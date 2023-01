„Snýst um að mjólka hverja einustu tilfinningu sem ég finn“

Kristín Sesselja hefur verið virk í íslensku tónlistarlífi síðastliðin ár og var sem dæmi valin Nýliði ársins á Hlustendaverðlaununum árið 2021. Í fyrra flutti Kristín til Osló þar sem hún er búin að skrifa undir samning við plötufyrirtækið Balance It Out.

Hér má heyra lagið I'm Still Me:

Klippa: Kristín Sesselja - I'm Still Me

Mun alltaf getað stólað á sig

Kristín Sesselja samdi bæði lag og texta fyrir I’m still me sem hún lýsir sem sjálfseflandi popp/pönk lagi. Í gegnum lagið tjáir Kristín sig um ástarsorg sem hún hefur fengið nóg af og ákveður að nú sé komin tími til að hætta að gráta og rífa sig upp úr þessum leiðindum, eftir allt saman sé hún jú enn þá hún sjálf og mun alltaf getað stólað á sjálfa sig.

Kristín Sesselja samdi lagið um ástarsorg og að rísa upp. Ingrid Marie

Lagið er húmorískt en hvetur hlustandann líka til að finna allar tilfinningar sínar því að það sé eina leiðin til að komast yfir ástarsorgina.

„Ég ákvað að semja þetta lag um hvað ég væri frábær og að ég gæti komist í gegnum þetta, eiginlega bara smá til að manifesta að það yrði allt í lagi. Ég hugsaði bara að ég hefði komist í gegnum svo margt og að þrátt fyrir að ég hefði ekki hann þá hafði ég mig,“ segir Kristín og bætir við:

„Mér fannst líka gaman að setja eitthvað svona létt twist á alla sorgina. Lagið byrjar á línunni „I’ve been doing yoga, well I only did it twice“, sem mér finnst fyndin lína. Það er kannski meira bak við hana því ég prófaði að fara í jóga með mömmu því ég var með svo mikinn kvíða eftir sambandsslitin.

Boðskapurinn er svolítið um að það sé gott að tala um erfiðu hlutina, maður þurfi að díla við þá og ekki ýta þeim niður til þess að komast yfir þá.“

Kristín Sesselja segir mikilvægt að tala um erfiðu hlutina. Ingrid Marie

Kristín segir textana sína alltaf vera mjög persónulega og sækir hún innblástur í það sem hún er að ganga í gegnum hverju sinni.

„Þegar það er aðeins rólegra í mínu lífi þá lít ég á líf annara til að fá innblástur. Til dæmis hjá vinum og svo líka bara í bókum eða þáttum og reyni að finna einhvern vinkil á það sem annað fólk er að ganga í gegnum.

Svo snýst þetta líka bara svolítið um að mjólka hverja einustu tilfinningu sem ég finn og gera hana að einhverju meira en hún er ef mig vantar eitthvað til að semja um.“

Kristín Sesselja stefnir á nýja EP plötu á árinu. Ingrid Marie

Það er ýmislegt fram undan hjá þessari tónlistarkonu.

„Ég er að fara að gefa út EP plötu á árinu með fullt af lögum um þennan tilfinningarússíbana. Svo er ég aðeins komin aðeins heim frá Osló, þar sem er búin að búa í eitt ár, til að vinna í verkefnum á Íslandi,“ segir Kristín Sesselja að lokum.