Eplaedik hefur lengi notið vinsælda sem heilsubótarefni vegna fjölþættra jákvæðra áhrifa á líkamann og heilsuna. Það er sérstaklega þekkt fyrir að bæta meltinguna með því að örva framleiðslu magasýru, sem eru nauðsynlegar fyrir góða meltingu og upptöku næringarefna. Regluleg neysla eplaediks getur stuðlað að jafnvægi í meltingarkerfinu og þar með dregið úr óþægindum sem tengjast lélegri meltingu. Að auki getur eplaedik haft jákvæð áhrif á blóðsykur, stuðlað að þyngdartapi og hjálpað til við að minnka bjúg.

Óþægindi minnkuðu til muna með eplaedikstöflunum

„Þegar kemur að brjóstsviða og ýmsum öðrum óþægindum frá meltingu eru of miklar magasýrur oft ekki sökudólgurinn, heldur of lítið magn af magasýrum. Ef magasýrurnar eru ekki nægilega kröftugar, þá fer maturinn hálf meltur og hálf niðurbrotinn niður í smáþarmana. Þetta skapar ýmis vandamál og birtingareinkennin geta verið svipuð þeim sem koma fram þegar við erum með of mikið af sýrum.

Mamma mín hafði tekið sýrubindandi lyf í mörg ár vegna brjóstsviða. Hún byrjaði að taka eplaedikstöflu, eina á dag í tvær vikur og tók áfram magalyfin meðfram. Síðan ákvað hún að taka eplaedikstöfluna daglega og magalyfin annan hvern dag. Þetta gerði hún í mánuð og hætti svo alveg að taka sýrubindandi lyfin, en hélt áfram með eplaedikstöflurnar í tvo mánuði, eina á dag. Hún hefur aldrei byrjað á lyfjunum aftur. Nú eru liðin þrjú ár og hún segir að hún hafi minni óþægindi frá maga nú en þegar hún var á sýrubindandi lyfjum,“ segir Ebba Guðný um reynslu móður sinnar af eplaedikstöflunum.

Magasýrur eru okkur lífsnauðsynlegar

„Magasýrur drepa óværur sem geta verið í matnum, virkja ensím sem brjóta niður prótein og byrja að melta matinn, svo líkaminn geti nýtt næringuna úr honum. Þær virkja einnig lifrina til að framleiða gall, sem hjálpar okkur að vinna betur úr fitu í matnum. Í stuttu máli eru magasýrur algjörlega lífsnauðsynlegar.

Einkenni sem geta bent til þess að við séum með of lítið magn magasýra eru meðal annars uppþemba eftir máltíðir, vindgangur, brjóstsviði, nábítur og fleira. Í einstaka tilfellum geta þó of miklar magasýrur verið sökudólgurinn.

Eplaedik getur stuðlað að betra jafnvægi í meltingarkerfinu með því að styrkja kraft magasýranna.

Ef manni líður vel af eplaedikstöflunni, er líklegt að mann hafi vantað meiri magasýrur. Hins vegar, ef manni líður illa af töflunni, getur vandamálið stafað af of miklu magni magasýra. Það er mikilvægt að hlusta á eigin líkama.

Neysla á eplaedikstöflunum getur aukið framleiðslu magasýra þannig að með tímanum þarf aðeins að taka hana annan hvern dag, þriðja hvern dag eða jafnvel einu sinni í viku. Enn og aftur skiptir máli að hlusta á sinn líkama,“ segir Ebba Guðný.

Um eplaedikstöflurnar fyrir áhugasama

Auk eplaediks innihalda Apple Cider töflurnar frá New Nordic ætiþistil og túnfífil, jurtir sem hafa lengi verið þekktar fyrir heilsueflandi eiginleika. Að auki innihalda þær króm, sem stuðlar að eðlilegum efnaskiptum orkugefandi næringarefna og hjálpar til við að viðhalda stöðugu glúkósamagni í blóðinu. Blandan inniheldur einnig kólín, sem styður eðlileg fituefnaskipti og stuðlar að heilbrigðri starfsemi lifrar.

Bragðgóð og sykurlaus eplaedikshlaup sem koma verulega á óvart

New Nordic hefur einnig þróað eplaedik í formi hlaups, sem er einstök leið til að innbyrða eplaedik daglega. Hlaupin eru afar bragðgóð og innihalda 400 mg af eplaediki í hverjum skammti. Eplaedikshlaupin eru tilvalin viðbót við eplaedikstöflurnar og henta sérstaklega þeim sem ekki vilja eða geta tekið inn töflur. Þau eru bæði sykur- og glútenlaus og henta fyrir einstaklinga 12 ára og eldri.