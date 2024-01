Með hundruðir milljóna streyma á Spotify

Ásdís hefur verið að gera öfluga hluti í hinum stóra tónlistarheimi og er með 1,4 milljón mánaðarlega hlustendur á streymisveitunni Spotify.

Lagið heitir Beat of Your Heart og kemur út á allar helstu streymisveitur 26. janúar. Ásdís og Purple Disco Machine birtu sameiginlega tilkynningu um þetta á samfélagsmiðlinum Instagram fyrr í dag.

Tónlistarmaðurinn og plötusnúðurinn Purple Disco Machine heitir réttu nafni Tino Piontek og kemur frá Þýskalandi. Hann vann til Grammy verðlauna í fyrra fyrir remix sem hann gerði af ofursmellinum About Damn Time með tónlistarkonunni Lizzo.

Þá hefur hann troðið upp á stærstu tónlistarhátíðum í heimi og gert það gott á vinsælum klúbbum, meðal annars í Mykonos og Ibiza en staðirnir eru þekktir fyrir öfluga klúbbasenu. Nokkur af lögum hans eru með hundruði milljóna streyma á Spotify.

Rólan draumur að rætast

Ásdís er búsett í Berlín en ferðast mikið sökum tónlistarinnar. Lögin hennar hafa ratað hátt á vinsældarlista úti og eru sum þeirra með tugi milljóna streyma á Spotify. Blaðamaður tók púlsinn á henni.

„Ég var að vinna að lagi með vini mínum sem heitir Jenson Vaughan og hann hefur samið áður fyrir Purple Disco Machine. Við semjum þetta lag og ákveðum að senda það á hann. Purple Disco Machine verður mjög spenntur fyrir laginu en við heyrum svo ekki neitt í eitt ár. Þetta er því búið að vera lengi í vinnslu og svo náðum við aldrei að negla tímasetninguna á þessu en 26. janúar gekk þó að lokum upp.“

Ásdís María segir að verkefnið með Purple Disco Machine sé líklega það stærsta hingað til. Instagram @asdismv

Ásdís hefur sem áður segir unnið að ýmsum stórum verkefnum en hún segir þetta þó hafa toppað annað.

„Ég fór til Parísar til að taka upp myndband fyrir lagið og ég hef bara aldrei áður tekið þátt í neinu svona stóru. Purple Disco Machine er náttúrulega mjög þekktur hér úti, honum gengur vel og er með mikið af fólki á bak við sig þannig að þetta var algjörlega gígantískt myndband.

Ég vil ekki spoila of mikið en ég er í rólu á einum tímapunkti sem er bara draumur að rætast hjá mér.“

Hún segir að fyrir utan erfiðleika með réttu tímasetninguna hafi allt ferlið hafi gengið eins og í sögu.

„Hann er ótrúlega almennilegur og við kláruðum lagið meira að segja saman því hann vildi aðeins vinna í því eftir að við Jenson sendum það á hann.“

Risastórt gamlárspartý í Berlín

Það er mikið um að vera hjá Ásdísi og mörg spennandi verkefni framundan.

„Það er bara búið að vera dálítið brjálað að gera ef ég á að segja alveg eins og er. Ég næ ekki einu sinni að taka til í íbúðinni minni það er svo mikið að gera,“

segir Ásdís hlæjandi.

„Ég var að spila í fyrsta skipti í gamlárspartýinu New Year Celebrate at The Gate Brandenburger Tor og það var geggjað. Ég fattaði ekki að þetta yrði svona stórt og mikið.

Þetta var eiginlega bara súrrealískt, ég var með dansara með mér og kvöldið var tryllt. Það var auðvitað smá leiðinlegt að sjá ekki annálinn og skaupið fyrr en daginn eftir en það var vel þess virði,“ segir Ásdís glöð í bragði að lokum.

