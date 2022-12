Mest spiluðu lögin á Spotify árið 2022

Harry Styles

Breski tónlistarmaðurinn Harry Styles trónir þar á toppnum með lagið sitt As It Was af plötunni Harry’s House. Platan hefur náð miklum vinsældum víða um heiminn og nokkur lög hennar hafa ratað inn á vinsældalista FM957 og Bylgjunnar. Laginu As It Was hefur verið streymt rúmlega 1,6 milljarð sinnum á Spotify.

Styles er fæddur árið 1994 og sló upphaflega í gegn sem meðlimur strákasveitarinnar One Direction eftir þátttöku í breska X Factor árið 2010. Hann hefur með sanni náð langt í tónlistarheiminum en á árinu fór hann einnig með stórt hlutverk í Hollywood dramanu Don’t Worry Darling. Þá vakti ástarsamband hans við Oliviu Wilde einnig mikla athygli en því er nú lokið.

Glass Animals

Hljómsveitin Glass Animals fylgir fast á eftir Styles en þeir koma einnig frá Bretlandi. Lagið þeirra Heat Waves greip fjöldamarga hlustendur á árinu sem er að líða þrátt fyrir að hafa komið út árið 2020. Hljómsveitin var stofnuð árið 2010 og er skipuð æskuvinunum Dave Bayley, Joe Seaward, Ed Irwin-Singer og Drew MacFarlane en þeir eru allir á fertugsaldri.

Heat waves var sérstaklega áberandi á samfélagsmiðlinum TikTok í ár en sá miðill hefur spilað veigamikið hlutverk í vinsældum laga. Lög sem springa út á TikTok hafa vanalega náð hátt á hinum ýmsu vinsældalistum. Lagið Heat Waves er með 2,147,965,907 spilanir á Spotify þegar þessi frétt er skrifuð og má gera ráð fyrir að stór hluti hlustana tilheyri þessu ári.

The Kid LAROI

The Kid LAROI skaust upp á stjörnuhimininn árið 2020 þegar hann sendi frá sér lagið Without You og endurgerði það meðal annars með Miley Cyrus. The Kid LAROI heitir réttu nafni Charlton Kenneth Jeffrey Howard og er 19 ára gamall.

Sumarið 2021 starfaði ungstirnið svo með stórstjörnunni Justin Bieber og saman gáfu þeir út lagið STAY, sem situr í þriðja sæti listans og er með tæplega 2,3 milljarða af spilunum á Spotify. Þá skal tekið fram að hluti þessara spilanna tilheyrir árinu 2021 og því situr það í þriðja sæti á þessu ári.

BAD BUNNY

Bad Bunny á svo bæði fjórða og fimmta vinsælasta lag ársins samkvæmt Top Tracks of 2022 lista Spotify en lögin tilheyra plötunni Un Verano Sin Ti sem hann gaf út í maí síðastliðnum. Bad Bunny, eða Benito Antonio Martínez Ocasio, kemur frá Puerto Rico og er fæddur árið 1994.

Bad Bunny er með vinsælli tónlistarmönnum okkar samtíma, er með tæplega 62 milljónir mánaðarlegra hlustenda á veitunni og hefur gefið út fjöldann allan af lögum frá því hann byrjaði í bransanum. Þá situr hann í fyrsta sæti Spotify listans Top Artists of 2022.

Í fjórða sæti listans má finna lagið hans Me Porto Bonito. Lagið er með tæplega 972,5 milljón hlustanir á árinu.

Í fimmta sæti er svo lagið Tití Me Preguntó en það hefur verið spilað rúmlega 872 milljón sinnum inn á Spotify árið 2022.

Hér má finna Spotify listann Top Tracks of 2022 í heild sinni: