Jóhanna Guðrún heiðrar Celine Dion

Jóhanna Guðrún hefur alltaf verið mikill aðdáandi stórsöngkonunnar og hefur oft flutt lög hennar á tónleikum.

„Celine hefur verið nefnd ein besta rödd veraldar, unnið fjölda verðlauna og er dýrkuð og dáð í öllum heimshlutum. Jóhanna Guðrún er ein besta söngkona Íslands og mikill aðdáandi Celine Dion,“ segir tilkynningunni.

Jóhanna Guðrún mun taka sín uppáhalds Celine Dion lög í Háskólabíói og verða henni til taks sérstakir gestir, bakraddir og landslið hljóðfæraleikara. Á meðal gestasöngvara verða Dagur Sigurðsson og Elísabet Ormslev.

Hér fyrir neðan má heyra Jóhönnu Guðrúnu flytja Celine Dion lagið The Power of Love í þættinum Jólaboð Jóa á Stöð 2 fyrir nokkrum árum.

„Celine Dion er einn þekktasta söngkona okkar tíma og er bæði söluhæsti kanadíski tónlistarmaður heims og söluhæsti frönskumælandi tónlistarmaður heims. Tónlist hennar spannar margar tónlistarstefnur, frá poppi til rokks, frá R&B til gospels og alla leiðina að klassískri tónlist.

Eftir að hafa náð heimsathygli á níunda áratugnum varð hún fljótt að einni goðsagnakenndustu söngkonu heims, með plötuum á borð við Falling into You (1996), Let’s Talk About Love (1997) og These Are Special Times (1998). Celine endurskapar sig sífellt sem söngkona og hefur haldið áfram að gefa út lög sem hafa gripið hugu og hjörtu fólks um allan heim. Lög eins og “The Power of Love“, “Think Twice“, “Because You Loved Me“, “It‘s All Coming Back to Me Now“, “My Heart Will Go On“, “I’m Your Angel” and “I’m Alive” sem hafa staðist tímans tönn og fara aldrei úr tísku,“ segir í sameiginlegu tilkynningunni sem send var út í dag.

Bakraddir á tónleikunum verða Ágústa Ósk Óskarsdóttir og Íris Lind Verudóttir. Hljóðfæraleikararnir sem koma fram með Jóhönnu eru: