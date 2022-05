Norræna húsið stendur fyrir málstofu sem fjallar um málefni innfluttra listamanna og menningarstarfsmanna frá löndum utan ESB klukkan 15 í dag. Yfirskrift málstofunnar er „Why don‘t you just marry (an Icelander)?“ og verður hún í beinu streymi.

Í tilkynningu frá Norrræna húsinu segir að fyrir sjálfstætt starfandi aðila, listamenn og menningarstarfsfólk sérstaklega sé afar erfitt og raunar ómögulegt að fá atvinnuleyfi á Íslandi. „Við höfum undanfarin misseri lesið margar fréttir um þessi mál og er nærtækast að nefna mál tónlistarkonunnar og sýningarstjórans Elham Fakouri og áhrifavaldsins Kyana Sue Power,“ segir í tilkynningunni. Fylgjast má með málstofunni í spilaranum að neðan. Hún hefst klukkan 15. Why Don't you marry (an Icelander)? from The Nordic House on Vimeo. Stjórnandi: Dr. Magnús Skjöld: Associate Professor, Bifröst University Þátttakendur: Clare Aimée: myndlistamaður, fyrrum nemandi við Listaháskóla Íslands.

Fríða Björk Ingvarsdóttir: Rektor Listaháskóla Íslands.

Helga Vala Helgadóttir: Formaður þingflokks Samfylkingarinnar.

Hugo Lanes: Listamaður, fyrrum nemandi Listaháskóla Íslands og meðlimur AIVAG.

José Luis Anderson: listamaður, fyrrum nemandi Listaháskóla Íslands (tónlistardeild).

Patricia Carolina: listamaður, fyrrum nemandi Listaháskóla Íslands og meðlimur Verdensromme (samtök innflytjenda listamanna í Noregi).