Spears segir þar frá ýmsu sem átti sér stað í sam­bandi þeirra í upp­hafi aldarinnar. Heimildar­maður banda­ríska slúður­miðilsins Pa­geSix segir að hann hafi fengið yfir sig hol­skeflu ljótra at­huga­semda á sam­fé­lags­miðlum og á­kveðið að loka fyrir þau á meðan um­ræðan gengur yfir.

Timberla­ke og Spears voru kærustu­par frá 1998 til 2002. Brit­n­ey segir frá því í bók sinni, The Woman in Me, að hún hafi orðið ó­létt í upp­hafi aldarinnar og fundið fyrir þrýstingi frá Justin að fara í þungunar­rof. Þá hafi hann sagt henni upp með texta­skila­boðum.

„Það kom á ó­vart en fyrir mig þá var þetta ekki harm­leikur. Ég elskaði Justin svo heitt. Ég bjóst alltaf við því að við myndum stofna fjöl­skyldu saman,“ segir hún.

„En Justin var aug­ljós­lega ekki á­nægður þegar ég varð ó­létt. Hann sagði að við værum ekki til­búin til að eignast barn saman og að við værum allt­of ung. Ef ég hefði fengið að ráða þá hefði ég aldrei farið í þungunar­rof. En Justin var stað­ráðinn í að hann vildi ekki verða faðir. Enn þann dag í dag er þessi á­kvörðun ein sú erfiðasta sem ég hef upp­lifað í lífi mínu,“ segir Brit­n­ey í bókinni.