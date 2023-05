Ástralski uppistandarinn Jim Jefferies treður upp í Laugardalshöll 21. maí með sýningu sína Give’em What They Want.

Jim Jefferies er einn vinsælasti uppistandari sinnar kynslóðar og þykir hafa mjög beittan og ögrandi húmor. Hann hefur verið nefndur einn af topp fimm uppistöndurum heims og var valinn uppistandari ársins á Just for Laughs Festival sumarið 2019. Útvarpsmaðurinn Guðjón Smári Smárason á FM957 sló á þráðinn til Jim fyrr í vikunni og tók létt spjall við kappann en Guðjón Smári er mikill aðdáandi grínistans. Hver var uppáhalds grínistinn þinn þegar þú varst að alast upp í Ástralíu? „Það er ekki víst að þú hafir heyrt nafn hans áður enda er hann frá Ástralíu eins og ég og heitir Anthony Morgan. En utan hans verð ég helst að nefna Eddie Murphy sem hafði mikil áhrif á mig í æsku. Ég veit ekki hversu oft ég horfði á uppistöndin hans Delirious og Eddie Murphy Raw en ég var um tíu ára þegar ég kynntist honum. Ég hafði aldrei séð neinn blóta svona mikið áður enda þurfti ég að laumast til að horfa á þættina þegar foreldrar mínir voru ekki heima. Eddie var mikið að segja sögur úr æsku sinni og var svo hrár og beittur. Ég elskaði þetta!“ Þér finnst nú sjálfum ekkert leiðinlegt að blóta. Hvert er uppáhalds blótsyrðið þitt? „Það er ekkert betra en einfalt „fuck“. Það er blótsyrði sem er hægt nota hvar og hvenær sem er.“ Jeff hefur aldrei komið áður til Íslands og segist hlakka mikið til heimsóknarinnar. „Af öllum viðkomustöðum í þessu túr mínum hlakka ég mest til að koma til Íslands. Ég stoppa reyndar bara í 48 klst. þannig að ég hef takmarkaðan tíma. En ég hef heyrt að maturinn sé góður, náttúran sé yndisleg og fólkið sé fallegt. Þegar ég túra um heiminn kemur oft fyrir að ég hangi bara inni á hótelherberginu en í þetta skiptið mun ég pottþétt rölta aðeins um og skoða borgina og jafnvel nágrenni hennar.“ Það er óhætt að búast við miklu fjöri í Laugardalshöll 21. maí. Tryggðu þér miða áður en þeir seljast upp! Hvað er það skrýtnasta sem hefur komið fyrir þig á sviði? „Það hefur tvisvar sinnum gerst að áhorfandi úr sal stökk upp á svið og kýldi mig. Mig grunar að mikil neysla áfengis hafi átt stóran þátt í því. Þeir virtust ekki fíla brandarana mína og svo gæti ég hafa sagt eitthvað óviðeigandi um kærustur þeirra. En utan svona tilvika þá hefur komið fyrir að ég gleymi línunum mínum sem er auðvitað óþolandi.“ Beittur og ögrandi grínisti eins og þú hlýtur stundum að fá neikvæðar athugasemdir frá áhorfendum og gagnrýnendum. Tekur þú þeim illa? „Ég bara les ekki lengur dóma um sýningarnar mínar. Í staðinn mæti ég bara í vinnuna, geri mitt besta og reyni að segja eins marga brandara og hægt er. Ég get ekki eytt tíma mínum í að hugsa um hvað öðru fólki finnst um mig. Annars geri ég engum til geðs. Eina sem ég spái í er hvort miðar seljist á sýningarnar mínar og hvort fólki vilji koma og horfa á mig. Það er það eina sem skiptir máli.“ Miðasalan fer fram á Tix.