshöfða, Keldnalandi og víðar þar sem við leggjum sérstaka áherslu á hagkvæmt húsnæði fyrir ungt fólk og fyrstu kaupendur, efnaminna fólk og blandaða byggð.

Almenningssamgöngur eru að verða ákjósanlegri valkostur fyrir fleiri með bættri þjónustu Strætó, styttri biðtíma og fjölgun ferða. Bílastæðum fjölgar með nýjum bílastæðahúsum sem síður gera kröfur um að nýta dýrmætt borgarland ofanjarðar. Við höfum tækifæri til að ná meiri sátt í flugvallarmálinu með því að verja innanlands- og sjúkraflug en draga úr óþarfa flugumferð á sama tíma og hægt er að hefja löngu tímabæra uppbyggingu húsnæðis fyrir ungt fólk í hjarta borgarinnar.

Ég er stoltur af öllu því öfluga starfsfólki borgarinnar sem sinnir störfum sínum af fagmennsku og dugnaði alla daga ársins. Metum það sem vel er gert um leið og við höldum áfram að bæta það sem betur má fara. Áfram Reykjavík – gleðilegt ár!

Höfundur er borgarfulltrúi Samfylkingarinnar.

