Kolbrún, sem upphaflega langaði til að prófa meðferð til að stinna og styrkja húð, komst fljótt að því að verkir vegna vefjagigtar höfðu snarminnkað eftir að hún hóf meðferðina. Síðan eru liðin mörg ár og hún er enn laus við verkina. Kolbrún spjallaði við blaðamann um hennar upplifun á vefjagigt og reynslu sína af The House of Beauty. Saga hennar er hvetjandi frásögn af samblandi af sjálfshjálp og faglegri meðferð.

Lipomassage Silklight - meðferð sem skilar árangri

Meðferðin sem Kolbrún nýtir hjá The House of Beauty kallast Lipomassage Silklight og er fyrsta meðferðin sem FDA í Bandaríkjunum viðurkenndi að vinni raunverulega á appelsínuhúð. Meðferðin er einnig niðurgreidd af mörgum stéttarfélögum. Fyrir utan að hafa gríðarlega öflug áhrif á mótun líkamans þá er þetta meðferð sem getur haldið niðri verkjum vegna gigtar eða stoðkerfavanda. Aðspurð segir Sigrún Lilja, eigandi The House of Beauty, að þau fái til sín mikið af gigtarsjúklingum, enda vinni tækið djúpt í vefina sem losi um stíflur, bólgur og verki ásamt því að efla sogæðakerfið kröftuglega.

„Við fáum mjög reglulega til okkar fólk sem hefur prófað margt annað til að reyna að fá bót á daglegum verkjum eða gigtar án árangurs,“ segir Sigrún. „Það skiptir okkur miklu máli að viðskiptavinirnir okkar finni raunverulegan mun á sér. Það er dýrmætt þegar fólk mælir með okkur út frá eigin reynslu.

,,Fólk með slæma vefjagigt hefur gjarnan lágan sársaukaþröskuld þá er svo mikilvægt að þrauka þetta tímabil á meðan verið er að venjast varanlegum breytingum á virkri hreyfingu og mataræði. Þess vegna kemur Silk meðferðin svo sterk inn. Hún er frábær leið til að brjóta upp vítahring vefjagigtarinnar og stíga inn í nýjan lífshring að betri heilsu og vellíðunar. “ Þorgeir Örn Tryggvason / Toggi Media

Hreyfing, mataræði ásamt meðferð

„Vefjagigt getur verið undirliggjandi hjá einstaklingum og nánast einkennalaus, en við það að lenda í erfiðu áfalli eða vera undir miklu álagi triggerast einkenni sjúkdómsins, og það er nákvæmlega það sem gerðist fyrir mig,“ segir Kolbrún.

„Þetta var um það bil ár sem ég var mjög slæm. Eftir kyrrstöðu eins og til dæmis að sitja í sófa yfir bíómynd var mjög sársaukafullt að standa upp aftur. Það er einmitt þannig sem fólk hefur tilhneigingu til að festast í vítahring þegar það getur ekki hreyft sig vegna verkja.“

Kolbrún fann það fljótlega að til að halda einkennum niðri þyrfti hún að hreyfa sig mikið og forðast sykur. „Þannig hélt ég mér ágætri, með mjög ströngu mataræði og mikilli hreyfingu.“

Hún segir að þrátt fyrir mikinn sjálfsaga hafi einkennin samt alltaf kraumað undir. „Það sem hjálpaði mér er að ég hef alla tíð stundað miklar íþróttir og borðað hollan mat, þannig að það var ekki erfitt fyrir mig að sækja þann sjálfsaga sem þarf. En það getur verið auðvelt að detta úr rútínu í dagsins amstri. Algengt er að þegar einstaklingur með vefjagigt hættir að hreyfa sig og eða borðar mikil sætindi, þá getur ástandið versnað fljótt.

Ég veit að það eru ekki allir sem þjást af verkjum eða vefjagigt færir um að taka þetta svona mikið á hörkunni eins og ég gerði, því fólk er misþjáð, en út frá minni upplifun þá mæli ég hiklaust með því að bæta Lipomassage Silklight meðferðinni hjá The House of Beauty við sinn lífsstíl til að vinna niður bólgur og verki."

Lipomassage Silklight meðferðin hjá House of Beauty hjálpar Kolbrúnu að viðhalda verkjalausu lífi: „Það er eins og allt hreinsunarkerfið fari í gang og hamingjuhormónin taki völdin!“ Þorgeir Örn Tryggvason / Toggi Media

Hún bætir við að hreyfingarleysi auki einnig sykurlöngun, sem aftur kveikir enn frekar í einkennum vefjagigtar.

„Það verður að halda þessum vítahring niðri. Hreyfing er algjört lykilatriði.“ Hún segir að reglulegar heimsóknir til The House of Beauty hafi orðið lykilþáttur í því að halda sér góðri. „Þetta hjálpaði mér að klippa á einn strenginn í vítahringnum á auðveldan hátt.“ Aðspurð segir Kolbrún að mikið hafi breyst eftir að hún byrjaði í "Silk" meðferðinni sem hún er gjarnan kölluð hjá The House of Beauty.

„Með því að fara í tækið er eins og allt kerfið fari í gang sem leiðir að skarpari hugsun að betri ákvarðanatöku varðandi heilsuna. Ég finn líka mun meiri orku og betri líðan strax eftir meðferð.

Mér líður eins og öll hamingjuhormónin fari á fullt, en að því sögðu þá var þetta ekki beint þægilegt í fyrstu tímunum þegar sársaukaþröskuldurinn var að byggjast upp en starfsfólk House of Beauty aðlagar þó sogkraft tækisins eftir þörf og getu viðskiptavina. Maður þarf að geta lagt á sig smá óþægindi í stuttan tíma til að njóta langtíma vellíðunnar. Þetta tæki er að virkja allt hreinsunarkerfi líkamans og vekur upp hverja einustu frumu og mín upplifun er að á þessum 40 mínútur sem tíminn tekur í silk meðferð gæti jafnast á við 10 nuddtíma á einu bretti.

Langtímaávinningur

Kolbrún bjó um tíma erlendis og prófaði sambærilegar meðferðir þar, enda gat hún ekki hugsað sér að sleppa þeim, en segir að reynslan hjá The House of Beauty standi upp úr. „Það skiptir máli að tækið sé rétt stillt, að rútínan sé gerð rétt og að fagfólk annist meðferðina til að hún nái nægilega djúpt til að ná að minnka bólgurnar í líkamanum ásamt því að vinna nægilega grunnt til að virkja efsta lag sogæðakerfisins með. Ég fann strax mikinn mun á gæðum þjónustunnar.“

Hún segir að með reglulegum heimsóknum geti hún leyft sér meiri sveigjanleika í dagsdaglegri rútínu.

,,Ef ég sökkvi mér í mikla vinnu og næ ekki að viðhalda góðri rútínu hreyfingar og mataræðis um tíma , þá fer ekki allt strax í óefni. Meðferðin heldur mér stöðugri.

Starfsfólkið er líka svo frábært og af því ég er búin að koma lengi þá þekkja þær mig og hjálpa mér að fá sem mest út úr meðferðinni. Ég finn það líka þegar ég kem hvað það er góður mórall á vinnustaðnum en það finnst mér segja mikið.“

Þegar Kolbrún lítur til baka til tímans þegar vefjagigtin hrjáði hana sem mest, hefði hún aldrei trúað því að ná þeim árangri sem jógakennari. „Ég var að kenna þrjá til fjóra jógatíma á dag og gat gert það verkjalaus og það segir mér mest um hversu áhrifaríkar þessar meðferðir eru hjá The House of Beauty.“

„Vildi ekki festast í vítahring vefjagigtar. Með hjálp House of Beauty, hreyfingar og holls mataræðis náði ég að viðhalda verkjalausu lífi.“ Þorgeir Örn Tryggvason / Toggi Media

Hvatning til annarra

Kolbrún nefnir að lokum að hún vonast til að hennar saga geti verið hvatning fyrir aðrar konur að leita sér aðstoðar við að losna úr vítahring vefjagigtar. „Skilaboð mín til þeirra sem eru með vefjagigt er að það er til lausn sem mjög líklega mun hjálpa við frekari vellíðan. Hjá mér eru þetta þrír þættir; Silk meðferðin hjá The House of beauty, hreyfing og mataræði. Ég mæli með að þær konur sem eru þjáðar vegna verkja og fastar í slæmum vítahring líti til þess hvað er auðveldast að tækla af þessu þrennu í byrjun. Það að leggjast á bekkinn og fara í tækið og finna um leið fyrir umhyggju og styrk getur einmitt verið það sem þær þurfa til að finna fyrir þeirri vellíðan og verkjastillingu sem þarf til þess að geta farið að hreyfa sig og um leið eykst löngunin til þess að takast á við mataræðið.“

Á instagramsíðu stofunnar má sjá fleiri reynslusögur ásamt fjölda fyrir og eftir mynda viðskiptavina The House of Beauty.

