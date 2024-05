Tilkynnt var um tilnefningar til Grímunnar, íslensku sviðslistaverðlaunanna, í dag. Saknaðarilmur eftir Unni Ösp Stefánsdóttur hlaut flestar tilnefningar að þessu sinni, átta talsins. Verkið var sviðsett af Þjóðleikhúsinu og byggir á sjálfsævisögulegum bókum Elísabetar Jökulsdóttur, Aprílsólarkulda og Saknaðarilmi.

Gríman verður haldin miðvikudaginn 29. maí klukkan 20:00 í Þjóðleikhúsinu og sýnd í beinni útsendingu á RÚV.

Tilnefningar til Grímuverðlaunanna má sjá hér að neðan:

Sýning ársins 2024

Félagsskapur með sjálfum mér

eftir Gunnar Smára Jóhannesson

Sviðsetning: Klöverættin í samstarfi við Tjarnarbíó

Fúsi - aldur og fyrri störf

eftir Agnar Jón Egilsson og Sigfús Sveinbjörn Svanbergsson

Sviðsetning: Sviðslistahópurinn Monochrome

í samstarfi við Borgarleikhúsið og List án landamæra

Molta

eftir Rósu Ómarsdóttur

Sviðsetning: Rósa Ómarsdóttir og Íslenski dansflokkurinn í samstarfi við Gerðarsafn

Saknaðarilmur

eftir Unni Ösp Stefánsdóttur

leikverk byggt á bókum Elísabetar Jökulsdóttur

Sviðsetning: Þjóðleikhúsið

Stroke

eftir Virginiu Gillard, Andreu Elínu Vilhjálmsdóttur, Köru Hergils Valdimarsdóttur og

Sæmund Andrésson

Sviðsetning: Trigger warning í samstarfi við MurMur Productions og Tjarnarbíó

Leikrit ársins 2024

Félagsskapur með sjálfum mér

eftir Gunnar Smára Jóhannesson

Verkið

eftir Jón Gnarr

Með Guð í vasanum

eftir Maríu Reyndal

Lúna

eftir Tyrfing Tyrfingsson

Saknaðarilmur

eftir Unni Ösp Stefánsdóttur

leikverk byggt á bókum Elísabetar Jökulsdóttur

Hvatningarverðlaun valnefndar 2024 fyrir framúrskarandi nýbreytni í sviðslistum

Fúsi - aldur og fyrri störf

Einstök nýbreytni í leikhúsi þar sem fatlaður maður segir sögu sína með leiklistina, sem hann hefur helgað líf sitt, að vopni. Fúsi er verðugur fulltrúi listamanna sem eru án landamæra og hefur hann sett líf þeirra og list í kastljósið með sýningunni. Heiðurinn er bæði Fúsa sjálfs og leikstjórans Agnars Jóns, en saman feta þeir óhefðbundna leið til að segja brothætta sögu Fúsa á áhrifaríkan og einlægan hátt.

House of Revolution

Áríðandi og löngu tímabær vettvangur fyrir listamenn af jaðri íslensks samfélags, sem til þessa hafa haft lítinn sem engan aðgang að leikhúsunum. Að frumkvæði R.E.C. Arts hafa þau í fjórgang fyllt Þjóðleikhússkjallarann, af fólki, sameiningaranda og röddum fólks sem hér fá að segja sínar sögur og gera tilraunir með sviðslistaformið. Hér er á ferðinni bæði mikilsverð, gagnkvæm inngilding og von um litríka, fjölradda framtíð á sviðum landsins.

Stefan Sand tónskáld og kórstjóri

Stefan hefur í sínu frumkvöðlastarfi einbeitt sér að því að ná til nýrra áheyrenda. Einstaklega vönduð sviðsetning á verkinu Look at the Music er gott dæmi um það. Þar upphefur hann döff ljóðlist, semur út frá henni tilkomumikið kórverk sem bæði er raddsungið og táknað og brúar þar með heima heyrandi og döff fólks. Verkið teygir sig út fyrir skilning tungumálanna og inn á svið bæði tónrænnar og sjónrænnar upplifunar svo að öll fái notið.

Stroke

Nýjung í heimildaleikhúsi þar sem myndefni og hljóðupptökur, í bland við hefðbundna trúðatækni, eru nýtt á áhrifamikinn hátt til að segja frá reynslu leikkonunnar Virginiu Gillard og lífi eftir heilablæðingu. Með óvenju mikilli berskjöldun tekst höfundum að gera því skil með list trúðsins Cookie, alteregoi leikkonunnar, hvernig líf okkar allra getur tekið óvænta stefnu í kjölfar sársaukafullra atburða sem enginn fær ráðið við. Sviðsverk sem ber vitni um djörfung í nálgun á viðkvæmu viðfangsefni .

Þórunn Guðmundsdóttir tónskáld

Þórunn hefur undanfarna áratugi unnið ómetanlegt brautryðjandastarf sem óperutónskáld, en hún hefur af einstakri ástríðu og metnaði frumsamið fjölda ópera og söngleikja ásamt librettóum. Einnig hefur hún verið órög að taka fjárhagslega áhættu með því að framleiða sjálf sýningar á þessum frumfluttu óperum, án teljandi utanaðkomandi styrkja. Ekkert tónskáld á landinu hefur hin síðari ár, verið svo afkastamikið í að frumsemja og sviðsetja óperur og eins og Þórunn.

Barnasýning ársins 2024

Fíasól gefst aldrei upp

leikgerð Maríönnu Clöru Lúthersdóttur og Þórunnar Örnu Kristjánsdóttur

byggð á verkum Kristínar Helgu Gunnarsdóttur

Sviðsetning: Borgarleikhúsið

Frost

Sviðsetning: Þjóðleikhúsið

Hollvættir á heiði

eftir Þór Túliníus

Sviðsetning: Leikhópurinn Svipir í samstarfi við Sláturhúsið

Kan(l)ínudans

eftir Leevi Mettinen og Sóleyju Ólafsdóttur

Sviðsetning: Leevi Mettinen og Sóley Ólafsdóttir í samstarfi við Tjarnarbíó og Unga festival

Ævintýraóperan Hans og Gréta

Sviðsetning: Kammeróperan í samstarfi við Tjarnarbíó

Leikstjóri ársins 2024

Agnar Jón Egilsson

Fúsi - aldur og fyrri störf

Sviðsetning: Sviðslistahópurinn Monochrome í samstarfi við Borgarleikhúsið og List án landamæra

