Patrik kaupir glæsihús frænku sinnar Svava Marín Óskarsdóttir skrifar 27. ágúst 2025 13:38 Friðþóra og Patrik fá húsið afhent í byrjun næstu viku. Tónlistarmaðurinn Patrik Snær Atlason, betur þekktur sem Prettyboitjokkó, og kærasta hans, Friðþóra Sigurjónsdóttir pílateskennari, hafa fest kaup á 236 fermetra einbýlishúsi í Áslandshverfi í Hafnarfirði. Parið keypti húsið af móðursystur Patriks, Rut Helgadóttur og eiginmanni hennar Jóhanni Ögra Elvarssyni. Húsið fór ekki á formlega sölu en þegar það var auglýst í fyrra var ásett verð 199 milljónir króna. Parið keypti húsið undir því verði samkvæmt heimildum Lífsins. Friðþóra og Patrik settu nýverið íbúð sína við Svöluás í sama hverfi á sölu og eru nú í óða önn að undirbúa flutningana en þau fá húsið afhent í næstu viku. Húsið var byggt árið 2002 og er á tveimur hæðum með góðri lofthæð og einstöku útsýni. Auk þess er 43 fermetra bílskúr. Umhverfis húsið er skjólsæll og stór gróinn garður. Eldhús, borðstofa og stofa eru samliggjandi á efri hæðinni sem er opin og björt með gólfsíðum gluggum. Þaðan er útgengt á rúmgóðar svalir sem snúa í suðvestur. Eldhúsið er prýtt dökkri eikarinnréttingu sem nær upp í loft og stórri eldhúseyju með gráum stein á borðum og góðu vinnuplássi. Á gólfum eru dökkar flísar. Í húsinu eru samtals fjögur svefnherbergi og tvö baðherbergi. Fasteignamarkaður Hús og heimili Hafnarfjörður Mest lesið Berbrjósta og bleikhærðar með byltingu Lífið Töluðu íslensku við mannhafið Lífið Fullkominn brúðkaupsdagur í sænskum kastala Lífið Patrik kaupir glæsihús frænku sinnar Lífið Fárveik í París Lífið Skiptir stærðin raunverulega máli? Lífið Frumsýning á Vísi: Stikla fyrir aðra seríu af Bannað að hlæja Lífið Ástin sem eftir er framlag Íslands til Óskarsverðlauna Bíó og sjónvarp Stígur út fyrir ramma raunveruleikans Tíska og hönnun Einbýlishús með möguleika á makaskiptum Lífið Fleiri fréttir Patrik kaupir glæsihús frænku sinnar Opnar sig eftir handtökuna Töluðu íslensku við mannhafið Hin 93 ára Jóhanna skríður enn um garðinn til að halda honum fínum Fárveik í París Fullkominn brúðkaupsdagur í sænskum kastala Skiptir stærðin raunverulega máli? Berbrjósta og bleikhærðar með byltingu Taylor Swift trúlofuð Taumlaus gleði og stjörnum prýddir tónleikar Stórstjörnur í mögulegum ástarþríhyrningi Leikur Elsu Lund í fatla eftir vondan skell Segir Gleðigönguna ekki vera fyrir sig en styður baráttuna Einbýlishús með möguleika á makaskiptum Sagan þegar Villi Vill ákvað að lagið Söknuður yrði í eigin jarðarför Frumsýning á Vísi: Stikla fyrir aðra seríu af Bannað að hlæja Dansinn dunaði á Menningarnótt Will Smith sakaður um að falsa áhorfendur með gervigreind Lil Nas X laus gegn tryggingu „Blessaður, þú ert með heilaæxli“ Woody Allen segist enginn aðdáandi Pútíns Ein glæsilegasta leikkona landsins selur slotið Lil Nas X ákærður fyrir brot á alríkislögum Ljúffengir hafraklattar með kaffinu Þetta eru keppendur Ungfrú Ísland Teen 2025 Hegðun Benedikts kom upp um bónorðið „Hjálpar okkur í að nýta þjónustu sem er ekki til á Íslandi í dag en ætti að vera til“ Fagurkeri selur miðbæjarperlu „Ég trúði því aldrei að ég yrði þessi gaur“ Sonur Rögnu og Árna kominn með nafn Sjá meira