„Ég var með beinflísar stingandi inn í mænuna mína“

Lífið á Vísi ræðir við stúlkurnar sem keppast um titilinn Ungfrú Ísland í ár og fær að kynnast þeim aðeins betur. Ungfrú Ísland verður í beinni útsendingu 14. ágúst á Vísi og Stöð 2 Vísi.

Evoto

Fullt nafn?

Dísa Dungal.

Aldur?

31 árs.

Starf?

Ég er óvinnuhæfur íþróttafræðingur akkúrat núna. Ég starfaði sem einkaþjálfari og hóptímakennari í sex ár fyrir tæpum tveim árum.

Hvað var það sem vakti áhuga þinn á keppninni?

Ég byrjaði að taka fyrst þátt árið 2019 þegar þáverandi framkvæmdarstjóri sendi mér skilaboð um hvort ég hefði áhuga á að sækja um. Ég hafði þá ekkert vit á svona keppnum og var satt best að segja með smá fordóma fyrir þeim en út af forvitni ákvað ég að prófa. Það var síðan ekkert sambærilegt við það sem margir hér á landi halda heldur er þetta mögulega það uppbyggilegasta og skemmtilegasta sem ég hef gert í lífinu.

Hvað ert þú búin að læra í ferlinu?

Ég gæti örugglega skrifað nokkrar vel þykkar bækur um allt sem ég hef lært síðan ég byrjaði en það stærsta sem þetta hefur gefið mér er kjarkurinn og frelsið til þess að vera besta útgáfan af sjálfri mér án þess að láta fordóma annarra verða í vegi fyrir.

Hvaða tungumál talarðu?

Íslensku og ensku. Síðan kann ég smá í japönsku og þýsku en samt ekki nóg til þess að halda uppi samræðum.

Hvað hefur mótað þig mest?

Ég get ekki nefnt bara einn hlut því þeir eru allir þessir: Að búa á Íslandi, taka þátt í Ungfrú Ísland, ferðast og brjóta á mér bakið.

Erfiðasta lífsreynslan hingað til?

Ég hef átt mjög litríkt líf, fullt af rússíbönum og allskonar ævintýrum en það sem ég er að ganga í gegnum akkúrat núna slær öll met um það erfiðasta, að brjóta á mér hrygginn með þeim afleiðingum að öllu er kippt undan mér og ég þarf að endurhugsa lífið uppá nýtt og læra að lifa í nýjum verkjuðum líkama.

Ég er búin að vera í næstum því tvö ár í endurhæfingu eftir tvær skurðaðgerðir og það er ekki auðvelt fyrir svona ofvirkan íþróttaálf eins og mig að slaka á.

Hverju ertu stoltust af?

Ég er ótrúlega stolt af sjálfri mér fyrir allt sem ég hef náð að gera fram að þessu óhappi og það er mikilvægt fyrir mig að minna mig á það á þessum viðkvæma tíma. Til dæmis að klára meistaranám, stofna fyrirtæki, vinna Miss Supranational Iceland 2020.

Ég vil minna sjálfa mig á að ég get ennþá gert stórkostlega hluti þrátt fyrir að líða stundum eins og ég sé alveg gagnslaus, því ég veit ég er það alls ekki.

Mig langar líka að sýna þeim fjölmörgu sem lenda illa á vegg að þetta er bara lífið að búa til tækifæri fyrir það sem þú áttir alltaf að vera að gera.

Besta heilræði sem þú hefur fengið?

Ef ekki núna, þá hvenær?

Hver er uppáhalds maturinn þinn?





Allt ítalskt.

Hver er þín fyrirmynd í lífinu?

Ég á mér nokkrar fyrirmyndir sem allar hafa mismunandi eiginleika.

Hver er frægasta persóna sem þú hefur hitt?

Axl Rose, söngvarinn úr Guns’N Roses.

Neyðarlegasta atvik sem þú hefur lent í?

Ég held að margir geta tengt við að gera heimskulega hluti á djamminu í denn en ég hef ekki drukkið áfengi í um það bil tíu ár og langar mig ekki einkenna við það í dag þannig ég ætla að halda þeim minningum gleymdum og gröfnum.

Hver er þinn helsti ótti?

Ég fékk að upplifa hann síðustu helgi. Það kom ógeðsleg könguló með kjólasendingunni minni frá Bandaríkjunum, lifði víst í mottunni í þrjá daga án þess að ég vissi það og beit mig í þokkabót þannig að ég var með risa kýli á fætinum sem ég hélt að væri flóabit og skildi ekkert í því af hverju bólguviðbrögðin voru svona rosaleg!

Ég svaf ekkert þessa nótt sem ég fann hana skríðandi á gólfinu.

Hvar sérðu þig í framtíðinni?

Hamingjusama og heilbrigða í faðmi minnar eigin fjölskyldu.

Hvaða lag tekur þú í karókí?

All I want for Christmas is you, í öllum árstíðum.

Þín mesta gæfa í lífinu?

Að hafa ekki lamast þegar ég brotnaði. Ég var með beinflísar stingandi inn í mænuna mína og var því send í bráðaaðgerð til að bjarga mér frá því að lamast.

Ég er viss um að englar hafi vakið yfir mér í gegnum þetta.

Uppskrift að drauma degi?

Mínir bestu dagar eru að vakna á paradísareyju í mið-Ameríku í fullkomnu veðri, borða ferska ávexti í morgunmat, fara í lautarferð á litlum bát með vinum þar sem hægt er að sóla sig á þilfarinu. Stoppa aðeins fyrir utan eyjuna þar sem hægt er að synda í sjónum, spila tónlist og hafa það kósý í sólinni, taka jafnvel eitt scuba-dive. Enda svo daginn á að grilla saman og spila tónlist.

Hér er hægt að kjósa í Ungfrú Ísland.