Ást Fedru og Saknaðarilmur fengu fern Grímuverðlaun hver

Veitt voru verðlaun í alls átján flokkum. Verðlaunin dreifðust jafnt á mismunandi leiksýningar en alls hlutu níu sýningar, eða aðstandendur þeirra, verðlaun.

Heiðursverðlaunahafi Grímunnar að þessu sinni var leikkonan Margrét Helga Jóhannsdóttir.

Sýning ársins

Saknaðarilmur eftir Unni Ösp Stefánsdóttur. Leikverk byggt á bókum Elísabetar Jökulsdóttur. Sviðsetning: Þjóðleikhúsið.

Aðrar tilnefningar voru:

Félagsskapur með sjálfum mér

Fúsi - aldur og fyrri störf

Molta

Stroke

Leikrit ársins

Saknaðarilmur eftir Unni Ösp Stefánsdóttur. Leikverk byggt á bókum Elísabetar Jökulsdóttur. Sviðsetning: Þjóðleikhúsið.

Aðrar tilnefningar voru:

Félagsskapur með sjálfum mér

Verkið

Með Guð í vasanum

Lúna

Hvatningarverðlaun valnefndar fyrir framúrskarandi nýbreytni í sviðslistum

Fúsi - aldur og fyrri störf.

„Einstök nýbreytni í leikhúsi þar sem fatlaður maður segir sögu sína með leiklistina, sem hann hefur helgað líf sitt, að vopni. Fúsi er verðugur fulltrúi listamanna sem eru án landamæra og hefur hann sett líf þeirra og list í kastljósið með sýningunni. Heiðurinn er bæði Fúsa sjálfs og leikstjórans Agnars Jóns, en saman feta þeir óhefðbundna leið til að segja brothætta sögu Fúsa á áhrifaríkan og einlægan hátt.“

Aðrar tilnefningar voru:

House of Revolution

Stefan Sand tónskáld og kórstjóri

Stroke

Þórunn Guðmundsdóttir tónskáld

Barnasýning ársins 2024

Hollvættir á heiði eftir Þór Túliníus. Sviðsetning: Leikhópurinn Svipir í samstarfi við Sláturhúsið.

Aðrar tilnefningar voru:

Fíasól gefst aldrei upp

Frost

Kan(l)ínudans

Ævintýraóperan Hans og Gréta

Leikstjóri ársins 2024

Agnar Jón Egilsson fyrir sýninguna Fúsi - aldur og fyrri störf. Sviðsetning: Sviðslistahópurinn Monochrome í samstarfi við Borgarleikhúsið og List án landamæra

Aðrar tilnefningar voru:

Björn Thors fyrir Saknaðarilm.

María Reyndal fyrir Með Guð í vasanum.

Stefán Jónsson fyrir Lúnu.

Tómas Helgi Baldursson fyrir Félagsskap með sjálfum mér.

Leikkona ársins 2024 í aðalhlutverki

Unnur Ösp Stefánsdóttir fyrir Saknaðarilm.

Aðrar tilnefningar voru:

Ebba Katrín Finnsdóttir fyrir Orð gegn orði.

Ilmur Kristjánsdóttir fyrir Ekki málið.

Katla Margrét Þorgeirsdóttir fyrir Með Guð í vasanum.

Virginia Gillard fyrir Stroke.

Leikari ársins 2024 í aðalhlutverki

Sigurður Þór Óskarsson fyrir Deleríum Búbónis.

Aðrar tilnefningar voru:

Björn Thors fyrir Ekki málið.

Gunnar Smári Jóhannesson Félagsskap með sjálfum mér.

Hilmir Snær Guðnason fyrir Lúnu.

Kjartan Darri Kristjánsson fyrir Frost.

Leikkona ársins 2024 í aukahlutverki

Vigdís Hrefna Pálsdóttir fyrir Múttu Courage og börnin.

Aðrar tilnefningar voru:

Kristbjörg Kjeld fyrir Með Guð í vasanum.

Sólveig Arnarsdóttir fyrir Með Guð í vasanum.

Vigdís Halla Birgisdóttir fyrir Hollvættir á heiði.

Þórunn Arna Kristjánsdóttir fyrir X.

