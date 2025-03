Wybory na przewodniczącego VR rozpoczęte – Twój głos ma znaczenie!

W najbliższych dniach członkowie VR staną przed ważnym wyborem. Wybory ruszają już dziś – to moment, by wybrać przewodniczącego, który będzie stał po stronie pracowników i aktywnie walczył o ich prawa. Kandyduję, aby poprowadzić VR ku silniejszej i bardziej zjednoczonej przyszłości, i wiem, jakie kroki należy podjąć, by tak się stało.

Jedność kluczem do silniejszego VR!

Jako przewodniczący zadbam o to, aby nowy zarząd VR działał wspólnie, niezależnie od tego, kto zostanie wybrany. Musimy się zjednoczyć i pracować nad wspólnym celem: poprawą warunków dla członków VR. Mówię jasno i konkretnie, bez skomplikowanych frazesów. Każdy członek VR musi mieć pewność, że jego głos ma znaczenie.

Pytanie jest proste: Czy chcecie silniejszego VR, które walczy o wasze prawa, czy VR, które nie wprowadza realnych zmian?

Najważniejsze kwestie

Jestem gotów walczyć o sprawy, które naprawdę mają znaczenie.

1. Rynek pracy przyjazny rodzinie!

Nikt nie powinien wybierać między pracą a rodziną. Brak pewności co do opieki nad dzieckiem po urlopie macierzyńskim czy ojcowskim to ogromny stres. Inni kandydaci mówią o „likwidowaniu tej luki”, ale nie przedstawili konkretnych rozwiązań. Ja zamierzam nie tylko znaleźć rozwiązania, ale także je wdrożyć.

2. Fundusz rezerwowy ma służyć członkom VR – a nie tylko gromadzić oszczędności!

Fundusz rezerwowy VR powinien być wsparciem dla członków, gdy tego potrzebują, a nie oszczędnościami VR. Nie zgadzam się z tym, że ci, którzy zarabiają więcej, dostają większe wsparcie. Zadbam o sprawiedliwsze zasady przyznawania środków, tak aby każdy miał do nich dostęp wtedy, gdy ich potrzebuje.

Członkowie VR sami wyrażali niezadowolenie:



➡ „Mieszkam w Islandii od 7 lat, pracuję cały czas w tym samym miejscu, moje zarobki się nie zmieniły, ale z funduszu dostaję ciągle tyle samo – około 20 000 ISK. Gdzie tu sprawiedliwość?”



➡ „Nie opłaca się nawet składać wniosku, bo to są śmiesznie niskie kwoty.”

To musi się zmienić! Nie chcę już słyszeć, że ludzie opuszczają VR, bo nie mogą liczyć np. na wsparcie po urodzeniu dziecka. Zadbam, aby to się zmieniło.

3. Równe prawa na rynku pracy!

VR powinno przewodzić w negocjacjach płacowych, a nie tylko podążać za innymi. Musimy zagwarantować członkom VR te same prawa, co innym grupom zawodowym – zarówno w kwestii urlopów zdrowotnych, jak i podwyżek.

Ostatnio nauczyciele wywalczyli 24% podwyżki wynagrodzenia, co jest ogromnym sukcesem i w pełni na to zasługują. Ale gdzie jest VR? Dlaczego nasi członkowie nie dostali podobnych podwyżek?



Te pytania muszą zostać zadane – i co najważniejsze – musimy na nie odpowiedzieć działaniami.

Lepsza komunikacja i przejrzystość!

Członkowie VR nie powinni czekać na wybory, aby spotkać się ze swoim przewodniczącym. Zadbam o regularne rozmowy z członkami VR, negocjatorami i władzami, aby szybko i skutecznie reagować na problemy.

VR musi jasno mówić o prawach swoich członków i dbać o to, by nikt nie został pominięty.

Jestem gotów – a Wy?

Od 14 lat pracuję w VR i znam ten związek od podszewki. Wiem, co trzeba poprawić i nie pozwolę, aby cokolwiek mnie powstrzymało przed walką o prawa pracowników.

Członkowie VR zasługują na więcej. Nie możemy pozwolić, by inne grupy zawodowe nas wyprzedzały w kwestiach wynagrodzeń i warunków pracy. VR musi walczyć przede wszystkim o interesy swoich członków – nie o polityczne układy.

Jeśli chcecie zmian, jeśli chcecie VR, które naprawdę stoi po Waszej stronie – wybór jest prosty.

➡ Głosujcie na zmiany!



➡ Głosujcie mądrze!



➡ Głosujcie na mnie!

