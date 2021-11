Parið sást saman í Palm Springs á dögunum þar sem þau héldust í hendur. Birta Líf tekur sambandinu hins vegar með fyrirvara.

„Sko ég veit hún er að skemmta sér. Hún er bara having the time of her life. Hún er aðeins að fá sér eitthvað Vitamin D. Ég held hún sé bara að leika sér,“ segir Hollywood-spekúlantinn.

Athyglisvert er að þegar parið var myndað í Palm Springs var Davidson klæddur í náttföt úr Skims, fatalínu Kardashian. Hún sjálf var aftur á móti klædd í Yeezy skó sem flestir vita að er hönnun fyrrverandi eiginmanns hennar, Kanye West.

„Margir halda því fram að þetta sé bara eitthvað „PR stunt“ því hún sé að fara koma með karlalínu fyrir Skims og hún og Pete verði andlit línunnar. Þannig það er spurning hvort þetta sé bara eitt stórt PR,“ veltir Birta fyrir sér.

Kim Kardashian and Pete Davidson in Palm Springs yesterday. pic.twitter.com/ZfzWwQL5X5 — SAINT (@saint) November 19, 2021

Málsóknir enn að streyma inn eftir Astroworld

Þá var greint frá því í Brennsutei vikunnar að málsóknir á hendur bandaríska rapparanum Travis Scott halda áfram að hrannast upp eftir harmleikinn sem átti sér stað á tónlistarhátíðinni Astroworld fyrr í mánuðinum.

„Málsóknirnar eru komnar upp í tvær billjón dollara og það bætist bara í þetta,“ segir Birta Líf sem greinir frá því að öryggisverðirnir sem voru að störfum kvöldið örlagaríka séu nú einnig að höfða mál gegn rapparanum.

„Þeir eru að tala um það að þeir séu bara andlega skemmdir eftir það að hafa þurft að meðhöndla látið fólk.“

Birta telur þó að málsóknirnar eigi eftir að verða ennþá fleiri og erfitt sé að gera sér grein fyrir stærðargráðu málsins. Hún bendir á að tvær billjónir dollarar sé tvöfalt meira en sú upphæð sem Kylie Jenner, barnsmóðir Scott, er metin á.

„Þetta er hrikalega sorglegt. Maður veit að þau eru að ganga í gegnum mjög hamingjusama tíma núna þannig séð. Hún er ólétt af barni númer tvö en hvorugt þeirra hefur sett neitt inn.“

Rapparinn Travis Scott, sem jafnframt er einn af aðstandendum hátíðarinnar, var á sviðinu þegar áhorfendur freistuðu þess að komast sem næst með þeim afleiðingum að fjöldi varð undir. Tíu eru látnir en hundruðir særðust. Getty/Erika Goldring

Adele fagnar plötu og Britney fagnar frelsi

Þá er ekki hægt að fara yfir Hollywood-fréttir vikunnar án þess að minnast á nýja plötu Adele sem kom út á föstudaginn og hefur vakið mikla athygli. Platan kom út á Spotify en söngkonan setti þó ákveðið skilyrði.

„Hún breytti reglunum á Spotify. Það er ekki lengur sjálfkrafa þannig að platan sé sett á „shuffle“. Hún talar um það að artistar eyða miklum tíma í að raða lögunum og segja heila sögu á albúmi, þannig það væri galið að hún sé bara sjálfkrafa sett á „shuffe“. Þannig hún var mjög ánægð með það.“

Birta fór einnig yfir nýjustu tíðindi af Britney Spears sem þessa daga fagnar nýfengnu frelsi sínu. Hún birti nýlega myndbönd af tónlistarkonunni Christina Aguilera, þar sem blaðamaður reynir að ræða mál Spears við hana en henni er bannað tjá sig. Spears gagnrýnir þessi viðbrögð.

„Þannig hún er greinilega að fylgjast með því hverjir eru að styðja hana.“

Hér að neðan má hlusta á Brennslute vikunnar með Birtu Líf.