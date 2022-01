Franklin & Bash er ný þáttaröð á Stöð 2+

Franklin & Bash eru skemmtilegir þættir um æskuvinina Peter Bash og Jared Franklin sem starfa saman sem lögfræðingar. Þeir eru þekktir fyrir að nota fremur óhefðbundnar leiðir til að verja skjólstæðinga sína en það kemur þeim oftar en ekki í vandræði. Starfsferill þeirra tekur svo óvænta stefnu þegar þeim er boðið starf hjá stóru lögfræðifyrirtæki eftir að þeir vinna stórt mál sem vakið hafði mikla athygli.

Með hlutverk Jared Franklin fer Brecklin Meyer sem er líklegast þekktastur fyrir hlutverk sitt sem Travis í kvikmyndinni Clueless, sem er eining að finna á Stöð 2+. Peter Bash er svo leikinn af Mark-Paul Gosselaar sem fór með hlutverk Zach Morris í upprunalegu þáttaröðinni af Saved By The Bell frá tíunda áratug seinustu aldar. Framhaldsþáttaröð sem ber einnig nafnið Saved By The Bell er aðgengileg á Stöð 2+ en þar er Zack Morris orðin ríkisstjóri í Kaliforníu.

Fyrstu tvær þáttaraðir af Franklin & Bash eru komnar á Stöð 2+ og seinni tvær þáttaraðirnar munu bætast við í næstu viku.

