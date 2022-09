Grease tónleikasýning í Laugardalshöllinni

„Með tónleikasýningu förum við þennan gullna meðalveg að gera söngleik og svo tónleika. Við erum í rauninni að setja á svið atriði fyrir hvert einasta lag sem að kemur fram í myndinni, bæði lögin sem leikararnir syngja og líka lögin sem eru í bakgrunni,“ segir Greta Salóme sem sjálf elskar Grease.

„Ég man eftir að hafa séð Grease þegar ég var krakki og ég hef alltaf elskað söngvamyndir og söngleiki. Ég hrærðist í þessu umhverfi að æfa dans og spila tónlist þannig að ég elskaði Grease þegar ég var að alast upp og var alltaf að spóla vídeóspólunni til baka til að geta byrjað aftur að horfa á myndina.“

Jóhanna Guðrún í hlutverki Sandy

Hér á Íslandi hafa ófáar uppfærslur af Grease litið dagsins ljós, bæði í atvinnu- og áhugamannaleikhúsum og ófáir spreytt sig á hlutverkum Danny og Sandy; Selma Björns, Rúnar Freyr Gíslason, Birgitta Haukdal og Jón Jósep Snæbjörnsson. Í þennan hóp bætast nú stjörnur dagsins í dag þau Jóhanna Guðrún og Magnús Kjartan Eyjólfsson. Jóhanna Guðrún segir það algjöran draum að taka þátt og segist hafa verið mikill Grease aðdáandi frá blautu barnsbeini.

„Ég er spenntust fyrir laginu Hopelessly Devoted To You sem er sannkallað söngkonulag.“

Magnús Kjartan segist hlakka mikið til að takast á við hlutverkið og segir hópinn alveg frábæran, flottir söngvarar sem og aðrir sem standa að baki sýningarinnar.

Frussugargaði lögin úr Grease

Grease hefur fylgt fleirum en Gretu Salóme frá barnæsku. Meðal þeirra sem koma fram eru Stefanía Svavarsdóttir og hún hlakkar mikið til. „Það er mjög spennandi að flytja verkið í svona stórri uppfærslu. Ég er spennt að sjá Magnús Kjartan í sínu hlutverki og svo er frábært hversu mörg við erum í sýningunni og hvað hópurinn er skemmtilegur."

Dagur Sigurðssontekur einnig þátt í sýningunni og segir að Grease, ótrúlegt en satt, hafi verið nokkuð stór partur af æsku hans.

„Við systkinin horfðum á myndina svona 1-2 í mánuði og frussu görguðum lögin með! Ég hlakka ofboðslega til að fá að syngja lögin í höllinni, þetta verður algjör negla!" segir Dagur.

Júlí Heiðar segist einnig vera virkilega spenntur að fá að taka þátt í þessari tónleikauppfærslu af Grease enda sá hann myndina oft sem krakki og fyrri uppfærslur á söngleiknum í íslensku leikhúsi.

„Ég sá uppfærslurnar í leikhúsunum, hélt mikið upp á tónlistina og dansaði sem barn við tónlistina í danstímum. Lögin eru mörg hver ódauðleg þó að leikritið sjálft eigi ekki beint við í nútíma samfélagi. Það verður geggjað að standa á sviðinu með öllum þessum frábæru listamönnum og ég veit að Greta Salóme kemur til með að gera einhverja tónlistar og upplifunar sprengju sem aðdáendur Grease mega ekki láta fram hjá sér fara."

Magnús Kjartan Eyjólfsson fer með hlutverk Danny

Sigurganga Grease á sviði og hvíta tjaldinu

Söngleikurinn Grease var settur fyrst á svið fyrir rúmum fimmtíu árum í Chicag borg í Bandaríkjunum en höfundar eru Jim Jacobs og Warren Casey. Frá Chicago rataði söngleikurinn inn á fjalir Broadway og West End og árið 1978 var kvikmynd gerð eftir söngleiknum með Þeim John Travolta og Olavia Newton-John í aðalhlutverkum. Þar með greip Grease æði heimsbyggðina og ekki síst Íslendinga.

Myndin náði bæði gríðarlega góðum árangri m.a. með tilnefningu til óskarsverðlauna fyrir lagið Hoplessly Devoted to You og fjórar Golden Globe tilnefningar. Grease var á þessum tíma laðsóknarmesta mynd ársins og þénaði meira í heildina en The Sound of Music sem fram að þessu hafði trónað á toppnum.

Kláruðu brilljantínbirgðir landsins

Morgunblaðið greindi frá því 1979 að æðið hefði numið land hér þar sem Grease vörur seldust upp nær samdægurs og metaðsókn drengja varð hjá dansskóla Heiðars Ástvaldssonar sem kenndi Grease dansana. Unglingarnir versluðu föt í anda söngleiksins sem einkenndust af svörtum gallabuxum og jökkum með grófum rennilásum til skrauts. Buxurnar voru svo þröngar að unglingarnir lögðust á bakið til að renna þeim upp. Drengirnir fengu sér Travolta-klippingu og allt niður í sex ára börn óskuðu eftir slíkri greiðslu á hárgreiðslustofum bæjarins. Til að fullkomna greiðsluna þurfti brilljantín en skemmst er frá því að segja að allar brilljantínbirgðir landsins kláruðust á skömmum tíma svo ófremdarástand skapaðist. Brugðið var á það ráð að ráðast strax í innflutning á stórum birgðum til að sefa unglingana.

Það stefnir í ógleymanlega stund í Laugardalshöll 29. október þar sem Grease upplifunin verður í algleymingi. Miða má nálgast hjá Tix.is.