Ertu búinn að kjósa?

Nú eru nokkur ár síðan ég tók fyrst að mér stöðu trúnaðarmanns Eflingar í starfi mínu hjá Olís og hef ég fundið fyrir vaxandi áhuga á kjarabaráttu síðan. Ég er fæddur og uppalinn í Póllandi en flutti til Íslands árið 2013. Á þessum níu árum sem ég hef búið á Íslandi hef ég unnið á ýmsum stöðum, lengst af á Olís, þar sem ég var vaktstjóri, og á American Style, þar sem ég var aðstoðarveitingastjóri. Í dag er ég hins vegar í fullu starfi hjá Linde Gas og í hlutastafi hjá Olís, auk þess sem ég vinn sem barþjónn á barnum Kíkí.

Ég er í framboði fyrir stjórn Eflingar því að ég vil að atvinnurekendur taki ábyrgð á því að brjóta á kjarasamningum. Ég þekki fólk sem fengu ekki bónusa eða kjarasamningsbundnar launahækkanir útgreiddar – það gerðist til dæmis í vinnunni hjá mér þar sem atvinnurekandinn “gleymdi” stundum að greiða eitthvað í heilt ár.

Ég hef starfað á almenna vinnumarkaðnum sl. 8 ár, þ.e. frá því að ég flutti til Íslands. Biturð reynsla af samningsbrotum er venjan í störfum á þeim markaði og A-listinn þekkir þessa reynslu mæta vel. Fólk sem starfar hjá hinu opinbera þekkir þetta ekki hinsvegar. Þau þurfa ekki að hafa áhyggjur af því að þeirra atvinnurekandi sé ekki reiðubúinn að gefa þeim skriflega ráðningarsamninga, eða ekki tilbúinn til að borga skatta.

Ég vil einnig vera fulltrúi fyrir pólska samfélagið í stjórn Eflingar, ég er í framboði því að það er skortur á þessari endurspeglun. Ég trúi því að pólskt-og útlenskt fólk þarf að fara í gegnum öðruvísi hindranir á vinnumarkaðnum. Dæmi má nefna að ég tala íslensku, en ég upplifi enn að fólki komi fram við mig sem “helvítis útlendingur”. Það er þögul vænting gerð til mín að ég taki að mér yfirvinnu, að ég sé sveigjanlegur þegar kemur að stórhátíðardögum, að ég mun ekki berjast fyrir mínum réttindum, því að sumir trúa að ég tilheyri ekki þessu samfélagi. En mér finnst að ég tilheyri hér og mig langar að taka þátt í samfélaginu án þess að þurfa að hafa áhyggjur af hugsanlegri mismunun.

Því vil ég hvetja alla til að kjósa A-listann - hann endurspeglar fjölbreytnina í stéttarfélaginu okkar og allra félagsmenn Eflingar. Slík samsetning af fjölbreyttum hóp mun gera okkur kleift til að bæta samfélagið á lýðræðislegan hátt.

Ertu búinn að kjósa?

Höfundur er í framboði fyrir A-listann (X-A)í stjórnarkosningu Eflingar.

POLSKI

Zagłosowaliście już?

Kilka lat temu zostałem mężem zaufania w Olís i bardzo zainteresowałem się ruchem związkowym. Urodziłem się i wychowałem w Polsce, ale w 2013 roku przeprowadziłem się na Islandię. W ciągu 9 lat na Islandii pracowałem w różnych miejscach, głównie w Olís, gdzie byłem kierownikiem zmiany, oraz w American Style, gdzie zostałem asystentem kierownika restauracji. Dziś pracuję na pełnym etacie w Linde Gas, a na pół etatu w Olís jako sprzedawca oraz jako barman w barze Kíkí.

Kandyduję z listy A z chęci walki o to, aby pracodawcy zaczęli ponosić odpowiedzialność za nieprzestrzeganie umów zbiorowych. Znam osoby, którym nie wypłacono dodatków i podwyżek – nawet u mnie w pracy zdarzało się, że pracodawca „zapomniał“ czegoś wypłacić przez rok.



Od 8 lat, czyli od mojego przyjazdu na Islandię, pracuję na rynku prywatnym, gdzie nieprawidłowości w płacach są gorzką codziennością. Lista A zna smak tej goryczy. Osoby zatrudnione w sektorze publicznym go nie znają - nie muszą martwić się tym, że ich pracodawca odmawia spisania umowy o pracę, czy opłacenia podatków.

Lista A będzie walczyć o polepszenie warunków pracy na rynku prywatnym.

Do działania skłoniło mnie też to, że w zarządzie nie było odpowiedniej reprezentacji osób z Polski, a my jako Polacy i obcokrajowcy mierzymy się z innymi wyzwaniami na rynku pracy. Na przykład ja mówię po islandzku, ale nadal częstokroć traktowany jestem jak „helvítis útlendingur“- przeklęty obcokrajowiec. Oczekuje się ode mnie, że będę pracował nadgodziny, że będę elastyczny co do mojego urlopu, że nie będę walczył o swoje, bo według niektórych osób ja nie jestem u siebie. Jednak ja czuję się jak u siebie i chcę brać udział w tym społeczeństwie bez potrzeby obawiania się dyskryminacji.

Zachęcam wszystkich do głosowania na listę A - reprezentuje ona różnorodność naszego związku zawodowego oraz wszystkich członków Eflingu. Jedynie szeroka reprezentacja umożliwi nam wszystkim demokratyczne uczestnictwo w tworzeniu lepszego społeczeństwa.

Zagłosowaliście już?

Autor, Mateusz Kowalczyk, kandyduje do zarządu Eflingu z listy A.



ENGLISH:

Have you voted yet?



A few years ago, I first took on the position of union rep for Efling while I worked at Olís and I have felt a growing interest in the labour movement. Born and raised in Poland, I moved to Iceland in 2013 and have lived here ever since. During the nine years I have lived in Iceland, I have worked in various places, for the longest time at Olís, where I was a shift manager, and at American Style, where I was assistant restaurant manager. Today, I work full time at Linde Gas and part-time at Olís, as well as being a bartender at the bar Kíkí.

I am running for the board of Efling because I want the employers to bear the responsibility for breaches in the collective agreements. I know people who were not paid their bonuses or contractual wage raises – even in my workplace the employer sometimes „forgot“ to pay something for a year.

I have been employed in the private sector for the last 8 years, ever since I moved to Iceland. The bitter taste of contract breaches is a normality in this employment and the A-list knows this bitterness very well. But people employed in the public sector are not so familiar with it. They do not need to worry about their employer not willing to give them written employment contracts, or not willing to pay taxes.

A-list will fight for better conditions on the private labour market.

I also want to represent our Polish community on the board of Efling, so I am running because I think this representation was not sufficient. I believe Polish and foreign people face very different obstacles on the labour market. For instance, I speak Icelandic, but still I often experience being treated as „helvítis útlendingur“ – this damn foreigner. There is a silent expectation that I will work overtime, that I will be flexible regarding my holidays, that I will not fight for my rights, because some people do not think I belong here. But I feel that I belong and I want to take part in this society without the need to worry about possible discrimination.



I encourage everyone to vote A-list – it represents the diversity of our union and all Efling members. Only broad representation will enable us to democratically create a better society.

Have you voted yet?

The author, Mateusz Kowalczyk, is running for the board of Efling with the A-list.