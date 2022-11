25-35% afsláttur af öllum meðferðum og pökkum aðeins í sólarhring, áhugasamir geta kynnt sér SINGLES DAY tilboð The House of Beauty hér. Við þekkjum það flest að hamast í ræktinni og borða hollt en samt vill fita oft sitja eftir á erfiðu svæðunum að auki sem appelsínuhúð og laus húð situr oft sem fastast.

Þar koma líkamsmeðferðir og makeoverpakkar The House of Beauty til hjálpar sem nú eru á einstökum Singles day tilboðum, aðeins til miðnættis í kvöld á sjálfan Singles day. Líkamsmeðferðarstofan The House of Beauty í Fákafeni 9 er orðin eftirsóttur viðkomustaður þeirra sem vilja bæta sjálfstraust, líkamlegt form og heilsu.

Meðferðirnar eru ekki eingöngu lofaðar hér á landi, erlendu stjörnurnar eru þar engin undantekning. Sem dæmi þá hafa Khloe og Kim Kardashian systur sýnt frá því þegar þær fara í húð- og grenningarmeðferðina Velashape sem The House of Beauty bíður upp á og einnig er þekkt að Victoriu Secret fyrirsæturnar stunda meðferðina grimmt áður en þær stíga á svið.

Sigrún Lilja Guðjónsdóttir oftast kennd við Gyðju Collection er konan á bak við líkamsmeðferðarstofuna The House of Beauty en hún tekur þátt í SINGLES DAY og býður tilboðssprengju sem fer fram bæði á vefverslun og á staðnum.

Sigrún Lilja Guðjónsdóttir er konan á bak við líkamsmeðferðarstofuna The House of Beauty

Án skurðaðgerða og inngripa

The House of Beauty er líkamsmeðferðarstofa sem segja má að sé sú eina sinnar tegundar hér á landi en hún býður upp á sérhæfð meðferðartæki og heildstæðar lausnir fyrir heilsu og líkamlegt útlit, án skurðaðgerða og inngripa.

„Við bjóðum upp á mismunandi meðferðartæki og líkamsmeðferðir sem við teljum með þeim fremstu í heiminum í dag og sem allar hafa sinn sérstæða fókus,“ segir Sigrún og heldur áfram. „Ætli það megi ekki segja að The House of Beauty sé eins konar mekka líkama og heilsu,“ bætir hún, við innt eftir því hvernig hún myndi helst lýsa líkamsmeðferðarstofunni.

„Við erum að hjálpa fólki við að bæta heilsuna og auka sjálfstraustið alla daga og það er það mikilvægasta sem við gerum. Það vinsælasta hjá okkur eru svokallaðir „makeover“ pakkar þar sem viðkomandi mætir í sérvaldar meðferðir nokkrum sinnum í viku í nokkrar vikur með ákveðið markmið í huga. T.d. erum við með SKIN makeover, Húð- og grenningar makeover, Heilsueflingu og Tummy tuck svo fátt eitt sé nefnt.“

Árangur viðskiptavina hefur vakið eftirtekt

„Jákvæðar árangurssögur hjá okkur í dag skipta hundruðum. Við þrýstum aldrei á fólk að birta myndirnar af sér og fara margir í gegn með frábæran árangur sem aðeins þeir og meðferðaraðilar vita af. Það fylgir bara trúnaðinum og er algjörlega eðlilegt miðað við það sem við sérhæfum okkur í. En svo eru alltaf sumir sem eru til í að leyfa okkur að birta myndirnar og leyfa fólki að sjá hvað við erum að gera alla daga og okkur þykir mjög vænt um það,“ segir Sigrún.

Fjölda fyrir og eftir mynda viðskiptavina The House of Beauty má sjá á instagrammi stofunnar hér.

Heilir 90 cm farnir

„Þessi kona kom til okkar í 12 vikna pakka sem hún tók með pásum. Pakkinn hennar innihélt 24 skipti í Totally Laser Lipo, 24 skipti í Fitform, 24 tímar í LED, 24 skipti í Lipomassage og 24 skipti í Velashape. Með þessum pakka unnum við á fitusöfnun á kvið, lærum og höndum. Mótun og styrkingu og heildar líkamsmótun vöðva í Fitform ásamt því að við unnum á húðþéttingu og lausri fitu á kvið og höndum í Velashape og þéttum svo allan líkamann og styrktum húðina ennþá betur í Lipomassage. Árangurinn er glæsilegur eins og sjá má en hún missti heila 90 cm í ferlinu."