Björn Thors

Saknaðarilmur

Sviðsetning: Þjóðleikhúsið

María Reyndal

Með Guð í vasanum

Sviðsetning: Borgarleikhúsið

Stefán Jónsson

Lúna

Sviðsetning: Borgarleikhúsið

Tómas Helgi Baldursson

Félagsskapur með sjálfum mér

Sviðsetning: Klöverættin í samstarfi við Tjarnarbíó

Leikkona ársins 2024 í aðalhlutverki

Ebba Katrín Finnsdóttir

Orð gegn orði

Sviðsetning: Þjóðleikhúsið

Ilmur Kristjánsdóttir

Ekki málið

Sviðsetning: Þjóðleikhúsið

Katla Margrét Þorgeirsdóttir

Með Guð í vasanum

Sviðsetning: Borgarleikhúsið

Unnur Ösp Stefánsdóttir

Saknaðarilmur

Sviðsetning: Þjóðleikhúsið

Virginia Gillard

Stroke

Sviðsetning: Trigger warning í samstarfi við MurMur Productions og Tjarnarbíó

Leikari ársins 2024 í aðalhlutverki

Björn Thors

Ekki málið

Sviðsetning: Þjóðleikhúsið

Gunnar Smári Jóhannesson

Félagsskapur með sjálfum mér

Sviðsetning: Klöverættin í samstarfi við Tjarnarbíó

Hilmir Snær Guðnason

Lúna

Sviðsetning: Borgarleikhúsið

Kjartan Darri Kristjánsson

Frost

Sviðsetning: Þjóðleikhúsið

Sigurður Þór Óskarsson

Deleríum Búbónis

Sviðsetning: Borgarleikhúsið

Leikkona ársins 2024 í aukahlutverki

Kristbjörg Kjeld

Með Guð í vasanum

Sviðsetning: Borgarleikhúsið

Sólveig Arnarsdóttir

Með Guð í vasanum

Sviðsetning: Borgarleikhúsið

Vigdís Halla Birgisdóttir

Hollvættir á heiði

Sviðsetning: Leikhópurinn Svipir í samstarfi við Sláturhúsið

Vigdís Hrefna Pálsdóttir

Mútta Courage og börnin

Sviðsetning: Þjóðleikhúsið

Þórunn Arna Kristjánsdóttir

X

Sviðsetning: Borgarleikhúsið

Leikari ársins 2024 í aukahlutverki

Agnar Jón Egilsson

Fúsi - aldur og fyrri störf

Sviðsetning: Sviðslistahópurinn Monochrome í samstarfi við Borgarleikhúsið og List án landamæra

Atli Rafn Sigurðarson

Mútta Courage og börnin

Sviðsetning: Þjóðleikhúsið

Guðjón Davíð Karlsson

Frost

Sviðsetning: Þjóðleikhúsið

Sverrir Þór Sverrisson

And Björk, of course...

Sviðsetning: Leikfélag Akureyrar (Menningarfélag Akureyrar)

Þröstur Leó Gunnarsson

Ást Fedru

Sviðsetning: Þjóðleikhúsið

Dansari ársins 2024

Elín Signý W. Ragnarsdóttir

The Simple Act of Letting go

Sviðsetning: Íslenski dansflokkurinn

Emilía Benedikta Gísladóttir

The Simple Act of Letting go

Sviðsetning: Íslenski dansflokkurinn

Erna Gunnarsdóttir

The Simple Act of Letting go

Sviðsetning: Íslenski dansflokkurinn

Inga Maren Rúnarsdóttir

Árstíðirnar

Sviðsetning: Íslenski dansflokkurinn í samstarfi við Snædísi Lilju Ingadóttur og Valgerði Rúnarsdóttur

Ólöf Ingólfsdóttir

Sjö ljóð úr óskrifaðri ljóðabók

Sviðsetning: Alltaf nóg slf í samstarfi við Tjarnarbíó og Reykjavík Dance Festival

Söngvari ársins 2024

Áslákur Ingvarsson

Póst-Jón

Sviðsetning: Sviðslistahópurinn Óður í samstarfi við Þjóðleikhúsið

Eggert Reginn Kjartansson

Ævintýraóperan Hans og Gréta

Sviðsetning: Kammeróperan í samstarfi við Tjarnarbíó

Heiða Árnadóttir

Mörsugur

Sviðsetning: Þrjátíu fingurgómar í samstarfi við Óperudaga

Hildur Vala Baldursdóttir

Frost

Sviðsetning: Þjóðleikhúsið

Rán Ragnarsdóttir

Eitruð lítil pilla

Sviðsetning: Borgarleikhúsið

Leikmynd ársins 2024

Filippía I. Elísdóttir

Ást Fedru

Sviðsetning: Þjóðleikhúsið

Eva Signý Berger

Fíasól gefst aldrei upp

Sviðsetning: Borgarleikhúsið

Guðný Hrund Sigurðardóttir, Hákon Pálsson og Rósa Ómarsdóttir

Molta

Sviðsetning: Rósa Ómarsdóttir og Íslenski dansflokkurinn í samstarfi við Gerðarsafn

Elín Hansdóttir

Saknaðarilmur

Sviðsetning: Þjóðleikhúsið

Júlíanna Lára Steingrímsdóttir

Vaðlaheiðargöng

Sviðsetning: Sviðslistahópurinn Verkfræðingar í samstarfi við MurMur productions og Borgarleikhúsið

Búningar ársins 2024

Brynja Björnsdóttir

And Björk, of course…

Sviðsetning: Leikfélag Akureyrar (Menningarfélag Akureyrar)

Filippía I. Elísdóttir

Ást Fedru

Sviðsetning: Þjóðleikhúsið

Stefanía Adolfsdóttir

Deleríum Búbónis

Sviðsetning: Borgarleikhúsið

Júlíanna Steingrímsdóttir

Fíasól gefst aldrei upp

Sviðsetning: Borgarleikhúsið

Filippía I. Elísdóttir

Saknaðarilmur

Sviðsetning: Þjóðleikhúsið

Lýsing ársins 2024

Katerina Blahutova

Árstíðirnar

Sviðsetning: Íslenski dansflokkurinn í samstarfi við Snædísi Lilju Ingadóttur og Valgerði Rúnarsdóttur

