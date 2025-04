Gefa út sína fyrsta plötu síðan 2001

Söngvarinn Jarvis Cocker og félagar greindu frá þessu í útvarpsþætti Lauren Laverne á BBC 6 Music í morgun. Síðasta plata sveitarinnar bar nafnið We Love Life og kom ut árið 2001.

Í tilefni fréttanna er sveitin jafnframt búin að gefa út myndband við eitt lagið af væntanlegri plötu – lag sem ber nafnið Spike Island.

Orðrómur hefur verið uppi síðustu ár um að sveitin ætlaði sér að gefa út nýtt efni í kjölfar endurkomunnar 2023 þegar sveitin kom aftur saman og tróð upp á tónleikum.

Liðsmenn sveitarinnar tilkynntu árið 2002 að sveitin væri hætt störfum, en þeir komu þó aftur saman á árunum 2011 til 2013 og svo árið 2023.

Síðustu misserin hefur sveitin spilað nokkurn fjölda nýrra laga á tónleikaferðalögum sínum – meðal annars Hymn of the North, Background Noise, Spike Island, My Sex og Farmer’s Market – en lögin verða öll á væntanlegri plötu. Alls verða ellefu lög á plötunni More.

Pulp tróð upp í Laugardalshöllinni árið 1996, en meðal vinsælustu smella sveitarinnar eru Common People og Disco 2000.