Mikil líkindi með lögum Heru og Demi Lovato

Hera Björk komst áfram í undanúrslitum með lagið Við förum hærra eða Scared Of Heights. Þeir sem skráðir eru fyrir laginu er heill hópur: Ásdís María Viðarsdóttir auk þeirra Michael Bureks, Jaro Omars og Ferras Alqaisisen. Íslenska textann setur Ásdís María saman en allur hópurinn kemur að enska textanum.

Hera Björk hefur haldið því fram kokhraust að hún ætli svo sannarlega í Eurovision-keppnina sigri hún á laugardaginn. Meinið er hins vegar að lagið þykir sláandi líkt lagi bandarísku leik- og söngkonunar Demi Lovato Sorry, not sorry.

Áður en lengra er haldið er rétt að hlusta á lögin. Hvað sýnist þér?

Og þá er það eldra lag sem Demi Lovato syngur með tilþrifum:

Ekki að það hafi neitt með þetta að gera en athyglisvert er að Demi Lovato lék í Eurovsion-mynd Will Ferrells Eurovision Song Contest: The Story of Fire Saga. Þar lék hún íslensku söngkonuna Katiönu Lindsdóttur. Þetta er þannig ekki í fyrsta skipti sem hún tengist Eurovision þó eftir óvæntum leiðum sé.

Mikil líkindi segir doktorinn

Vitaskuld er þetta ekki í fyrsta skipti sem fram koma hugleiðingar um að lög í Eurovision séu stolin. Talandi um Ísrael, þannig var til að mynda lagið Toy sem Netta Barzilai söng til sigurs 2018 talið stolið af mörgum.

Universal Music Studios sendi bréf til þeirra sem skrifaðir voru fyrir laginu, Doron Madalie og Stav Berger og héldu því fram að lagið væri kóperíng af laginu Seven Nation Armi sem The White Stripes sungu 2003.

Og þannig má áfram telja. Margir héldu því fram að Ísland hefði átt að sigra árið 1999 þegar Charlotte Nilsson söng hið þrælstolna lag Take Me To Your Heaven meðan við buðum upp á miklu betra og frumlegra lag í flutningi Selmu: All out of luck, súrsætrar minningar.

Vísir leitaði á náðir Dr. Arnars Eggerts Thoroddsen, sem er með próf upp á vasann í þessum fræðum, og innti hann álits:

„Jú, vissulega eru mikil líkindi með viðlaginu sérstaklega en persónulega er ég lítt áhugasamur um þennan hermi- og stuldarbransa,“ segir Arnar eftir að hafa hlustað á lögin tvö.

Hipp-hopp eða steríll Evrópubragur

Doktorinn segir sönnunarbyrðina venjulega svo veika í þessum efnum.

„Efniviðurinn í poppsmíðaiðnaðinum er fyrir svo takmarkaður - og hefur alltaf verið - vítt skilgreint hljóma öll þriggja mínútna popplög eins,“ segir Arnar og hlær.

Arnar Eggert ætlar ekki að hætta sér djúpt í þessa kanínuholu. facebook

„Þessi lög koma þá úr ólíkum grunni. Lovato vinnur með hipp-hoppgrunn, það er meiri ákefð og meira grall í gangi á meðan Hera er í „hvítu“ poppi. Það er steríll Evrópubragur á framvindunni.“

Arnar Eggert treystir sér ekki til að skera úr um hvort um stuld sé að ræða eður ei.

„Nei. Ég ætla ekki að skera úr um hvort að Hera og hennar fólk séu að herma eftir Lovato, hvort að þessi melódía hafi verið að svamla um í hausi höfunda þegar samið var eða ekki. Þetta er kanínuhola og léttilega hægt að finna til önnur tíu lög sem eru nákvæmlega eins og þessi tvö.“