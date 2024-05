Stofan bíður upp á tækni og meðferðir fyrir líkamann sem vinna sem dæmi á staðbundinni fitu og lausri húð án skurðaðgerða eða annarra inngripa eins og nála. Í dag, 1. maí, fagnar stofan sex ára afmæli og af því tilefni verður boðið upp á veglegan afslátt, ráðgjöf og léttar veitingar á opnu húsi milli kl. 11 og 15 fyrir gesti og gangandi. Sigrún Lilja Guðjónsdóttir er konan á bak við The House of Beauty sem setur heilsu og mótun líkamans í forgang.

Sigrún Lilja Guðjónsdóttir er konan á bak við The House of Beauty.

Opið hús í dag og afsláttur af ÖLLUM meðferðum í tilefni sex ára afmælisins.

„Nú geta áhugasamir nýtt tækifærið og kíkt í heimsókn til okkar í dag, á afmælisdaginn 1.maí, á milli kl. 11 og 15 og spjallað við meðferðaraðila á staðnum án allra skuldbindinga sem gefur persónulega ráðgjöf með val á meðferðum sem henta markmiðum hvers og eins. Svo er hægt að næla sér í meðferðir og meðferðarpakka á afmælistilboðum í leiðinni. Það er um að gera að nýta sér þetta því í dag bjóðum við einnig upp á veglega kaupauka fyrir þá sem versla hjá okkur á staðnum. Þetta er því kjörið tækifæri til að kíkja við hjá okkur í dag, fá ráðgjöf og versla,“ segir Sigrún.

Áhugasamir geta fengið allar upplýsingar á Facebook viðburðinum hér.

Þeir sem ná ekki að koma við hjá The House of Beauty í dag þurfa ekki að örvænta því allir getir nýtt sér afmælistilboðin og verslað á vefsíðu The House of Beauty.

Glæný tækni sýnir ótrúlegan árangur til að losna við staðbundna fitu og þétta húð og myndir sem sýna það

The House of Beauty hefur nú bætt við tækjum með nýrri tækni sem er að sýna ótrúlegan árangur við losun á staðbundinni fitu og þéttingu á slappri húð.

„Það má segja að ég sé orðin hálfgert nörd í tækni og þróun líkamsmeðferða,” segir Sigrún og heldur áfram. „Eftir að ég hóf rekstur líkamsmeðferðarstofunnar The House of Beauty fyrir sex árum hefur tækninni fleygt fram. Það er eins gott að maður hafi gaman að þessu því maður þarf að fylgjast vel með til að geta boðið upp á það besta í þessum geira. Það hefur verið mér mikið hjartans mál frá opnun að viðskiptavinirnir fái bót í sínum málum og sjái raunverulegan árangur.

Þess vegna hef ég það sem reglu að t.d. árangursmyndirnar sem við birtum séu algjörlega eins og þær koma „af kúnni“. Ekkert unnar, engir „filterar“ og ekkert slíkt, heldur sýni bara raunveruleikann. Við græðum ekkert á því að fólk komi til okkar með óraunhæfar væntingar og fari svo óánægt frá okkur. Þess vegna brýni ég líka alltaf fyrir meðferðaraðilunum að vera með væntingarstjórnun. Það er betra að segja minna en meira og láta svo árangurinn tala sínu máli,” segir Sigrún.

Nýja meðferðartæknin sem hefur nú bæst við flóru líkamsmeðferða The House of Beauty nefnist UltraBody. Með þessari tækni er hægt að velja um að losa líkamann við staðbundna fitu eða flytja fitu þangað sem óskað er eftir auknu ummáli t.d. á rassinn en þó án allra inngripa.

„Að það sé hægt að fara í einfaldasta form „fituflutnings“ án skurðaðgerða er mikil bylting, en við erum að sjá að það er hægt að gera ótrúlegustu hluti með þessari nýju tækni. Við byrjuðum að bjóða upp á þessar meðferðir í nóvember sl. eftir þjálfun meðferðaraðila. Þá byrjuðum við að fá til okkar módel áður en meðferðirnar fóru í almenna sölu sem komu í nokkra tíma. Við fylgdumst grannt með árangri, tókum fyrir og eftir myndir í hverjum tíma og árangurinn var algjörlega magnaður. Þarna blasti í raun við okkur nýr raunveruleiki, þegar við sáum hvaða árangur var að nást og á hraða sem við höfum ekki séð áður.“

Hún segir starfsfólk stofunnar lenda reglulega í því að árangur kúnnana sé svo flottur að þau eiginlega klóri sér í höfðinu yfir því. „Það er stóra málið að þetta sé hægt án skurðaðgerða. En það er mikilvægt að taka það fram að þó að tæknin og meðferðirnar geri helling þá skiptir fyrir og eftirfylgni viðskiptavina mjög miklu máli, sérstaklega fyrstu 48 tímana eftir meðferðina. Til að hjálpa líkamanum að losa út fituna sem við brutum niður í meðferðinni með sogæðakerfinu.

Það er t.d. algjört „no no“ að drekka áfengi innan við 48 tíma eftir meðferðina því þá forgangsraðar líkaminn og fer beint í að brjóta niður áfengið og vinna það út frekar en fituna sem var brotin niður og hún bíður þá á kantinum á meðan. Þess vegna fá viðskiptavinir leiðbeiningar sem er mjög mikilvægt að fara eftir áður en þeir byrja meðferðarprógrammið. Þú getur sem dæmi nánast eyðilagt árangur meðferðirnar ef þú færir t.d. heim eftir meðferð og fengir þér hamborgara og franskar og myndir skola því niður með rauðvíni sem dæmi,” segir Sigrún.

Hér má sjá fyrir og eftir myndir viðskiptavina The House of Beauty sem hafa komið í nýju meðferðirnar.





Þær hjá The House of Beauty eru spenntar því nú geta þær loksins byrjað að deila árangurs myndum af módelum sem koma fram undir nafni. Hér má sjá Eydísi Eiríksdóttur sem náði gríðarlegum árangri á fjórum vikum eins og sjá má.





Eydís Eiríksdóttir hóf meðferðarprógramm hjá The House of Beauty þann 7. mars. Að ofan má sjá árangursmyndir sem teknar voru fyrir prógrammið og svo beint á eftir tíma númer fimm í Tummy Sculpt teknar þann 3. apríl, það eru því rétt tæpar fjórar vikur á milli mynda.

Prógrammið hennar var í sex vikur og samanstóð af:



- Tummy Sculpt til að vinna á húðþéttingu og staðbundinni fitu á kvið 1x í viku.



- Msculpta PRO beint á eftir Tummy Sculpt til að þétta kviðvegginn og styrkja kviðvöðvana 1x í viku.



Með þessu móti þá vinnum við bæði á fitu og húðþéttingu (utanverð mótun) og þéttum kviðvegg, og kviðvöðva og náum að móta mittið að innan að auki. Með þessu móti náum við heildarmótun sem gefur enn betri árangur.



- Að auki höfðum við SILK Lipomassage með í prógramminu hennar 1x í viku til að virkja sogæðakerfið, móta líkamann, stinna húð og auka árangur hinna meðferðanna.

Í samtali segir Eydís að hún sé virkilega sátt með árangurinn. „Það er líka svo gott að koma í tímana, bæði er umhverfið þægilegt og starfsfólkið alveg frábært,“ bætir Eydís við.

Glæsilegur árangur á 6 vikum







Hér að ofan má sjá árangursmyndir sem teknar voru fyrir prógrammið og svo beint á eftir tíma númer fjögur í Tummy Sculpt og svo á eftir öll sex skiptin í Tummy Sculpt.

Prógrammið hennar var í sex vikur og samanstóð af:

- Tummy Sculpt til að vinna á húðþéttingu og staðbundinni fitu á kvið 1x í viku.



- Msculpta PRO beint á eftir Tummy Sculpt til að þétta kviðvegginn og styrkja kviðvöðvana 1x í viku.

Alveg eins og hjá Eydísi þá náum við með þessu móti að vinna bæði á fitu og húðþéttingu með Tummy Sculpt (utanverð mótun) ásamt því að þétta kviðvegg og kviðvöðva og náum að móta mittið að innan að auki með Msculpta Pro. Þannig að með þessum meðferðum saman náum við heildarmótun á kvið sem gefur enn betri árangur.

- Að auki höfðum við líka SILK Lipomassage með í prógraminu hennar 1x í viku sem má segja að sé okkar holygrale meðferð sem eykur virkni annarra meðferða með því að virkja sogæðakerfið, vinna á appelsínuhúð, stinna húð og auka brennslu.

Fleiri fyrir og eftir myndir má sjá á Instagrammi The House of Beauty.

Hér er hægt að kynna sér nýju meðferðir The House of Beauty betur.

Í tilefni af því að The House of Beauty eru 6. ára í dag þann 1. maí hafa þau sett í loftið afmælistilboð af öllum meðferðum og pökkum. Áhugasamir eru hvattir til að kíkja í heimsókn á afmælisdaginn í dag þann 1. maí á opið hús og spjalla við meðferðaraðila á staðnum sem gefa persónulega ráðgjöf án allra skuldbindinga með val á meðferðum sem henta markmiðum hvers og eins og geta svo nælt sér í meðferðir og/eða meðferðarpakka á frábærum afmæliskjörum í leiðinni.

Léttar veitingar verða á boðstólunum en húsið verður opið fyrir gesti og gangandi frá kl. 11-15 í dag, þann 1. maí á stofunni í Fákafeni 9, 2. hæð.

Allir sem koma og versla á staðnum á afmælisdaginn fá að auki veglega kaupauka. Áhugasamir geta fengið allar upplýsingar á Facebook viðburðinum hér.

Þau sem ná ekki að koma við hjá The House of Beauty í dag þurfa ekki að örvænta því allir getir nýtt sér afmælistilboðin og verslað á vefsíðu The House of Beauty.

Fyrir þá sem vilja bóka sér tíma í fría mælingu og ráðgjöf hjá sérfræðingi geta gert það á einfaldan hátt á bókunarsíðu The House of Beauty.

Þú getur unnið 100.000 kr gjafabréf ef þú tekur þátt í afmælisgjafaleik The House of Beauty.

Á Instagram síðu stofunnar má sjá fjölda fyrir og eftir mynda viðskiptavina The House of Beauty.