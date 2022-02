Głosuj na Ólöf jako na nową przewodniczącą Eflingu!

Íslensk útgáfa neðar. English version below.

Kiedy tej zimy objęłam stanowisko przewodniczącej Eflingu, mogłam wyobrazić sobie tylko jedną osobę do pełnienia funkcji wiceprzewodniczącej. Była to Ólöf Helga Adolfsdóttir, która została postawiona w trudnej pozycji jako reprezentant związku zawodowego walczący przeciwko jednej z największych firm w kraju dodatkowo wspieranej przez SA, Stowarzyszenie Islandzkich Pracodawców. Jestem przekonana, że wielu z nas nie podjęłoby tak nierównej walki, ale Ólöf utzrymała swoją pozycję tocząc dzielną oraz bezinteresowną bitwę przeciwko temu Goliatowi w imieniu ludzi pracy.

Zarówno ja, jak i Ólöf pełniłyśmy rolę reprezentantów związku zawodowego w trudnych miejscach pracy. Obie z całego serca popierałyśmy też Sólveig Annę. W tamtym czasie ruch pracowniczy potrzebował przewrotu, a Sólveig Anna go dokonała, za co zawsze będę jej wdzięczna. Jednakże Sólveig Anna nie jest odpowiednią osobą do kontynuacji tej walki, co udowodniła poprzez swoje metody pracy oparte na prześladowaniu i porzez nieumiejętność szanowania opinii innych niż jej własne. Na codzień posługuje się ona retoryką solidarnościową, ale jej zachowanie udowadnia, że jedyną istotną dla niej wartością jest ślepe posłuszeństwo. Poprzez to zachowanie zdołała odizolować się od większości aspektów prowadzenia związku i nie porozumiewa się z osobami, które codziennie służą członkom związku i najlepiej wiedzą na czym polegają ich realia. Jeśli jakikolwiek kierownik w innym miejscu pracy zachowałby się podobnie, spotkałoby się to natychmiast z surowym potępieniem.

Przez cztery lata rządów Sólveig and Viðara Þorsteinssona Efling krwawił zasobami ludzkimi i finansami. Ruch pracowniczy nadal dysponuje wielką wolą walki o lepsze społeczeństwo, ale sama Sólveig stała się rzecznikiem podziału. Zjednoczona potęga ruchu robotniczego zostanie poddana próbie, podczas której będzie musiała poradzić sobie z wielomapoważnymi i niecierpiącymi zwłoki przeszkodami. Ponowne dopuszczenie Sólveig do władzy zagwarantowałoby nie tylko rozłam ruchu pracowniczego,ale też izolację Eflingu. Bieżące zadania są zbyt istotne, aby pozwolić na powstanie wewnętrznych podziałów w przywództwie ruchu pracowniczego lub na wybór przewodniczącej, która jest głucha na krytykę i rozsądek.

Zagłosujmy na odważne i mądre przywództwo Ólöf

Ólöf nie ubiegała się o polityczną pozycję przywódczą, ale została poproszona o jej objęcie, na co zgodziła się, jak przystało prawdziwemu liderowi związkowemu. Ólöf nie dopuszcza, aby jej wizja została rozmyta przez osobiste ambicje lub konflikty, skupiając się raczej na jasnym i skoncentrowanym rozwiązywaniu problemów. Przez ostanie kilka miesięcy pracowałam blisko z Ólöf i jestem przekonana o jej szczerości, sprawiedliwości i zdolności do pełnienia roli przewodniczącej Eflingu podczas nadchodzących negocjacji w duchu solidarności.

Efling potrzebuje mądrej i odważnej osoby, jak Ólöf, która poprowadzi nasz związek i upora się z tymi wyzwaniami. Lista A na czele z Ólöf szczególnie dobrze odzwierciedla wiek i narodowość członków naszego związku. Nie mam najmniejszych wątpliwości, że nasi członkowie nie mogliby życzyć sobie lepszej przewodniczącej. To dotyczy szczególnie obcokrajowców i ludzi młodych, gdyż te grupy są doskonale reprezentowane na liście A.

Wybory już za rogiem, a pytania członków naszego związku zasługują na szczere odpowiedzi. Ólöf nie obawia się udzielania jasnych wyjaśnień dotyczących swojej polityki, czy przeszłości. Jest prawdziwą rewolucjonistką. Jest to podejście prawdziwie rewolucyjne. Zagłosuj na Ólöf oraz jej listę A!

Autorka jest tymczasową przewodniczącą Eflingu.

Ensk útgáfa

Vote Ólöf as the new chairman of Efling!

When I took on the role of chairman this winter there was only one person I could imagine picking as my vice chairman and that was Ólöf Helga Adolfsdóttir. She had been put into a precarious position as a union representative against one of the largest companies in the country that was backed up by the business association to boot. I believe most people would’ve packed their bags and left but Ólöf stood her ground against this Goliath and fought bravely and selflessly for the rights of working people.

Me and Ólöf have both been union representatives at difficult workplaces, as well as having been in a group of people that originally supported Sólveig Anna and her campaign wholeheartedly. The labour movement was long overdue for a shakeup, and Sólveig Anna did just that. For that I’ll always be thankful. But Sólveig Anna is not the person to lead this fight moving forward which she has shown with her bullying ways and inability to take into consideration any other points of views than her own. Despite a rhetoric of solidarity her actions show that the only values she holds dear is blind loyalty. Even that is not enough as she’s isolated herself from most aspects of the running of a union and she does not consort with those that actually service the union members and are most keenly aware of their actual struggles. If a manager at any other workplace would act this way it would be condemned in the strongest way possible.