Ásta Jónína Arnardóttir

Ást Fedru

Sviðsetning: Þjóðleikhúsið

Ásta Jónína Arnardóttir

Edda

Sviðsetning: Þjóðleikhúsið

Ólafur Ágúst Stefánsson

Piparfólkið

Sviðsetning: Sviðslistahópurinn DÍÓ í samstarfi við MurMur productions

Björn Bergsteinn Guðmundsson

Saknaðarilmur

Sviðsetning: Þjóðleikhúsið

Tónlist ársins 2024

Egill Andrason og Salka Valsdóttir

Edda

Sviðsetning: Þjóðleikhúsið

Nicolai Johansen

Molta

Sviðsetning: Rósa Ómarsdóttir og Íslenski dansflokkurinn í samstarfi við Gerðarsafn

Valgeir Sigurðsson og Helgi Hrafn Jónsson

Mútta Courage og börnin

Sviðsetning: Þjóðleikhúsið

Ásbjörg Jónsdóttir og Ragnheiður Erla Björnsdóttir

Mörsugur

Sviðsetning: Þrjátíu fingurgómar í samstarfi við Óperudaga

Ólöf Arnalds og Skúli Sverrisson

Saknaðarilmur

Sviðsetning: Þjóðleikhúsið

Hljóðmynd ársins 2024

Kristján Sigmundur Einarsson

Ást Fedru

Sviðsetning: Þjóðleikhúsið

Ronja Jóhannsdóttir

Kannibalen

Sviðsetning: Spotlight í samstarfi við Tjarnarbíó

Ísidór Jökull Bjarnason

Lúna

Sviðsetning: Borgarleikhúsið

Friðrik Margrétar- Guðmundsson

SUND

Sviðsetning: Sviðslistahópurinn Blautir búkar í samstarfi við MurMur Productions og Tjarnarbíó

Þorbjörn Steingrímsson

X

Sviðsetning: Borgarleikhúsið

Danshöfundur ársins 2024

Snædís Lilja Ingadóttir og Valgerður Rúnarsdóttir

Árstíðirnar

Sviðsetning: Íslenski dansflokkurinn í samstarfi við Snædísi Lilju Ingadóttur og Valgerði Rúnarsdóttur

Bára Sigfúsdóttir og Orfee Schuijt

Fabulation

Sviðsetning: Bára Sigfúsdóttir og Orfee Schuijt í samstarfi við Tjarnarbíó og Reykjavík Dance Festival

Rósa Ómarsdóttir

Molta

Sviðsetninga: Rósa Ómarsdóttir og Íslenski dansflokkurinn í samstarfi við Gerðarsafn

Ólöf Ingólfsdóttir

Sjö ljóð úr óskrifaðri ljóðabók

Sviðsetning: Alltaf nóg slf í samstarfi við Tjarnarbíó og Reykjavík Dance Festival

Tom Weinberger

The Simple Act of Letting go

Sviðsetning: Íslenski dansflokkurinn

Dans- og sviðshreyfingar ársins 2024

Seiðr og Ernesto Camilo Aldazábal Valdés

Ást Fedru

Sviðsetning: Þjóðleikhúsið

Unnur Elísabet Gunnarsdóttir

Deleríum Búbónis

Sviðsetning: Borgarleikhúsið

Valgerður Rúnarsdóttir

Fíasól gefst aldrei upp

Sviðsetning: Borgarleikhúsið

Aðalbjörg Árnadóttir og Ylfa Ösp Áskelsdóttir

Piparfólkið

Sviðsetning: Sviðslistahópurinn DÍÓ í samstarfi við MurMur productions

Andrean Sigurgeirsson í samstarfi við við Birni Jón Sigurðsson, Ernu Guðrúnu Fritzdóttur, Eygló Hilmarsdóttur, Kjartan Darra Kristjánsson og Þóreyju Birgisdóttur

SUND

Sviðsetning: Sviðslistahópurinn Blautir búkar í samstarfi við MurMur Productions og Tjarnarbíó