Margar milljónir í menninguna

Hátt í hundrað verkefni hlutu styrk úr borgarsjóði á sviði menningarmála, en 225 umsóknir bárust í haust um styrki sem hljóða upp á tæplega 390 milljónir króna. Útnefning Listhóps Reykjavíkur 2025 fór fram í Iðnó í dag.

Ráðstöfunarfé fyrir árið í ár voru 110,6 milljónir, en hluti þeirrar upphæðar var bundinn í eldri samstarfssamninga, og því hafði hópurinn 71,6 milljónir til ráðstöfunar í nýja styrki.

Þar að auki fá borgarhátíðir Reykjavíkur samtals fimmtíu milljónir í styrki. Þær eru sex talsins og eru: Hinsegin dagar, Hönnunarmars, Iceland Airwaves, Óperudagar, Reykjavík Dance Festival og RIFF. Þær fá á bilinu fimm til tíu milljónir í styrk.

Í tilkynningu um þetta er bent á að Reykjavíkurborg reki einnig þrjár sjálfstæðar menningarstofnanir, Borgarbókasafn, Listasafn Reykjavíkur og Borgarsögusafn Reykjavíkur. Þá fari hæstu framlög Reykjavíkurborgar til menningarmála í borginni til Leikfélags Reykjavíkur í Borgarleikhúsi, Sinfóníuhljómsveitar Íslands og Hörpu tónlistar- og ráðstefnuhúss. Jafnframt njóti ýmsir sjálfstæðir aðilar húsnæðis- og rekstrarstyrkja frá Reykjavíkurborg á borð við Listahátíð í Reykjavík, Tjarnarbíó, Dansverkstæðið, Bíó Paradís, Nýlistasafnið og Kling og Bang.

Lista yfir alla styrkþega 2025 má sjá hér að neðan:

Listhópur Reykjavíkur 2025

2.500.000 Open listamannarekið sýningarrými

Styrkir 2025

2.500.000 Kammersveit Reykjavíkur - 50 ára starfsafmæli

2.000.000 UNGI - 2026 - Alþjóðleg sviðslistahátíð fyrir börn

1.500.000 Alþjóðleg barnakvikmyndahátíð í Reykjavík

1.500.000 DesignTalks 2025

1.500.000 Lucia di Lammermoor

1.500.000 Tónleikaröð Jazzklúbbsins Múlans í Hörpu

1.200.000 Extreme Chill Festival 2025

1.200.000 Reykjavík Early Music Festival

1.200.000 Sumarvinnustofur Dansverkstæðisins

1.200.000 Tón-leik-hús

1.200.000 Týndur úti í mýri - alþjóðleg barnabókmenntahátíð

1.000.000 15:15 tónleikasyrpan

1.000.000 Aldrei áður Aldrei aftur

1.000.000 ANNAR GARÐUR / SECOND GARDEN

1.000.000 Á milli

1.000.000 Brúðkaup Fígarós

1.000.000 Eldblik

1.000.000 ErkiTíð 2025

1.000.000 Far - leikin sjónvarpssería

1.000.000 Fyrirbæri múltí komplex listamannarekið rými

1.000.000 Gallery Port

1.000.000 Starfsemi sönghópsins Cantoque Ensemble 2025

1.000.000 Tónlistarstarf í Hallgrímskirkju 2025

1.000.000 UngRIFF, Stelpur filma og skólasýningar

1.000.000 Uppskeru- og menningarhátíð fatlaðs fólks í Hörpu

800.000 Arctic space

800.000 Dans Afríka Barakan Festival Iceland 2025

800.000 Endursýning

800.000 Er ekki allt í lagi heima hjá þér? Heimildaverk á sviði.

800.000 Fólkið í borginni

800.000 Hinsegin kvikmyndahátíð - I.Q. Icel. Queer Film Festival

800.000 Kammertónleikar Camerarctica 2025

800.000 Litla Afríka

800.000 Reykjavík Folk Festival 2025

800.000 Sinfóníuhljómsveit áhugamanna

800.000 Sirkusinn og ég - Flipp festival

800.000 Starf Sinfóníuhljómsveitar unga fólksins árið 2025

800.000 State of the Art 2025

750.000 Associate Gallery 2025

700.000 Aldarafmæli Thors Vilhjálmssonar rithöfundar

700.000 Árstíð í helvíti

700.000 Bókumbók. Bókverkabúð og sýningarrými

700.000 FAR Fest Afríka Reykjavík Festival

700.000 GARG: Bókabúð – Útgáfa – Vinnustofa

700.000 Hinu megin menningarhús / The other side Art space

700.000 Hæ/Hi 2025

700.000 Óhagnaðardrifið gallerí fyrir list í almannarými

700.000 Prógram 25

700.000 TORG Listamessa 2025

700.000 Ungmennadanshópurinn Forward

600.000 Bók um Guðrúnu Bergsdóttur útsaumslistakonu

600.000 DESIGN MARKET á Hönnunarmars.

600.000 Höllin

600.000 Mín saga

600.000 Raflost 2025

600.000 Sigga Vigga og brasið í bænum

500.000 Aðfluttar kvennraddir: Vendipunktar

500.000 Án handrits - viðbrögð við hinu óvænta

500.000 Eden

500.000 Eyðibýli Sálarinnar

500.000 Feluleikur

500.000 Hausthátíðin DJÖFULGANGUR: Dans- og gjörningablót

500.000 Hlaup!

500.000 Hönnunarmars 2025 - Textíll í nýju ljósi

500.000 Jazz í Djúpinu 2025

500.000 Lestrarhátíð

500.000 Made in hafnar.haus sustainable arts showcase display

500.000 S27 tónleikaröð

500.000 Sitthvoru meginn við sama borð

500.000 Skáld í skólum 2025

500.000 Upptakturinn 2025 - tónsköpunarverðlaun barna

500.000 Velkomin heim

500.000 Þögn-in

400.000 Blái vasinn

400.000 Fimmtíu plöntur fyrir frið

400.000 Heimahöfn

400.000 Heimsljós eftir Tryggva M. Baldvinsson

400.000 Hellirinn Metalfest 5

400.000 Kambríum og frumflutningar

400.000 Kæra Breiðholt (vinnutitill)

400.000 LeikHúsið

400.000 Sóljafndægur - ný tónleikaröð í Fríkirkjunni í Reykjavík

400.000 Stefan Sand stjórnar flutningi á eigin verki „Dýrin á Fróni“

400.000 The Slippery Twist Of The Tail

400.000 Töfrahurð: Muggur og tónlistaræfintýrið Dimmalimm

300.000 Á milli mála: Málþing á Vetrarhátíð 2025

300.000 Barna- og fjölskyldudagskrá Dansverkstæðisins

300.000 Beðið

300.000 Gluggagalleríið Stétt - árið 2025

300.000 Leikár Lúðrasveitar Reykjavíkur 2025

300.000 Lúðrasveit verkalýðsins

300.000 Lúðrasveitin Svanur á hátíðarstundum

250.000 Mörsugur

250.000 ReykjaDoom Festival 2025

250.000 Reykjavík Deathfest 2025

Borgarhátíðir Reykjavíkur 2023-2025

10.000.000 Hinsegin dagar



10.000.000 Hönnunarmars



10.000.000 Iceland Airwaves



7.500.000 Reykjavík Dance Festival



7.500.000 RIFF



5.000.000 Óperudagar

Samstarfssamningar 2023-25

5.000.000 Stockfish



3.000.000 Sequences



3.000.000 Lókal



3.000.000 Myrkir músíkdagar



2.000.000 Reykjavík Ensemble



2.000.000 Mengi



2.000.000 Myndhöggvarafélagið í Reykjavík

Samstarfssamningar 2024-25

2.000.000 Nordic affect



2.000.000 RVK Fringe



2.000.000 List án landamæra

Samstarfssamningar 2024-26

4.000.000 Stórsveit Reykjavíkur



4.000.000 Bókmenntahátíð í Reykjavík



3.000.000 Jazzhátíð Reykjavíkur



2.000.000 Hringleikur