In three years Sólveig and Viðar Þorsteinsson’s management has hemorrhaged Efling’s finances and human resources. The will to fight for a better society is still present in the movement, but Sólveig has herself become the spokesperson of division. The unified might of the labour movement will be tested in the near future to tackle the many and urgent matters facing it. Sólveig’s election would ensure the fracturing of the movement and the isolation of Efling. The task at hand is too important for internal divisions of the labour leadership and a chairman who does not listen to criticism, rhyme or reason.

Let’s get a brave and smart chairman by electing Ólöf

Ólöf did not seek out to a position of political leadership but was rather asked to serve, and like a real union leader she answered that call. Ólöf does not let personal ambition or conflict deter her from her vision, instead solving each problem with purpose and clarity. I have worked closely with Ólöf for the last few months and know that she is honest, righteous and the chairman that will lead Efling through a difficult upcoming negotiation with solidarity and justice on her side.

We need a smart and brave person like Ólöf to lead Efling and tackle these important issues. Efling’s list, headed by Ólöf, reflects the age and nationality of our union members particularly well. I am convinced that our members could not ask for a better leader, in particular our immigrant population and young union members who are particularly represented.

The election is just around the corner and our union members deserve honest answers to their questions. Ólöf is not afraid of giving clear answers on her policy and past. She is a real revolutionary. Vote Ólöf and her Eflingarlisti tomorrow by marking X on A!

The author is the acting chairman of Efling.

Íslensk útgáfa

Kjósum Ólöfu sem formann Eflingar!

Þegar að ég tók við embætti formanns í vetur kom aðeins ein manneskja til greina sem varaformaður minn og það var Ólöf Helga Adolfsdóttir. Hún hafði staðið í ötulli baráttu sem trúnaðarmaður gegn einu stærsta fyrirtæki landsins sem naut þar að auki stuðnings Samtaka atvinnulífsins. Ég leyfi mér að fullyrða að flestir hefðu látið í minni pokann fyrir þeim Golíat, en Ólöf stóð keik og barðist fyrir réttindum verkafólks af fáheyrðu hugrekki og einurð.

Við Ólöf eigum það sameiginlegt að hafa báðar verið trúnaðarmenn á vinnustað og einnig að hafa verið í hópi fólks sem studdi Sólveigu Önnu og hennar baráttu heilshugar í byrjun. Það þurfti að hrista upp í verkalýðshreyfingunni, það gerði hún svo og fyrir það er ég þakklát. Sólveig Anna er hins vegar ekki rétta manneskjan til að leiða baráttuna áfram og hefur sýnt það með óbilgirni og vangetu til að hlusta á raddir annarra en sína eigin. Þrátt fyrir að baráttuorð hennar tali um mikilvægi samstöðu þá sýna gjörðir hennar að sú samstaða sem hún kallar eftir er í raun aðeins blind hollusta og jafnvel það dugar varla til því hún hefur einangrað sig frá flestum þáttum starfsseminnar og blandar nær aldrei geði við fólkið á gólfinu sem er helst í sambandi við félagsfólk og þekkir helst þann vanda sem verkalýðsfélögin glíma við. Ef stjórnandi á öðrum vinnustað en Eflingu myndi hegða sér með þessum hætti yrði það litið alvarlegum augum.

Á þremur árum hafa stjórnarhættir Sólveigar og Viðars Þorsteinssonar kostað Eflingu gífurlegar fjárhæðir og mikinn mannauð. Baráttuhugurinn er til staðar í hreyfingunni, en Sólveig er sjálf orðin málsvari sundrungar. Reyna mun á styrk verkalýðshreyfingarinnar í náinni framtíð til að takast á við þau mikilvægu og stóru verkefni sem eru framundan. Sundrung verkalýðsforystunnar eins og stefnir í ef Sólveig verður í forystu Eflingar, mun veikja stöðu félagsmanna okkar og alls verkafólks á landinu og með henni mun Efling einangrast. Verkefni verkalýðsforystunnar framundan eru of mikilvæg til að við getum við með sundraða verkalýðshreyfingu og formann sem ekki hlustar á gagnrýni.

Fáum hugrakkan og kláran formann með því að kjósa Ólöfu

Ólöf sóttist ekki eftir því að ganga inn í þennan stjórnmálaheim heldur var hún beðin um það, og eins og alvöru verkalýðsleiðtogi svaraði hún því kalli. Ólöf lætur persónulegan metnað eða illdeilur aldrei villa sér sýn heldur vinnur að hverju máli af dugnaði og heilindum. Ég hef unnið náið með Ólöfu síðustu mánuði og veit að hún er heiðarleg, réttsýn og sá formaður sem mun leiða Eflingu í gegnum erfiða kjarasamningsviðræðu með samstöðu og réttlæti að leiðarljósi.

Við þurfum klára og hugrakka manneskju eins og Ólöfu í forystu Eflingar til að vinna að þessum mikilvægu verkefnum. Listi Eflingar undir hennar forystu endurspeglar aldur og þjóðerni félagsmanna einkar vel. Ég er sannfærð um að félagsmenn gætu ekki óskað sér betri leiðtoga, ekki síst við innflytjendur og ungt fólk en listi Ólafar dregur einmitt vel fram hve mikið af félagsmönnum Eflingar eru ungt fólk af erlendum uppruna.

Stutt er í kosningar og félagsmenn verðskulda hreinskilin svör við þeim spurningum sem brenna á þeim. Ólöf þorir að svara fyrir stefnu sína þegar hún er aðspurð og í henni býr sannur byltingarandi. Kjósum Ólöfu og Eflingarlista hennar á morgun með því að merkja X við A!

Höfundur er starfandi formaður Eflingar.