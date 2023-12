Verðlaunaplötur úr ýmsum áttum

Í tilkynningu segir að verðlaunaplötur ársins komi úr ýmsum áttum og spanni meðal annars þjóðlagaskotna popptónlist, drífandi teknó og gítargrúvað rokk.

Eva808 (Eva Jóhannsdóttir) er að hljóta sín önnur Kraumsverðlaun, en hún fékk verðlaunin fyrst árið 2020 fyrir sína fyrstu breiðskífu; Saultry Venom.

Fram að þessu hafa sex aðrir listamenn og hljómsveitir hlotið Kraumverðlaunin í tvígang; Retro Stefson (Montaña, 2008 og Retro Stefson, 2012), Mammút (Karkari, 2008 og Komdu til mín svarta systir, 2013), Hjaltalín (Terminal, 2009 og Enter 4, 2012), Dj flugvél og geimskip (Glamúr í geimnum, 2013 og Nótt á hafsbotni, 2015), Kælan Mikla (Kælan mikla, 2016 og Nótt eftir nótt, 2018) og Gugusar (listen to this Twice, 2020 og 12:48, 2022).

Kraumsverðlaunin eru árleg plötuverðlaun Auroru velgerðarsjóðs og er þeim ætlað að kynna og styðja við plötuútgáfu íslenskra listamanna og hljómsveita. Þau voru fyrst veitt árið 2008.

Elín Hall á sviði.

Meðal Kraumsverðlaunhafa fyrri ára má nefna: Auður, ADHD, Agent Fresco, Amiina, Anna Þorvaldsdóttir, Anna Guðný Guðmundsdóttir, Ásgeir, Between Mountains, Bjarki, BSÍ, Cell7, Daníel Bjarnason, FM Belfast, GDRN, GKR, Grísalappalísa, gugusar, Gunnar Andreas Kristinsson, Gyða Valtýsdóttir, Hafdís Bjarnadóttir, Helgi Hrafn Jónsson, Hildur Guðnadóttir, Hjaltalín, Hugi Guðmundsson, Ísafold kammersveit, JDFR, Kvikindi, Kælan mikla, Lay Low, Mammút, Moses Hightower, Misþyrming, Ojba Rasta, Ólöf Arnalds, Retro Stefson, Samaris, Sin Fang, Skrattar, Sóley, Una Torfa og fjölmargir fleiri.

Dómnefnd Kraumsverðlaunanna þetta árið.

Kraumsverðlaunin 2023 eru valin af níu manna dómnefnd skipuð fólki með margvíslega reynslu af því að fjalla um, spila og vinna með íslenska tónlist í fjölmiðlum og á öðrum vettvangi.

Dómnefndina skipa; Árni Matthíasson (formaður dómnefndar), Arnar Eggert Thoroddsen, Helga Þórey Jónsdóttir, Lovísa Rut Kristjánsdóttir, María Lilja Þrastardóttir, Óli Dóri, Rósa Birgitta Ísfeld, Trausti Júlíusson og Þorbjörg Roach Gunnarsdóttir.

