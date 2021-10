Björn Salvador er plötusnúður mánaðarins

Í október varð Björn Salvador frá útgáfunni og plötusnúðahópnum Nordic Voyage fyrir valinu. Hann var tíður gestur í PartyZone á árunum 1996 til 2006 og var þá þekktastur undir nafninu DJ Bjössi eða jafnvel Bjössi Brunahani.

Eftir að hafa haldið sig til hlés um tíma er hann mættur aftur í danstónlistarsenuna, bæði sem plötusnúður og sem tónlistarmaður. Á síðustu mánuðum hefur Björn gefið út flott efni undir merkjum Nordic Voyage, sem hann og Leon Kemp eru á bak við.

Klippa: Party Zone 15. október

Kominn heim í PartyZone

Björn hreiðraði um sig í heimastúdíóí og tók upp tæplega tveggja klukkustunda sett með fagmannlega handmixaðari blöndu af nýrri tónlist, gamalli klassískri og með eigin tónlist.

„Ég fór aðra leið í þessu setti en vanalega, fyrst maður hafði tæpa tvo tíma og er kominn heim í Party Zone. Þetta er blanda af minningum frá því að ég var fyrst að koma fram í þættinum, í bland við mína eigin tónlist, efni frá Nordic Voyage og nýlegri lögum frá frábærum tónlistarmönnum sem hafa fangað athygli mína undanfarin misseri. Þarna eru 90’s smellir frá Basement Jaxx, Carl Craig, Mood II Swing, Maurizio yfir til nútímans í nýja stefnu sem kallast Organic House,“ segir Björn.

Björn Salvador, DJ Bjössi eða jafnvel Bjössi brunahani, hefur verið viðloðandi danstónlistarsenuna síðan á tíunda áratugnum.

„Ég var búinn að vera að spila í nokkur ár þegar ég kom fyrst fram í PartyZone árið 1996. Ég og æskuvinir mínir, sem vorum að þeyta skífum saman á þessum tíma, fengum okkar tónlistarlega uppeldi í gegnum þáttinn þannig að það hefur alltaf sérstaka þýðingu fyrir mig að spila í honum. Teknóið átti hug minn allan þar til ég fór að fikta við að gera mína eigin tónlist fyrir tíu árum síðan. Með tímanum hef ég mýkst allsvakalega yfir í mun dýpri tóna.“

Björn hefur í nægu að snúast í tónlistinni á næstunni. Á döfinni eru verkefni fyrir útgáfurnar Dialtone, Be Adult, Personal Belongings, Everything will be OK og Nordic Voyage.

„Við Leon erum einnig með vikulegan þátt á Proton Radio, þar sem við fáum til okkar góða gesti frá öllum heimsins hornum. Annars vona ég að þið njótið mixins. Það er alltaf heiður og mikil stemming að koma í PartyZone og taka mix. Takk fyrir mig!“

Lagalistinn - Björn Salvador í PartyZone