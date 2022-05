Harry Styles nær toppnum og stefnir á tónleikaferðalag

Harry Styles situr á toppi íslenska listans þessa vikuna með nýjasta lagið sitt As It Was. Lagið hefur verið á stöðugri siglingu upp á við undanfarnar vikur og hefur náð gríðarlegum vinsældum víða um heiminn.

Lagið kom út í lok mars á þessu ári og er að finna á plötunni Harry’s House sem breski popparinn sendi frá sér 20. maí síðastliðinn. Það er nóg um að vera hjá Harry Styles, sem stefnir á tónleikaferðalag í Evrópu og Ameríku í sumar. Hann hefur nú þegar haldið tvenna tónleika með lögum plötunnar í beinu streymi og kom fram á tónlistarhátíðinni Coachella í apríl síðastliðnum við góðar undirtektir. View this post on Instagram A post shared by @harrystyles FM95Blö og Aron Can fylgja fast á eftir í öðru sæti með lagið Aldrei Toppað og tónlistarmaðurinn Farruko skipar þriðja sæti með lagið Pepas. Hér má finna íslenska listann í heild sinni: Íslenski listinn á Spotify: