Wybory islandzkie i sprawy polskie

W obliczu nadchodzących wyborów parlamentarnych, wielu przedstawicieli polskiej społeczności w Islandii z pewnością zastanawia się, na kogo oddać głos, by ich wybór mógł skutecznie reprezentować Polonię w nadchodzącej kadencji. Jest to także czas, w którym dokonujemy oceny działalności dotychczasowych władz, rozliczając ich osiągnięcia oraz zrealizowane inicjatywy.

W tym kontekście pragnę wyrazić swoją pozytywną rekomendację wobec osoby, która w ciągu ostatnich lat wykazała się wyjątkowym zaangażowaniem w sprawy Polonii, a jej działania dowodzą, że interesy naszej społeczności są jej rzeczywiście bliskie. Mowa o Pani Minister Kultury i Przedsiębiorczości, Lilji Alfreðsdóttir, reprezentującej Partię Postępu (Framsóknarflokkurinn-XB

Miałem zaszczyt poznać Panią Minister kilka lat temu, podczas organizacji – we współpracy z Ambasadą RP w Reykjaviku – konkursu muzyki polskiej dla uczniów szkół muzycznych w Islandii. Podczas uroczystej gali wręczenia nagród Pani Minister zaszczyciła nas swoją obecnością, dając się poznać jako osoba niezwykle ciepła, serdeczna i zaangażowana w budowanie więzi między Polską a Islandią, zarówno na płaszczyźnie edukacyjnej, jak i kulturalnej.

Późniejsze działania Pani Minister potwierdziły to zaangażowanie w sprawy Polonii. W 2020 roku, jako Minister Edukacji, podpisała z polskim Ministerstwem Edukacji Narodowej deklarację o współpracy, której celem było zapewnienie dzieciom polskiego pochodzenia szerszego dostępu do nauki języka ojczystego. To ważne porozumienie stanowiło konkretny krok w stronę wsparcia polskich rodzin, umożliwiając ich dzieciom pielęgnowanie więzi z polską kulturą i językiem.

Jako Minister Kultury, Pani Lilja Alfreðsdóttir kontynuuje swoje działania na rzecz umacniania współpracy pomiędzy polskimi i islandzkimi instytucjami kulturalnymi. W październiku br. udała się z oficjalną wizytą do Polski, biorąc udział w uroczystej konferencji i koncercie na Uniwersyteci Jagiellońskim, a także spotykając się z przedstawicielami polskich władz w Warszawie.

Z perspektywy wyników ostatnich sondaży, wejście Pani Minister Lilji Alfreðsdottir do parlamentu islandzkiego pozostaje niepewne. Byłaby to niewątpliwa strata dla Polonii w Islandii, którą Pani Lilja miała okazję poznać, a także dla polskich interesów będących w ostatnich latach reprezentowanych przez nią w rządzie Islandii.

Jako członkowie islandzkiej Polonii, mamy szansę w najbliższym głosowaniu ponownie powierzyć jej mandat, aby mogła kontynuować tę ważną misję. Pragnę jednocześnie podkreślić, że nie jestem związany z żadną partią polityczną, a moje przemyślenia stanowią wyraz osobistej wdzięczności za zaangażowanie na rzecz wzmacniania więzi i relacji polsko-islandzkich.

Nauczyciel akademicki i organizator wielu projektów artystycznych kierowanych do islandzkiej Polonii