Í fyrsta sinn í tólf ár er gæði loftsins vöktuð í Breiðholti. Það er gott að vita til þess að núna geta íbúar, foreldra, forsvarsfólk íþróttafélaga og skólastofna í Breiðholti fylgjast með gæðum andrúmsloftsins í rauntíma með sérstaklega þegar ef loftgæðin fara úr grænu á rautt. Og um leið metið hvort eigi að halda börnum inni í leikskólanum, hvort þurfi að fella niður æfingu eða hvort það er ráðlagt að fara út að hreyfa sig.
Íbúaráð Breiðholts tók málin í sínar hendur
Að mæla gæði loftsins í fjölmennasta hverfi borgarinnar hefur verið í vinnslu hjá mér og íbúaráði Breiðholts frá því að íþróttamannvirki ÍR risu sameinuðust á einum stað í Mjóddinni. Ráðið samþykkti einróma tillögu fyrir rúmu ári síðan að koma fyrir loftgæðamæli í hverfinu til að vakta hverfið eftir langt hlé. Mjóddin er umvafinn þungum stofnbrautum, ný byggð hefur bæst við Mjóddina, umferð hefur aukist og íbúum mun halda áfram að fjölga. Íbúaráðið vann í þágu hverfis og hagsmuna íbúa. Það er dýrmætt fyrir fólk í stjórnmálum að gera gagn.
Áhrif svifryks á líkamann
Svifryk er ekki bara heilsuspillandi fyrir lungu, hjarta og æðar heldur ferðast agnirnar í gegnum blóðrásina, út um allan líkamann. Rannsóknir sýna að útsetning fyrir svifryki getur valdið bólgum í höfði, leitt til sjúkdóma eins og Alzheimer og elliglapa, efnin berast í gegnum fylgju til fósturs og geta haft áhrif á þroska barna og valdið öndunarfærasjúkdómum.
Börn eru sérlega viðkvæm fyrir svifryki og eru útsettari en fullorðnir, en 2-4 sinnum meira magn agna finnast í öndunarfærum barna miðað við fullorðna. Okkur ber rík skylda til að vernda heilsu barna, svifryksmengun getur hamlað þroska þeirra og haft ýmsar heilsufarslegar afleiðingar í för með sér. Samræmd söfnun gagna skiptir miklu máli en samhliða er mikilvægt að halda utan um fjölda skipta sem stjórnendur í leik- og grunnskólum, frístund og jafnvel hjá íþróttafélögum taka ákvörðun um að halda börnum inni eða fella niður æfingar.
Loftgæði = lífsgæði
Hreint loft eru lífsgæði, en því miður alls ekki sjálfsagður hlutur. Það er mikilvægt að varðveita þau gæði til næstu kynslóða. Þannig að börnin okkar og komandi kynslóðir búi og lifi við sömu og helst betri lífsgæði og mín kynslóð.
Til þess þarf pólitískt hugrekki. Við verðum að standa með umhverfinu, með viðkvæmum hópum, með komandi kynslóðum.
Með aukinni umferð og fleiri bílum verður að vakta loftgæðin í eystri byggðum borgarinnar, sérstaklega þar sem íþróttasvæði og fjölmenn byggð eru nálægt þungum stofnbrautum. En ekki síður leita leiða til að draga úr umferð, minnka notkun nagladekkja og greiða fyrir almenningssamgöngum.
Hvet öll áhugasöm að fylgjast með loftgæðamælinum í Breiðholti í vetur. Mikilvægur áfangi og ég er stolt af því að hafa ásamt öðru fulltrúum í íbúaráðinu komið þeim á. En það þarf að gera betur.
Það skiptir máli fyrir hverfið að hafa sterka rödd í borgarstjórn, tryggja Breiðhylting í borgarstjórn. Og það skiptir líka máli fyrir hin hverfin í borginni. Breiðholt getur líka verið fyrirmynd.
Höfundur er varaborgarfulltrúi, fv. formaður íbúaráðs Breiðholts, íbúi í Breiðholti og sækist eftir 3. sæti í flokksvali Samfylkingarinnar sem haldið verður 24.janúar næstkomandi.
