Stærstu trendin árið 2022 að mati HI beauty

2021 var svo sannarlega ár nýrra trenda. Með komu samfélagsmiðla eins og TikTok jókst hraðinn í bjútí heiminum gríðarlega og höfum við sjaldan séð jafn mörg trend koma og fara á einu ári.

Til gamans ætlum við í HI beauty að spá fyrir hvaða trend verða allsráðandi í bjútí heiminum árið 2022.

Hár

Bobbinn er mættur aftur (eða fór hann einhverntímann?)

Þessi vinsæli hárstíll er svo ótrúlega fjölbreyttur og ættu allir að geta fundið útgáfuna sem hentar þeirra beinabyggingu. Hvort sem hann sé beinklipptur, styttri að aftan, sléttur eða villtur þá mælum við með að láta slag standa og klippa á sig Bobbara.

Glansandi blástur

Blástur er in! Rúllur eru in! Volume er in! Stórt blásið hár verður allsráðandi árið 2022. Það eru komnar allskonar blásturs burstar sem auðvelda okkur vinnuna eins og Dyson Airwrap eða Revlon One-step Dryer.

Húðumhirða

K beauty

K beauty eða Korean beauty heldur áfram að vera brautryðjandi í húðumhirðu vörum og munum við líklegast sjá þau koma, sá og sigra retinol leikinn á nýju ári. Sjálfbær vörumerki koma einnig sterkari inn og tökum við þeim fagnandi.

Maskne

Í húðumhirðu munum við einnig sjá margar vörur koma út sem eiga að losa okkur við maskne bólur og vandamál sem hafa skapast vegna grímunotkun.

High frequency

Aðal græjurnar í ár verða high frequency vendir og led grímur. Með notkun high frequency tækis dregur úr fínum línum og hrukkum ásamt því að stytta líftíma- og koma í veg fyrir bólur.

Led grímur geta verið með infrarauðum og bláum ljósum. Rauða ljósið hefur þann eiginleika að auka teygjanleika húðarinnar ásamt því að að auka kollagen framleiðslu hennar. Bláu perurnar hjálpa húðinni þinni í baráttu við bólurnar.

Förðun

Vínyl varir

Varatískan 2022 verður aðeins flippaðari en við höfum séð á síðustu árum. Vörurnar sem koma til með að vera vinsælar eru svokallaðir ‘’lip toppers’’ og eru notaðir yfir varaliti eða varablýanti til að breyta litnum, gera varirnar holographic eða fá vínyl áferð á þær.

Aflitaðar augabrúnir





Við sáum glitta í aflitaðar augabrúnir í fyrra en eins og við vitum þá hafa sápuaugabrúnir stjórnað leiknum í nokkur ár núna. Það er mjög gaman að sjá nýtt augabrúna trend læðast inn í förðunarheiminn og sérstaklega þar sem það fer þvert á öll þau trend sem við höfum séð síðustu ár í augabrúnum. Þorir þú að aflita?

Engin fyrirhöfn

Það er kominn tími á að sýna afrakstur húðumhirðunnar sem við erum búin að taka föstum tökum vegna aukinnar heimaveru síðustu ár. Létt þekja á húðina, ljómi, krem kinnalitur og raki á varirnar. Ofur einföld förðunarrútína sem tekur 5 mínútur og án fyrirhafnar verður allsráðandi út árið.