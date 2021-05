„Það er Poppvélin sem flytur lagið. Söngkonan er Sólveig Ásgeirsdóttir. Ég uppgötvaði hana í karokee í starfsmannapartíi hjá Origo. Lagið er hresst sumardiskólag og blússar upp stemmninguna í sumar þegar við kveðjum Covid-19,“ segir Örlygur Smári.

Hann sér sjálfur um daglegan rekstur netverslunar Origo en meðfram starfinu þar vinnur hann sem lagahöfundur, útsetjari (e. producer) og upptökumaður. Hann starfar því við tónlistina í aukavinnu og það gengur vel upp að hans sögn.

Meðlimir Poppvélarinner eru Örlygur Smári, Sólveig Ásgeirsdóttir og Valgeir Magnússon.

„Ég er með studio vestur í bæ þar sem ég er að vinna tónlist. Ég er í þróunarteyminu hjá Origo og sé um daglegan rekstur netverslunar Origo. Það er búið að vera mikill uppgangur í netverslun undanfarin ár og þá sérstaklega á síðasta ári . Ég hef sinnt þessu starfi síðustu fimm ár en ég hef starfað hjá Origo í alls rétt tæp tíu ár. Þetta er búinn að vera mjög skemmtilegur tími og það er skemmtilegt og spennandi að vinna í netversluninni. Hún er mjög vaxandi. Maður þarf auðvitað að vera mikið á tánum, bæði gagnvart samkeppninni og þeim möguleikum sem eru í boði í þessum geira.“

Lagið Sumardans kom út á Spotify á fimmtudag og fleiri lög eru væntanleg í sumar. Lagið má heyra í spilaranum hér fyrir neðan.

Eins og áður segir hefur Örlygur Smári samið fjögur framlög Íslands í Eurovision, sem hann segir að sé meira en nokkur annar lagahöfundur hefur gert.

„Ég samdi lagið Tell me árið 2000 fyrir þau Einar Ágúst og Thelmu. Árið 2008 samdi ég lagið This Is My Life fyrir Eurobandið sem Friðrik Ómar og Regína Ósk fluttu með stæl. Ég samdi síðan Je Ne Sais Quoi sem Hera Björk söng árið 2010 og loks samdi ég lagið Ég á líf með Eyþóri Inga sem keppti 2013. Þetta var gríðarlega skemmtilegt í öll skiptin og það má segja að þetta hafi verið draumur fyrir mann sem komst aldrei í landslið í íþróttum,” segir hann og hlær.

„Þetta er auðvitað mikill heiður og hreinlega ævintýralegt að vera í úrslitakeppninni. Það er mikið stuð í kringum Eurovision úti og það er alls konar fólk sem fylgir keppninni. Þetta er mikil skemmtun í alla staði.“

Örlygur Smári ætlar að gefa út fleiri lög á næstu vikum.

Reiknar með hinu ótútreiknanlega

„Fyrsta ferðin mín árið 2000 var sérlega eftirminnileg en þá var keppt í Stokkhólmi. Þá komu dönsku Olsen bræðurnir og sigruðu nokkuð óvænt. Það er það skemmtilega við keppnina að það óútreiknanalega gerist oft. Keppnin breyttist gríðarlega á þeim 13 árum frá því ég keppti fyrst þar til ég fór síðast. Árið 2000 voru t.a.m. 24 þjóðir sem tóku þátt en eru í dag um 40. Það er líka miklu meiri öryggisgæsla og miklu meira lagt í þetta nú en áður. Í dag er þetta enn stærra.“

Aðspurður um uppáhaldslagið af þeim fjórum sem hann samdi svarar hann:

„Það er erfitt að gera upp á milli laganna minna, mér þykir vænt um þau öll en á ólíkan hátt. Ég lærði það fljótt í fyrstu keppninni að þetta er svolítið keppni í mörgu meiru en að semja gott lag. Við Íslendingar stefnum alltaf langt í keppninni eins og íþróttum. Mér finnst þó alltaf sigur fyrir Ísland að komast í úrslitin. Það þarf svo margt að falla með okkur til að vinna keppnina. Atriðið, flutningurinn og svo margt annað sem þarf að „kikka inn“ til að ná til allra þessara ólíku þjóða.“

Örlygur Smári segir að honum lítist ljómandi vel á keppnina í ár.

„Ég held að Daði geti endað mjög ofarlega í keppninni en ég yrði svo aftur á móti ekkert hissa ef hið gagnstæða myndi gerast því Eurovision er svo mikið ólíkindatól. Daði getur þó farið sáttur frá borði hvernig sem þetta endar hjá honum og Gagnamagninu. Hann er búinn að gera mjög flotta hluti bæði núna og með lagið í fyrra sem því miður fór ekki í lokakeppnina þar sem henni var aflýst vegna Covid-19.”