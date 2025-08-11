Fótbolti

Dag­skráin: Besta deild karla á sviðið

Árni Jóhannsson skrifar
Aron Sigurðarson fagnar marki sínu af innlifun.
Aron Sigurðarson fagnar marki sínu af innlifun. Vísir/Anton Brink

Það eru kannski ekki margar útsendingar á stöðvum SÝN Sport í dag. Þær eru hinsvegar virkilega gæðamiklar.

SÝN Sport Ísland

Klukkan 19:00 hefst útsending frá leik FH og ÍA úr Kaplakrikanum.

Klukkan 21:20 munu sérfræðingarnir fara yfir 18. umferð Bestu deildar karla.

SÝN Sport Ísland 2

Klukkan 19:05 hefst útsending frá leik KR og Aftureldingar frá Meistaravöllum

Besta deild karla

Mest lesið