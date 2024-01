Að mála mynd af borg er allt annað en að byggja borg

Munurinn á rafmyntinni ONE, One Ecosystem (OES) og öðrum rafmyntum má líkja saman á þann hátt að mála mynd eða byggja borg. Venjuleg rafmynt er búin til af færum tölvuhönnuðum sem tekur þá þrjá til sex mánuði og er slíkt oft gert í bílskúr. Ef hönnunin er flóknari tekur hönnunin fáein ár með fjölda manna eftir því hvernig nota á myntina. Hægt er að búa til rafmynt fyrir eina verslun upp í mynt sem allir íbúar heims geta notað. Nokkur munur er á því.

Margir fréttamiðlar hafa kallað ONE, SVINDL með stórum stöfum og upphrópunum. Jú, ONE er eins og að kaupa rafbíl árið 2016 en fá í raun árgerð 2024 í staðinn. Árið 2016 var ekki hægt að nýta bílinn (né hægt að nota ONE). Hvergi var hægt að hlaða rafmagn né var hægt að fá viðgerð fyrir bílinn. Hann varð því að vera inni í bílskúr. Þá vantaði alla innviði til að hægt væri að nota bíl af því tagi. Er sala rafbílsins þá svindl? Ef þú greiddir, segjum 50,000 kr., fyrir rafbílinn þá en núna er rafbíllinn hins vegar 10,000,000 kr. virði. Árið 2016 hrópaði fólk upp: „SVINDL, SVINDL!“ sem hafði keypt bíl (rafmynt) sem það gat ekki notað. En lang-, langflestir sáu fram í tímann. Hægt var að kaupa eina BTC (Bitcoin) á minna en einn bandaríkjadal árið 2016. Núna kostar ein BTC 42,233 US$ og stórfyrirtæki á borð við Black Rock eru að fjárfesta í BTC. En einnig eru stórir fjárfestar að fjárfesta í ONE myntinni. Venjulegar rafmyntir sem telja núna tugi þúsunda eru settar á markað eftir framleiðslu eins og mynd eftir listamann í von um að einhver kaupi. ONE myntin er byggð upp til að vera stöðugt hagkerfi en ekki hlutabréf sem hækka og lækka. Má þar nefna að þjónustan við ONE eigendur á sér stað allan sólarhringinn, um allan heim. Einnig er verið er að opna skrifstofur fyrir ONE eigendur víða. Þetta á ekki við um neina aðra rafmynt. Vörumarkaðurinn (Dealshaker) þar sem ONE er notað til að versla með stækkar ört. ONE er líka skóli, ferðaklúbbur, kauphöll, hjálparstarf o.fl. Eða með öðrum orðum: HAGKERFI.

Hagkerfi byggir á mörgum stoðum og þá telst það stöðugt, ef það er nógu stórt. Þetta þekkja Íslendingar af íslensku krónunni sem byggir á litlu hagkerfi og fáum stoðum og er því óstöðug.

Stöðugt hagkerfi.

Uppbygging ONE hefur því beinst að því að byggja upp stórt hagkerfi sem er mun flóknara, erfiðara og er tímafrekara en að setja litla rafmynt á markað. Rafmyntin Libra sem stofnuð var af eiganda Facebook átti að verða hagkerfi eins og ONE. Libra var talin ógna hagkerfi Bandaríkjanna og Zuckerberg var þvingaður til að hætta við stofnun Libru. Til að undirbúa verk á borð við stofnun myntarinnar Libru voru lagðir til milljarðar dollara, að því komu Visa, Eurocard og margir af stærstu bönkum heims. Vegna andstöðu seðlabanka Bandaríkjanna, þingsins og fleiri aðila var hætt við framleiðslu myntarinnar. ONE er því eina myntin sem farið hefur þessa vegferð sem hefur verið bæði löng og ströng. Um þessar mundir fer að hilla undir að hagkerfi ONE sé orðið það sterkt og stöðugt að hægt sé að setja myntina á markað á sama máta og aðrar myntir í heiminum sem eru fljótandi og verða fyrir sveiflum, bæði upp og niður. Íslenska krónan hefur ekki farið varhluta af því.

Ísland hefur hagkerfi sem styður við krónuna en það er bæði lítið, veikt og hefur fáar stoðir og sveiflast því mikið.