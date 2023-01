Hættu saman og stofnuðu hljómsveit

Helmingurinn af hljómsveitinni Winter Leaves býr á Egilsstöðum og hinn helmingurinn á Álftarnesi. Þau Hannes Valur Bryndísarson og Soffía Björg Sveinsdóttir eru meðlimir hljómsveitarinnar og fyrrverandi par. Þau voru byrjuð að semja tónlist saman áður en þau stofnuðu bandið, sem varð ekki til fyrr en eftir að þau slitu sambandinu sem þau segja að mörgum hafi fundist mjög furðulegt.

Danni Dæmalausi, útvarpsmaður á X977 tók sveitina tali um lagið þeirra Feel.

Klippa: Hljómsveitin Winter Leaves í úrslitum Sykurmolans

Winter Leaves gáfu út EP plötuna Higher og breiðskífuna Cold September árið 2019.

Útslitalög Sykurmolans eru í spilun á X977

Lögin sem komust í úrslit Sykurmolans eru í spilun á X977 út janúar, þau lög eru:

Karma Brigade – Alive

Winter Leaves – Feel

Bucking Fastards – Don Coyote

Beef – Góði hirðirinn

Blankíflúr & Jerald Coop – Modular Heart

Auður Linda – I´m Not The One

Merkúr – Faster Burns The Fuse

Sóðaskapur – Mamma ver

Í byrjun febrúar fer svo fram kosning, hér á Vísi, sem mun eiga þátt í því að ráða hvaða listafólk hlýtur hvorki meira né minna en 250.000 kr. í verðlaun.

Keppnin í ár er í samstarfi við Orku náttúrunnar