Totally Laser Lipo bræðir staðbundna fitu

„Totally Laser Lipo er meðferð sem er algjörlega sársaukalaus en hún umbreytir fitu úr föstu í fljótandi form svo hún losast út með eðlilegum hætti í gegnum sogæðakerfið. Meðferðin tekur aðeins 20 mínútur og unnið er með eitt svæði í meðferðinni og við ummálsmælum fyrir og strax eftir meðferðina. Árangurinn kemur í ljós strax og heldur svo áfram að aukast næstu 72 klukkustundirnar.“ Segir Sigrún.

Kóðinn „SINGLE22“ veitir 25% afslátt í dag af Totally Laser Lipo, nánar um meðferðina hér.

„Þessi kona kom til okkar tvisvar í viku í átta vikur. Hún byrjaði í Totally Laser Lipo með àherslu á magasvæðið og fór í fitform beint á eftir til að stinna og styrkja vöðva og fullkomna árangurinn."

En segðu okkur meira frá Velashape meðferðinni sem Kardashian systur stunda og Victoria Secret módelin nýta áður en þær fara á svið.

„Þessi er klárlega ein af mínum upphalds því hún bæði vinnur á fitusöfnun og þéttir lausa húð ásamt því að stinna og styrkja svæðið sem unnið er með. Þarna erum við t.d. oft að vinna með þessar leiðinda misfellur sem geta myndast í kringum brjóstahaldarasvæðið á bakinu, lausri fitu og húð á höndum og þessum svokölluðu „svuntum“ sem koma stundum í ljós eftir t.d. barnsburð eða þyngdartap.

Meðferðin sem samanstendur af hljóðbylgjum, Infrarauðum ljósgeisla og neikvæðum þrýstingi sem örvar niðurbrot á fitu, eykur hreinsun í sogæðakerfi líkamans, eykur kollagen og elastin framleiðslu í húð auk þess sem fitufrumur minnka. Árangurinn verður ummálsminnkun á meðferðar svæði, minnkun á appelsínuhúð og húðin verður þéttari, sléttari og útlínur líkamans betur mótaðar. Meðferðin tekur 20 mínútur og fer fjöldi svæða sem tekin eru í meðferðinni eftir því hve vel viðkomandi tekur við. Við mælum svo með að unnið sé með hvert svæði í 4-8 skipti +- og að mætt sé 1-2x í viku.

Endanlegur árangur sést svo tveimur vikum eftir að síðasta meðferðin er kláruð en við höfum alveg verið að sjá undraverðan árangur með þessari meðferð þannig að það kemur mér ekkert á óvart að stjörnurnar úti í heimi séu að nýta þessa meðferð, enda finnst mér hún alveg geggjuð,“ Segir Sigrún.

Kóðinn „SINGLE22“ veitir 25% afslátt í dag af Velashape, nánar um meðferðina hér.





Frábær árangur á tveimur mánuðum

„Þessi kona kom til okkar sem módel í Velashape. Hún byrjaði 9. júlí og kláraði 12. sept. Það eru tveir mánuðir á milli mynda. Hún kom til okkar 2x í viku Velashape samtals í 12 skipti til að vinna á magasvæðinu og svuntunni. Árangurinn er flottur eins og sjá má, þá minnkuðu bæði slit og svuntan að framan nánast hvarf.

Msculpta PRO byggir upp vöðva á miklum hraða

Sigrún bætti í fyrra við byltingarkenndri meðferð sem nefnist Msculpta PRO. Meðferðin byggir upp vöðva og losar fitu á undarverðan hátt með rafsegulbylgjum.

„Mscultpa PRO er gríðarlega öflug meðferð til að byggja upp vöðva og brenna fitu með nýrri og byltingarkenndri rafsegultækni eða svokallaðri HIFEM tækni.“ Segir Sigrún.

„Mscultpa PRO meðferðin er með þeim öflugri sem við höfum komist í tæri við á þessu sviði, að byggja upp og móta vöðva samhliða því að brenna fitu. Við trúðum því eiginlega ekki hve hratt þessi meðferð byggir upp vöðva og mótar líkamann þegar við fórum að fá reynslu á hana,“ segir Sigrún ánægð með þessa nýlegu meðferð sem The House of Beauty bíður upp á.

Sjá nánar um Msculpta pro hér.

Meðferðin sem byggir upp heilsu og hjálpar gegn verkjum

„Ein af okkar allra vinsælustu meðferðum er Lipomassage Silkligth, ein öflugasta sogæðameðferð sem hægt er að komast í. Fyrir utan að hafa gríðarlega öflug áhrif á mótun líkama, appelsínuhúð, bjúgsöfnun og staðbundna fitu, þá er þetta meðferðin sem margir kjósa að fara í til að halda niðri verkjum, t.d. vegna gigtar- eða stoðkerfisvandamála.