Leikari ársins 2024 í aukahlutverki

Þröstur Leó Gunnarsson fyrir Ást Fedru.

Aðrar tilnefningar voru:

Agnar Jón Egilsson fyrir Fúsa - aldur og fyrri störf.

Atli Rafn Sigurðarson fyrir Múttu Courage og börnin.

Guðjón Davíð Karlsson fyrir Frost.

Sverrir Þór Sverrisson fyrir And Björk, of course...

Dansari ársins 2024

Elín Signý W. Ragnarsdóttir fyrir The Simple Act of Letting go.

Aðrar tilnefningar voru:

Emilía Benedikta Gísladóttir fyrir The Simple Act of Letting go.

Erna Gunnarsdóttir fyrir The Simple Act of Letting go.

Inga Maren Rúnarsdóttir fyrir Árstíðirnar.

Ólöf Ingólfsdóttir Sjö ljóð úr óskrifaðri ljóðabók.

Söngvari ársins 2024

Heiða Árnadóttir fyrir Mörsugur.

Aðrar tilnefningar voru:

Áslákur Ingvarsson fyrir Póst-Jón.

Eggert Reginn Kjartansson fyrir Ævintýraóperuna Hans og Grétu.

Hildur Vala Baldursdóttir fyrir Frost

Rán Ragnarsdóttir fyrir sýninguna Eitruð lítil pilla.

Leikmynd ársins 2024

Guðný Hrund Sigurðardóttir, Hákon Pálsson og Rósa Ómarsdóttir fyrir Moltu.

Aðrar tilnefningar voru:

Filippía I. Elísdóttir fyrir Ást Fedru.

Eva Signý Berger fyrir Fíasól gefst aldrei upp.

Elín Hansdóttir Saknaðarilm.

Júlíanna Lára Steingrímsdóttir fyrir Vaðlaheiðargöng.

Búningar ársins 2024

Filippía I. Elísdóttir fyrir Ást Fedru.

Aðrar tilnefningar voru:

Brynja Björnsdóttir fyrir And Björk, of course…

Stefanía Adolfsdóttir Deleríum Búbónis.

Júlíanna Steingrímsdóttir fyrir Fíasól gefst aldrei upp

Filippía I. Elísdóttir fyrir Saknaðarilm.

Lýsing ársins 2024

Ásta Jónína Arnardóttir fyrir Ást Fedru.

Aðrar tilnefningar voru:

Katerina Blahutova fyrir Árstíðirnar.

Ásta Jónína Arnardóttir fyrir Eddu.

Ólafur Ágúst Stefánsson fyrir Piparfólkið.

Björn Bergsteinn Guðmundsson fyrir Saknaðarilm.

Tónlist ársins 2024

Ólöf Arnalds og Skúli Sverrisson fyrir Saknaðarilm.

Aðrar tilnefningar voru:

Egill Andrason og Salka Valsdóttir fyrir Eddu.

Nicolai Johansen fyrir Moltu.

Valgeir Sigurðsson og Helgi Hrafn Jónsson fyrir Múttu Courage og börnin.

Ásbjörg Jónsdóttir og Ragnheiður Erla Björnsdóttir fyrir Mörsugur.

Hljóðmynd ársins 2024

Kristján Sigmundur Einarsson fyrir Ást Fedru.

Aðrar tilnefningar voru:

Ronja Jóhannsdóttir fyrir Kannibalen.

Ísidór Jökull Bjarnason fyrir Lúnu.

Friðrik Margrétar- Guðmundsson fyrir SUND.

Þorbjörn Steingrímsson fyrir X.

Danshöfundur ársins 2024

Rósa Ómarsdóttir fyrir Moltu.

Aðrar tilnefningar voru:

Snædís Lilja Ingadóttir og Valgerður Rúnarsdóttir fyrir Árstíðirnar.

Bára Sigfúsdóttir og Orfee Schuijt fyrir Fabulation.

Ólöf Ingólfsdóttir fyrir Sjö ljóð úr óskrifaðri ljóðabók.

Tom Weinberger fyrir The Simple Act of Letting go.

Dans- og sviðshreyfingar ársins 2024

Unnur Elísabet Gunnarsdóttir fyrir Deleríum Búbónis.

Aðrar tilnefningar voru: