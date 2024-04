Það var mikið um dýrðir og margt um manninn í Borgarleikhúsinu í gærkvöldi þegar leikritið And Björk of course var frumsýnt. Verkið er eftir Þorvald Þorsteinsson og hefur slegið í gegn á Akureyri í vetur.

Um er að ræða drepfyndinn og hrollvekjandi leiðangur um sjálfsmyndir einstaklinga og þjóðar. Nokkrar persónur koma saman á sjálfshjálparnámskeiði undir stjórn leiðbeinanda og eru þau öll í leit að sjálfu sér og staðfestingu á eigin virði. Verkið er í senn sprenghlægilegt, óviðeigandi og óþægilegt. Með hlutverk fara Jón Gnarr, Sverrir Þór Sverrisson, Eygló Hilmarsdóttir, Urður Bergsdóttir, Davíð Þór Katrínarson, María Pálsdóttir og María Heba Þorkelsdóttir. Það var kátt á hjalla og bros á allra vörum í aðdraganda frumsýningarinnar í gærkvöldi. Meðal þeirra sem létu sjá sig var borgarstjórinn Einar Þorsteinsson og Vigdís Finnbogadóttir fyrrverandi forseti Íslands. Unnur Eggertsdóttir og Eggert Benedikt Guðmundsson. Vísir/Hulda Margrét Birta Björnsdóttir og Sveinn Logi Sölvason. Vísir/Hulda Margrét Björk Eiðsdóttir og Nína Dögg Filippusdóttir. Vísir/Hulda Margrét Karólína Finnbjörnsdóttir og Gunnella Hólmarsdóttir. Vísir/Hulda Margrét Aþena Vigdís og frú Vigdís Finnbogadóttir. Vísir/Hulda Margrét Kristján Þór og Guðrún Dís. Vísir/Hulda Margrét Þorsteinn Bachman og Gagga Jónsdóttir. Vísir/Hulda Margrét Hinrik Geir og Heiða Halldórsdóttir. Vísir/Hulda Margrét Helena Jónsdóttir, Helga Magnúsdóttir og Elín Arnar. Vísir/Hulda Margrét Axel Ingi tónskáldið í sýningunni og Jóhann Frímann. Vísir/Hulda Margrét Silja Guðmunds og Guðný Steinsdóttir. Vísir/Hulda Margrét Guðrún Kaldal og Jóhann G. Jóhannsson. Vísir/Hulda Margrét Katrín Yngvadóttir og Páll Baldvin Baldvinsson. Vísir/Hulda Margrét Erling, Dögg, Selma, Tumi og Björk of course. Vísir/Hulda Margrét Marta María Winkel Jónasdóttir, Páll Winkel, Jóhanna Vigdís Arnardóttir og Þorsteinn Guðbjörnsson. Vísir/Hulda Margrét Eva Hrund framkvæmdarstjóri Menningarfélags Akureyrar, Marta Nordal leikhússtjóri í geggjuðum félagsskap. Vísir/Hulda Margrét Gréta Kristín leikstjóri, Helena, Sonja Lind, Marta. Vísir/Hulda Margrét Magnús Geir Þórðarson, Hjalti Jónsson og Lára Sóley Jóhannsdóttir. Vísir/Hulda Margrét Davíð, Bryndís, Emelía og Hrönn Blöndal. Vísir/Hulda Margrét Rakel Mcmahon Eva Signý Berger. Vísir/Hulda Margrét Sigurgeir, Matthías, Bechir og Ari. Vísir/Hulda Margrét Móeiður Helgadóttir og Egill Ingibergsson. Vísir/Hulda Margrét