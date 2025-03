Eftirlætis lasagnauppskrift Guðrúnar Veigu og fjölskyldu

Hráefni:



500 gr hakk



ca. 200 gr beikon



Ein krukka sólþurrkaðir tómatar



1 lítil dós tómatpúrra



1 dós niðursoðnir tómatar



1 dl vatn



Einn pakki lasagne plötur



Ein stór dós kotasæla



Rifinn ostur

Krydd:



Svartur pipar



Salt



Oregano



Chilli-krydd



Paprikukrydd



Tacokrydd



Cayenne pipar



1/2 nautateningur

Aðferð:



Steikið hakkið á pönnu við vægan hita.



Kryddið með salti, pipar, papriku, oregano og tacokryddi (sirka hálfum poka). Setjið örlítið af cayanne pipar og chillikrydd eftir smekk.



Saxið beikonið og steikið létt á annarri pönnu. Blandið því svo saman við hakkið þegar það hefur tekið lit. Látið beikonfituna gossa af pönnunni líka.



Sigtið olíuna af sólþurrkuðu tómötunum og saxið þá smátt. Bætið þeim við hakkið og beikonið.



Hellið niðursoðnu tómötunum og tómatpúrrunni á pönnuna.



Vatn saman við og hálfur teningur af nautakrafti. Leyfið þessu að malla í góða stund.



Ég bæti stundum kotasælu við þegar ég smakka í lokin - svona ef ég hef farið of geyst í öll kryddin eða ef mér finnst sósan of þunn.



Raðið saman:



Hakkblanda, ostur, aldrei of mikið af osti, lasagneplötur, kotasæla. Endurtaka. Ostur yfir.

Inn í ofn á 180 gráður í sirka 30 mínútur.