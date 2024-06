Besta sætið um KR: „Aumingja Gregg Ryder virðist því miður ekki eiga nein svör“

Besta sætið fór yfir fyrsta þriðjung Bestu deildar karla í fótbolta en þar var að nægu af taka. Farið var yfir liðin í stafrófsröð en hér að neðan verður fjallað um KR og það sem hefur verið boðið upp á til þessa í Vesturbænum. Henry Birgir Gunnarsson og Atli Viðar Björnsson voru með Ingva Þór í þættinum að þessu sinni.

„Ég hef farið í mörg partí í gegnum árin, og Atli Viðar líka; Held hafi aldrei séð partí súrna jafn hratt og hjá KR.“

„Þeir byrja með látum, svo koma 1-2 töp og see you later. Það kom varla kjaftur á völlinn, spilamennskan verður liggur við verri með hverjum leiknum. Þessi gatasigtavörn sem þeir buðu upp á móti Valsmönnum, þetta er bara vont. Menn vilja ekki vera í þessu partí endilega og aumingja [þjálfarinn] Gregg Ryder virðist því miður ekki eiga nein svör.“

KR hefur fengið á sig 19 mörk það sem af er sumri. Þar af fimm á móti Val í síðustu umferð og „þau hefðu svo sannarlega getið verið fleiri.“

„Það er ótrúleg staðreynd,“ sagði Henry Birgir þegar hann benti á að bæði Tryggvi Hrafn Haraldsson og Patrick Pedersen hefðu getað skorað þrennu í fyrri hálfleik í gær, þriðjudag.

„Eigum við að segja að hann hafi verið í smá ævintýramennsku,“ sagði Ingvi Þór svo um Guy Smit, aðalmarkvörð KR-liðsins, en sá hefur átt vægast sagt erfitt uppdráttar í sumar.

Í kjölfarið spurði Ingvi Þór hvaða félög KR ætti að miða sig við og hversu margir leikmenn liðsins kæmust í bestu lið Bestu deildarinnar.

„Þeir eru mjög fáir, Aron Sigurðarson og Benóný Breki Andrésson. KR á að vera í því sama og FH, Stjarnan og ÍA, að stefna á 4. sætið. Þeir eru ekkert með verri mannskap en flest þessara liða sem eru að berjast við þá þar en það eru of margir hlutir sem eru ekki að tikka hjá KR,“ sagði Henry Birgir áður en Atli Viðar fékk orðið.

„Ég er sammála þessu, mannskapslega séð vorum við að stilla þeim upp við hliðina á Stjörnunni og FH í sætum fjögur til sex. Fyrir lið eins og KR er einn sigur í síðustu sjö leikjum er alveg átakanlegt.“

„Heimavallarárangurinn og allt þetta, nenni ekki að þylja hann upp einu sinni enn. Þeir fóru í gegnum svipaða dýfu í fyrra, allt í skrúfunni en þá náði Rúnar [Kristinsson, fyrrverandi þjálfari liðsins] að stoppa í götin. Breytti um taktík og náði að snúa genginu örlítið við. Það er bara alls ekki bjart yfir Vesturbænum í augnablikinu.“

🏟️Meistaravellir



2019 eru Íslandsmeistarar KR besta lið landsins á heimavelli. 29 af 33 stigum. Taplausir. Síðan þá:



📉51 leikur - 35.2% W hlutfall

18 sigrar

15 jafntefli

18 töp

+3 í markatölu



8.6 sæti á heimavelli

3.2 sæti á útivelli



💭Er grasið vandamálið? Eða KR pressan? pic.twitter.com/Gp3XEQUlsi — Jói Ástvalds (@JoiPall) June 4, 2024

„Held og vona þeirra að vegna að þeir hafi lent á botninum í gærkvöldi (gegn Val), þetta var alveg átakanlegt,“ sagði Atli Viðar.

„Þeir aðlaga sig aldrei, eru alltaf að spila á sama strenginn. Sáum í Valsleiknum að þrátt fyrir að boltanum væri ítrekað spilað á bak við vörn þeirra þá féll liðið ekkert aftar og það vantaði að bregðast við aðstæðum, bæði innan vallar sem utan,“ sagði Ingvi Þór um leikstíl KR.

„Atla og félögum hefur verið tíðrætt um það að hápressan og lætin í þeim í sumar hefur oftar en ekki verið fín. En þetta endist ekki neitt, þetta eru örstuttir kaflar þar sem þetta er til fyrirmyndar og svo fellur liðið algjörlega á rassgatið þess á milli,“ bætti Henry Birgir við áður en Atli Viðar fékk orðið að nýju.

„Þeir hafa stundum verið slitnir og auðvelt fyrir lið að finna pláss ef þau komast í gegnum fyrstu pressuna þeirra. Maður fær á tilfinninguna að þessi pressa sé ekki alveg nægilega vel æfð, einhverjir séu að svindla og það séu ekki endilega allir að róa í sömu átt. Mér fannst átakanlegt í gær að það var ungur hægri bakvörður, Rúrik Gunnarsson, sem var í vandræðum, hvar eru reyndu leikmennirnir í liðinu þegar hann þarf hjálp?“

„Atli Sigurjónsson, reyndur leikmaður, er á hægri vængnum fyrir framan hann. Finnur Tómas Pálmason er við hliðina á honum í vörninni. Hann gerir ekkert til að aðstoða hann og á í raun nóg með sjálfan sig. Andinn í þessu liði, að hjálpa hvor öðrum og berjast fyrir merkið, málstaðinn og þjálfarann – ég er dálítið hugsi yfir því hvort allir séu að róa í sömu átt í Vesturbænum,“ sagði Atli Viðar.

Að lokum spurði Ingvi Þór út í stöðu Ryder hjá KR. Atli Viðar sagði hana viðkvæma og Henry Birgir sagði að það þyrfti að fá á hreint hver staðan væri með Óskar Hrafn Þorvaldsson en hann var orðaður við KR áður en hann tók við norska liðinu Haugasund.

Allt hér að ofan sem og umræðu um öll tólf lið Bestu deildar karla má heyra í spiilaranum ofar í fréttinni. Umræðan um KR byrjar eftir tæplega 39 mínútur.