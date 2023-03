Veislustjórn var í höndum leik- og söngkonunnar Selmu Björnsdóttur og tónlistarmannsins og leiklistarnemans Króla. Þau sáu um að halda uppi stuðinu ásamt því úrvalsliði tónlistarfólks sem steig á stokk.

Fram komu Una Torfadóttir, Jónas Ásgeir Ásgeirsson, Stórsveit Reykjavíkur, Friðrik Dór, Russian.girls og Hildigunnur Einarsdóttir mezzósópran.

Alls voru veitt 22 verðlaun í kvöld. Talsverðar breytingar voru þó gerðar á verðlaunaflokkum í ár og voru ýmsir flokkar sameinaðir. Verðlaunað var fyrir tónlistarflutning, söng, lög/tónverk og hljómplötur eða stærri verk. Nokkur verðlaun voru veitt þvert á alla flokka, eins og fyrir upptökustjórn, myndbönd, viðburði og umslagshönnun.

Hildigunnur Einarsdóttir, Rebekka Blöndal og Una Torfadóttir hlutu öll verðlaun fyrir söng ársíns, hver í sínum flokki. ístón

Magnús Kjartansson heiðraður

Flytjendur ársins voru Stórsveit Reykjavíkur, Jónas Ásgeir Ásgeirsson, Guðlaug Sóley Höskuldsdóttir (Gugusar) og Magnús Jóhann. Þá voru þær Rebekka Blöndal, Una Torfa og Hildigunnur Einarsdóttir verðlaunaðar fyrir söng ársins.

Flytjendur ársins; Jónas Ásgeir Ásgeirsson, Magnús Jóhann og Guðlaug Sóley Höskuldsdóttir (Gugusar) ásamt meðlimum Stórsveitar Reykjavíkur. ístón

Hin 22 ára gamla söngkona Ragnheiður Ingunn Jóhannsdóttir var valin bjartasta vonin. Hún hefur komið víða fram sem söngkona á síðustu mánuðum, nú síðast sem einsöngvari með Sinfóníuhljómsveit Unga fólksins.

Ragnheiður Ingunn Jóhannsdóttir var valin bjartasta vonin. Hér er hún ásamt Guðna Th. Jóhannessyni, forseta Íslands, sem veitti henni verðlaunin. ístón

Þá hlaut tónlistarmaðurinn Magnús Kjartansson sérstök heiðursverðlaun fyrir stórkostlegt framlag sitt til íslenskrar tónlistar síðustu áratugi.

Hér fyrir neðan má sjá lista yfir alla verðlaunahafa kvöldsins.

Flytjendur ársins

Djasstónlist

Stórsveit Reykjavíkur

Sígild og samtímatónlist

Jónas Ásgeir Ásgeirsson

Popp-, rokk-, hipp hopp- og raftónlist

Guðlaug Sóley Höskuldsdóttir

Önnur tónlist

Magnús Jóhann

Söngur ársins

Djasstónlist

Rebekka Blöndal

Popp-, rokk-, hipp hopp- og raftónlist

Una Torfadóttir

Sígild og samtímatónlist

Hildigunnur Einarsdóttir

Lög og tónverk ársins

Djasstónlist

The Moon and the Sky

Höfundur: Marína Ósk

Sígild og samtímatónlist

Guðspjall Maríu (The Gospel of Mary)

Höfundur: Hugi Guðmundsson

Texti: Niels Brunse og Nila Parly

Popp-, rokk-, hipp hopp- og raftónlist

Bleikur og blár

Lag og texti: Friðrik Dór Jónsson og Pálmi Ragnar Ásgeirsson

Önnur tónlist

the world is between us

Lag og texti: Árný Margrét

Hljómplötur ársins

Sígild og samtímatónlist

Fikta - Jónas Ásgeir Ásgeirsson

Kvikmynda- og leikhústónlist

The Essex Serpent - Herdís Stefánsdóttir og Dustin O'Halloran

Djasstónlist

Another Time - ASA Trio + Jóel Pálsson

Popp-, rokk-, hipp hopp- og raftónlist

Ungfrú Ísland - Kvikindi

Önnur tónlist

Fossora - Björk

Upptökustjórn ársins

Fossora - Björk

Upptökustjórn: Björk Guðmundsdóttir

Tónlistarviðburður ársins

ErkiTíð 2022

Tónlistarmyndband ársins

Drift - Daniel Wohl

Leikstjórn: Máni M. Sigfússon

Plötuumslag ársins

Owls - Magnús Jóhann

Hönnun: Viktor Weisshappel Vilhjálmsson

Bjartasta vonin

Ragnheiður Ingunn Jóhannsdóttir

Heiðursverðlaun Íslensku tónlistarverðlaunanna 2023

Magnús Jón Kjartansson