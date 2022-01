Samkvæmt Sonju Huld Guðjónsdóttur, fjáröflunarstjóra Amnesty á Íslandi, býður uppboðið upp á frábært úrval fjölbreyttra listaverka sem listafólkið sjálft hefur gefið í verkefnið. Ásamt þeim gefur Gallerí Fold sína vinnu líka.

Mannréttindi og listsköpun vinna vel saman

Allur ágóði vefuppboðsins rennur óskertur til þeirrar mannréttindabaráttu sem Amnesty hefur löngum unnið hart að en Sonja Huld segir þau stöðugt leita nýrra leiða bæði við fjáröflun og til að koma mannréttindabaráttunni á framfæri á Íslandi.

Amnesty International varð 60 ára í fyrra og stóð því til að halda ýmsa skemmtilega viðburði í tilefni þess. Þurftu þau að fresta ýmsu sökum Covid en listuppboðið fer fram á netinu. Uppboð af þessu tagi er ekki nýjung og segir Sonja að þetta tíðkist mikið erlendis. Breski listamaðurinn Damien Hirst hafi til dæmis safnað 3,3 milljónum evra fyrir Save The Children á Ítalíu árið 2020.

„Við höfum unnið mikið með listafólki undanfarin ár. Nánast frá upphafi starfseminnar á Íslandi hafa komið út jólakort með myndum eftir íslenskt listafólk. Rakel Tómasdóttir teiknaði kort síðasta árs og þar á undan Lóa Hjálmtýsdóttir,“ segir Sonja en Amnesty hefur unnið með listafólki á bak við fjölbreytta listmiðla. Hingað til hafa þau til dæmis unnið með tónlistarfólki, fatahönnuðum og teiknurum við ólík og spennandi verkefni. Má þar nefna að hljómsveitin Team Dream samdi lag fyrir 60 ára afmælið sem ber nafnið Where The Maps Run Out.

Árlega fær Amnesty á Íslandi til sín fatahönnuði við að hanna fyrir þau sérstaka sokka sem koma til sölu fyrir hver jól. Nýlega sameinuðust svo fjölmargir teiknarar og teiknuðu litabók um mannréttindasinna, Litum fyrir mannréttindi.

Sonja segir kraftmikið að geta náð til fólks á fjölbreyttan hátt en listinni getur svo sannarlega tekist að miðla mikilvægum upplýsingum.

„Með þessu aukum við vitund og breikkum hóp þeirra sem læra um og taka þátt í mannréttindabaráttunni sem hefur aldrei verið mikilvægari en nú.“

Vefuppboðið fer fram á vefsíðu Gallerí Fold, www.myndlist.is.