Við fáum marga gigtarsjúklinga til okkar vikulega sem ná að halda niðri verkjum með því að koma í þessa meðferð. Lipomassage meðferðin bætir blóðflæði og dregur úr bólgum og bjúg. Það skemmtilegasta við starfið er að sjá fólk ná góðri heilsu á ný. Eftir að hafa sjálf misst heilsuna og þurft að berjast fyrir því að ná henni aftur þá fyrst gerði ég mér grein fyrir því hversu dýrmæt heilsan er. Ég brenn fyrir því að aðstoða fólk við að byggja upp heilsuna og þessi meðferð er þar gríðarlega öflugt tæki,“ segir Sigrún.

Kóðinn „SINGLE22“ veitir 25% afslátt í dag af Lipomassage Silklight, nánar um meðferðina hér.





Ekki krafa um hreyfingu eða sérstakt mataræði

„Við gerum enga sérstaka kröfu um hreyfingu eða mataræði, enda eru þeir sem koma til okkar eins misjafnir og þeir eru margir. Sumir geta einfaldlega ekki hreyft sig og þurfa því aðstoð okkar til að byggja líkamann upp. En við gefum góð ráð hvað varðar t.d. vatnsdrykkju, gufu, góða næringu og ýmis önnur trix til að bæta heilsuna og hjálpa við að hámarka árangur hvers og eins. Svo hvetjum við viðskiptavini til dáða í ferlinu og það hefur alltaf jákvæð áhrif líka,“ segir Sigrún.

En eru meðferðir The House of Beauty fyrir alla?

„Stutta svarið er nei. Þumalputtareglan er sú að þinn árangur er okkar markmið. Ef tilskilinn árangur næst ekki fljótlega eftir að prógramm hefst er mikilvægt að láta meðferðaraðila vita svo hægt sé að gera breytingar á prógramminu. Við erum eins misjöfn og við erum mörg og líkami okkar bregst mismunandi við. Fókusinn hjá okkur er ekki sá að viðskiptavinir missi ákveðinn fjölda kílóa heldur aðstoðum við þá við að vinna á staðbundnum breytingum á fitusöfnun, slappri húð, bjúg, bólgum, slitum og ýmsu öðru. Við fókusum frekar á að árangur sjáist með berum augum og á myndum heldur en að missa ákveðinn fjölda kílóa. Árangur byggist á samstarfi meðferða, meðferðaraðila og viðskiptavinar,“ Segir hún.

Afslættir sem um munar

SINGLES DAY er orðin risa stór dagur í netverslun og er The House of Beauty þar engin undantekning þrátt fyrir að selja þjónustu.

„Þegar ég opnaði stofuna fór ég strax af stað með netverslun þrátt fyrir að selja þjónustu. Það eykur þægindi og sparar bæði viðskiptavinum og ekki síst starfsfólkinu sporin. Það kom strax í ljós að það var gæfuspor enda veigra fæstir sér við að versla sér meðferðir eða makeover á netinu í dag. Við pössum líka að hafa eftirleikinn einfaldan og ekki of bindandi fyrir viðskiptavini sem ég tel skipta miklu máli sérstaklega við sölu á netinu. Sem dæmi þá renna kortin okkar ekki út og er hægt að breyta um meðferðir eða pakka ef það kemur t.d. í ljós að við teljum að annað meðferðarprógram muni henta viðkomandi en það sem keypt var,“ segir Sigrún Lilja og heldur áfram.

„Við erum með ómótstæðileg tilboð í gangi yfir Singles Day sem gilda aðeins í sólarhring eða til miðnættis í kvöld 11.11 og því borgar sig að hafa hraðar hendur. 30-35% afsláttur af völdum Singles Day risa sprengjum! og svo er líka 25% afsláttur af öllum okkar meðferðum og pökkum sem ekki eru á RISA SPRENGI afslætti!

Að auki er MEGA Price drop nokkrum sinnum yfir Singles daginn í klukkutíma í senn af völdum meðferðum og pökkum sem tilkynnt verða á Facebook viðburðinum hér: því er tækifærið til að versla sér meðferðir eða makeover pakka á besta verðinu klárlega í dag. Nú er um að gera að grípa tækifærið og byrja að undirbúa sig fyrir jólin með því að versla sér meðferðarpakka á Singles day tilboðinu og fara svo inn í jólahátíðina upp á sitt besta nú eða byrja nýtt ár með stæl og láta marmiðin verða að veruleika," segir Sigrún að lokum

Áhugasamir geta kynnt sér SINGLES DAY tilboðin betur hér:

Fyrir þá sem vilja bóka sér tíma í fría mælingu og ráðgjöf hjá sérfræðingi geta gert það á einfaldan hátt hér.