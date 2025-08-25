Nú líður að hausti, sumarfríið á enda og verkefni daglegs lífs taka við á ný. Sumir fagna á meðan aðrir kvíða að snúa aftur til fyrri rútínu. Þetta á sérstaklega við um foreldra/forráðamenn, sem þurfa ekki aðeins að huga að eigin rútínu, heldur einnig barna sinna. Að styðja við barn í átt að góðri rútínu hljómar einfalt en getur reynst flóknara þegar fram líða stundir. Algeng áskorun er að börn setja sig gjarnan á móti fyrirhuguðum breytingum þar sem skilningur þeirra á mikilvægi rútínu er oft takmarkaður. Þetta tímabil getur reynst börnum og foreldrum/forráðamönnum krefjandi þar sem svarið „nei“ heyrist oftar en barnið kærir sig um og fylgir því oft grátur.
Flestir foreldrar/forráðamenn vilja tryggja að börnum þeirra líði vel, skorti aldrei ást og öryggi né tækifæri til að blómstra. Stundum, í þeirri löngun, hefur það gerst að einn af lykilþáttum uppeldisins gleymist, skýr mörk. Sem sálfræðingur í málefnum barna hef ég séð hversu mikilvæg skýr mörk eru þegar horft er til velferð barns og fjölskyldunnar í heild. Í þessari grein ætla ég því að útskýra hvað skýr mörk eru, mikilvægi þeirra, algengar áskoranir og hvernig hægt er að setja mörk með kærleiksríkum hætti.
Mörk í uppeldi eru reglur og væntingar sem foreldrar/forráðamenn setja börnum sínum til að stuðla að auknu öryggi, virðingu og ábyrgð meðal barnanna. Þau virka sem einskonar vegvísir sem hjálpar barni að skilja hvað má og hvað ekki, hvað sé öruggt og hvað ekki og hvenær hegðun verður óæskileg. Skýr mörk ættu almennt að vera:
Það er í sjálfu sér engin algild regla um hvar mörk eiga að vera sett. Þau geta snúið að reglum tengt svefntíma og/eða skjánotkun eða framkomu í eigin garð og/eða annara. Skýr mörk hjálpa barni að skilja hvers sé ætlast til af því, sem veitir síðan öryggi.
Það er fátt betra en að sjá gleðina í barninu sínu en að sama skapi getur verið sárt að sjá því líða illa. Margir foreldrar/forráðamenn kannast við að finna fyrir samviskubiti eða sektarkennd þegar þeir neita barninu sínu, því þau óttast að valda barninu sínu vonbrigðum. Auk þess er algengt að foreldrar/forráðamenn hræðist að barnið hætti að elska þá ef þeir eru strangir á meðan aðrir eiga erfitt með ágreining og reyni því að forðast slíkar aðstæður eins og heitan eldinn. Það er því ekkert óeðlilegt finnast aðstæður þessar krefjandi.
Ef við skoðum rannsóknir sem byggja á kenningum um uppeldisaðferðir, þá hafa þær m.a. leitt í ljós að foreldrar/forráðamenn sem setja skýr mörk með hlýju og kærleika að leiðarljósi stuðla að frekari tilfinningastjórnun og félagslegum þroska meðal barna sinna. Án marka fá börn ekki sömu tækifæri og jafnaldrar sýnir til að þróa með sér siðferðisvitund, læra að hafa stjórn á tilfinningum sínum þegar á móti blæs og að gjörðir hafi afleiðingar. Mörk eru því einar af undirstöðum þess að þau geti blómstrað í hinu daglega lífi.
Að segja að eitthvað sé ekki í boði er ein leið til að setja mörk og getur slíkt leitt til þess að börn byrji að tileinka sér reglur sem eru mikilvægar í daglegu lífi, til dæmis:
Tækifærin til náms teljast því afar mikilvæg til lengri tíma litið, því án marka verður heimurinn ófyrirsjáanlegur og rannsóknir hafa sýnt að börn sem fá ekki slík tækifæri séu líklegri til að sýna ýmsa áhættuhegðun í daglegu lífi, því þau hafa ekki hlotið sömu þjálfun og jafnaldrar þess í að takast á við mótlæti. Slíkt getur einnig leitt til annarra vandamála heima fyrir, sem síðan getur haft neikvæð áhrif á getu foreldra/forráðamanna í að bregðast við með hjálplegum hætti.
Góðu fréttirnar eru að það er aldrei of seint að byrja að setja mörk. Hér fyrir neðan ætla ég að útlista nokkrum einföldum ráðum sem geta hjálpað að koma slíku regluverki af stað:
Að setja mörk í uppeldi getur verið mjög krefjandi en jafnframt er það eitt það mikilvægasta sem foreldrar/forráðamenn geta gert fyrir börnin sín. Það er eðlilegt að upplifa óöryggi og finna til samviskubits þegar verið er að setja slíkar reglur en með kærleika og vitneskjunni um mikilvægi marka að vopni er hægt að skapa öruggt og uppbyggilegt umhverfi sem að barnið mun þrífast vel í. Skýr mörk geta verið eitt af dýrmætustu tækifærunum sem börnin okkar fá, því með uppbyggilegu regluverki myndast vegvísirinn sem hjálpar þeim að skilja betur þann flókna heim sem við lifum í. Það tekur tíma að innleiða slíkar reglur og venjur, bæði fyrir börn og foreldra/forráðamenn. Því skiptir máli að sýna sér mildi í því ferli og mikilvægt að minna sig á að það er ferðalagið sjálft sem er oft mikilvægara en lokamarkmiðið. Haustið er kjörinn tími til að styrkja tengslin, endurmeta rútínur og horfa fram á veginn. Með kærleika og samheldni að leiðarljósi getur þú gefið barninu þínu eina dýrmætustu gjöf sem hægt er að veita, vegvísirinn út í lífið.
Höfundur er sálfræðingur hjá Litlu Kvíðameðferðarstöðinni.
