BDSM, kristni og heimsmet í tölvuleikjum

„Umfangsefni eru af fjölbreyttum toga: BDSM og kristni, hjólabretti og dóp, goðsagnakenndur danshöfundur, heimsmet í tölvuleikjum þar sem er m.a. íslenskur þátttakandi, lessupönk, hugmyndaátök í írönsku samfélagi, vínsmakkaralið frá Zimbabwe og færeysk stúlka sem brýst út úr strangkristnu umhverfi sínu – af nógu er að taka,“ segir í tilkynningu frá RIFF.

Frá upphafi hefur RIFF – Alþjóðleg kvikmyndahátíð í Reykjavík lagt upp mikið upp úr heimildarmyndum. Heimildarmyndadagskrá hátíðarinnar miðar að því að fræða og upplýsa áhorfendur, en ekki síður að miðla þekkingu með óhefðbundnum leiðum. Góð heimildarmynd kveikir í ímyndunaraflinu og getur haft sterk áhrif á áhorfendur og samfélagið með óvæntu sjónarhorni eða nýjum upplýsingum.

Nýjasta mynd norðurírska kvikmyndagerðarmannsins Mark Cousins, sem stóð að baki 15 tíma þáttaröðinni Saga kvikmyndanna sem var sýnd á RÚV á sínum tíma, Sjónarsagan, The Story of Looking, hefur hlotið gríðarlega góður viðtökur, meðal annars fimm stjörnu dóm frá The Guardian í vikunni. Cousins bíður eftir augnaðgerð og fer með áhorfendur í sjónrænt ferðalag af því tilefni.

Fallegasti drengur í heimi, The Most Beautiful Boy in the World, fjallar um Svíann Björn Andrésen sem hálfstálpaður lék drenginn í Dauðinn í Feneyjum, kvikmyndaaðlögun Luchino Viscontis á frægri skáldsögu Thomas Mann – sem fjallar um rithöfund sem verður hugfallin af ungum dreng. Þessi reynsla markaði líf Andrésens með afgerandi hætti, en heimildarmyndin hefur vakið mikið umtal frá því hún var frumsýnd á Sundance-hátiðinni og fellur beint inn í #metoo umræður samtímans.

Bandaríski kvikmyndagerðarmaðurinn Bill Morrisson sem margir þekkja gerði Þorsspæjarann: Ljóðaflokkur, (The Village Detective: A Song Cycle, en hann vann á sínum tíma með Jóhanni Jóhannssyni. Sovéskur filmubútur finnst á Íslandsmiðum og sendir Morrison á spennandi rannsókn um feril sóveska stórleikarans Mikhails Zharov.

Ailey

Alvin Ailey var frumkvöðull á sviði danslistar. Hér er gefin svipmynd af listamanninum og manneskjunni um leið og fylgt er eftir sköpunarferli á dansverki sem byggir á ævi hans.

Fallbyssan og tölvuspilsheimsmetið / Cannon Arm and the Arcade Quest

Með hjálp vina sinna á Bip Bip barnum ætlar Kim að reyna við heimsmet í samfelldu tölvuleikjaspileríi. Hjartahlý mynd um vináttuna.

Ástríða / Passion

Að loknu skaðlegu sambandi, fer norska kvikmyndagerðarkonan Maja Borg í einkar persónulega og myrka reisu þar sem hún kannar skurðpunkt helgisiða innan BDSM og kristni.

Röntgenmynd af fjölskyldu / Radiograph of a Family

Á heimili leikstjórans áttu sér stað dagleg átök andstæðrar trúar og heima sem klufu fjölskylduna í tvennt. Í myndinni kafar hún dýpra í þessi átök milli veraldarhyggju og íslamskrar hugmyndafræði í írönsku samfélagi. Sigurhafi á kvikmyndahátíðinni í Gautaborg.

Uppreisnarlessur / Rebel Dykes

Hvað gerðist þegar pönkið og femínismi mættust? Lesbíugengi, sem var áberandi í uppþotunum í Lundúnum á níunda áratugnum, vill segja þér frá því!

Skál

Eftir strangkristið uppeldi opnast Daníu nýjar brautir er hún kynnist hipphopplistamanni og fer að skrifa eigin texta, þar sem hún veltir fyrir sér hvort það sé synd að drekka, dansa eða sofa hjá fyrir hjónaband.

Fallegasti drengur í heimi / The Most Beautiful Boy in the World

Luchino Visconti lýsti því yfir á frumsýningu kvikmyndarinnar „Dauðinn í Feneyjum“ að aðalleikari sinn, táningspilturinn Björn Andrésen, væri fallegasti drengur í heimi. Fimmtíu árum seinna ristir reynslan af gerð myndarinnar enn djúpt.

Ör Alis Boulala / The Scars of Ali Boulala

Ali Boulala gerði garðinn frægan á tíunda áratugnum sem sérvitrasti hjólabrettakappi síns tíma. Eftir áralanga vímuefnanotkun, átakanlegt slys og loks bata þarf hann að horfast í augu við fortíðina.

Sjónarsagan / The Story of Looking

Er hann bíður eftir aðgerð til þess að lagfæra sjón sína, kannar Mark Cousins hlutverk sjónrænnar upplifunar á einstaklinga og samfélög. Norður-írski leikstjórinn er þekktastur fyrir fimmtán tíma þáttaröð sína „Saga kvikmyndanna“.

Blind Ambition

Hvetjandi frásögn af mönnum frá Zimbabwe sem eru fyrstir landa sinna til að stofna Ólympíusveit í vínsmökkun og leiðangri þeirra. RIFF efnir til vínsmökkunar í Norræna húsinu af því tilefni.