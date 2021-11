BTS, Megan Thee Stallion og Doja Cat með þrenn AMA verðlaun

BTS eiga nú alls níu AMA verðlaunastyttur, en skrifuðu sig í sögubækurnar í gær með því að vera fyrsta hljómsveitin frá Asíu til þess að hljóta verðlaunin Listamenn ársins (e. Artist of the year). Strákarnir unnu einnig verðlaun besta popphljómsveitin og fyrir besta popplagið.

Kynnir kvöldsins var Cardi B og skipti hún að minnsta kosti sjö sinnum um föt á verðlaunaafhendingunni. Sjálf vann hún líka verðlaun fyrir besta hip-hop lagið. Opnunarræðu hennar má heyra hér fyrir neðan.

Bruno Mars og Anderson .Paak opnuðu kvöldið með laginu Smoking Out The Window af plötu sinni Silk Sonic. Olivia Rodrigo tók lagið Traitor. Måneskin komu fram í Bandaríkjunum í fyrsta skipti og fluttu lagið Beggin. Það voru samt BTS sem gerðu svo allt vitlaust, með því að taka heimsfrumflutning með Coldplay á laginu My Universe.

Coldplay og BTS saman á sviði. Getty/Kevin Winter

Taylor Swift bræddi alla upp úr skónum með ræðu sinni um það hvað hún væri heppin með aðdáendur. Swift vann tvenn verðlaun, besta söngkonan og besta poppplatan fyrir Evermore. Swift á nú samtals 34 AMA verðlaunastyttur. Bad Bunny, Carrie Underwood, Gabby Barrett fengu líka tvenn verðlaun þetta kvöld.

Ræðuna söngkonunnar Taylor Swift sjá hér fyrir neðan.

Lista yfir sigurvegara AMA verðlaunanna árið 2021 má finna hér fyrir neðan á ensku og á heimasíðu verðlaunanna.