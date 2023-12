Margir nýliðar tilnefndir til Kraumsverðlauna

Í tilkynningu segir að það sem einkenni tilnefningarnar í ár sé gríðarleg fjölbreytni. Mikil gróska ríki í íslensku tónlistarlífi á sviðið popps, rokks, Jazz, teknós, hip hops og þjóðlaga og að tilraunatónlist sé hampað.

Stór hluti þeirra sem dómnefndin hefur tilnefnt var að gefa út fyrstu plötuna.

Þeir sem eru tilnefndir til Kraumsverðlaunanna 2023 eru:

Apex Anima - ELF F O



Daniiil - 600



Elín Hall - Heyrist í mér



Eva808 - Öðruvísi



ex.girls - Verk



Flexi lyfseðill - behov



Flyguy - Bland í poka



Ingibjörg Elsa Turchi - Stropha



Intr0beatz - Fókus



Jadzia - Hidden Universe EP



Jelena Ciric - Shelters Two



Kári - Palm Trees In The Snow



Laufey - Bewitched



Lúpína - Ringluð



MSEA - Our Daily Apocalypse Walk



Neonme - Premiere



Skorri - Go Ahead!



Spacestation - Bæbæ



Sunna Margrét - Five Songs For Swimming



Xiupill - Pure Rockets

Kraumsverðlaunin eru árleg plötuverðlaun Auroru velgerðarsjóðs og er þeim ætlað að kynna og styðja við plötuútgáfu íslenskra listamanna og hljómsveita. Þau voru fyrst veitt árið 2008.

Dómnefnd Kraumsverðlaunanna.

Kraumsverðlaunin 2023 eru valin af níu manna dómnefnd skipuð fólki með margvíslega reynslu af því að fjalla um, spila og vinna með íslenska tónlist í fjölmiðlum og á öðrum vettvangi. Dómnefndina skipa; Árni Matthíasson (formaður dómnefndar), Arnar Eggert Thoroddsen, Helga Þórey Jónsdóttir, Lovísa Rut Kristjánsdóttir, María Lilja Þrastardóttir, Óli Dóri, Rósa Birgitta Ísfeld, Trausti Júlíusson og Þorbjörg Roach Gunnarsdóttir.