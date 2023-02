Kosning: Lagakeppnin Sykurmolinn

Nú er komið að því að velja besta lag Sykurmolans í bæði karla- og kvennaflokki, 8 lög komust í úrslit og hafa nú verið í spilun á Xinu 977 síðan í desember.



Kosningin stendur yfir fram á miðvikudag 7. febrúar og munu úrslitin eiga þátt í því að velja sigurvegara keppninnar.

Veitt verða verðlaun bæði í karla- og kvennaflokki. Verðlaunin eru ekki af verri endandum 250.000kr í hvorum flokki.

Hér getur þú hlustað á lögin

Klippa: Auður - Im not the one