Lagið heitir As It Was og fjallar um ástarsamband sem hefur farið út um þúfur og söngvarinn þráir að verði aftur eins og það var eitt sinn. Segja má að lagið sé sannkallaður vorslagari, með skemmtilegum hressandi takti sem vel er hægt að dansa við.

