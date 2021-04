Áhrifarík meðferð við naglasvepp

Naglasveppur er nokkuð algengt vandamál en talið er að allt að 8,4 – 11,1 % þjóðarinnar þjáist af naglasvepp á höndum eða fótum. Naglasveppur hrjáir bæði konur og karla. Naglasveppur er ekki hættulegur en hann getur valdið óþægindum. Hann er smitandi og getur smitast frá einni nögl yfir á aðra og einnig milli einstaklinga. Naglasveppur er algengastur á tánöglum en neglur á fingrum geta auðveldlega smitast. Þess vegna er mikilvægt að meðhöndla naglasvepp um leið og einkenni koma upp og sýking hefur verið greind.

Þóra Margrét Jónsdóttir markaðsfulltrúi Alvogen

En hvernig myndast sveppasýking í nöglum?

Sveppur kemst í nöglina í gegnum sprungur á nöglum, lítil sár á milli tánna eða sýkta aðliggjandi húð sem síðar berst í neglurnar. Sveppurinn nærist á keratíninu í nöglinni og seytir próteinsundrandi (e. proteolytic) ensími sem breytir pH stigi úr súru í basískt. Þannig skapar sveppurinn lífvænlegt umhverfi fyrir sig svo hann vex og dafnar.

Naglasveppur er algengari hjá fullorðnum einstaklingum þar sem neglur missa raka með aldrinum, verða veikari og við það aukast líkur á að m.a. sprungur myndist Hann er algengara hjá íþróttafólki en öðrum og er einnig algengari hjá körlum en konum.

Áhættuþættir

Áhættuþættir fyrir naglasvepp eru nokkrir og sem dæmi má nefna fjölskyldusögu, sykursýki og lélega blóðrás. Ónæmisbælandi lyfjameðferð, naglaáverkar og notkun naglalakks í langan tíma getur einnig aukið líkur á naglasvepp þar sem lakkið inniheldur oft hátt sýrustig og lokar allan raka inni. Lokaðir skór og heitt og rakt umhverfi (sturta, búningsklefar, sundstaðir) þar sem fólk gengur um á tánum getur einnig aukið líkur á naglasvepp og smiti en naglasveppur þrífst vel í raka og hita. Íslensk rannsókn sem birt var 1999 sýndi meðal annars að fólk sem stundar sund reglulega sé í þrefallt meiri hættu á að smitast af naglasvepp en aðrir.

Einkenni naglasvepps

Einkenni naglasvepps eru litabreyting á nöglum, hluti naglarinnar eða öll nöglin verður hvít/gul/rauð eða brún. Þykknun getur orðið á naglaplötu og það getur myndast þykknun undir nögl og gjarnan hreistur, jafnvel nagllos. Naglasveppur getur verið á allri nöglinni eða hluta af henni eða jafnvel á öllum nöglum. Venjulega er sveppasýkingin ekki sársaukafull en án meðferðar getur orðið sífellt óþægilegra að vera í skóm, að ganga eða jafnvel standa í langan tíma. Ef þú ert með einhver af fyrrgreindum einkennum eru líkur á að þú þjáist af naglasvepp og ættir að hefja meðferð sem fyrst þar sem sveppurinn dreifist auðveldlega. Naglasveppur þarfnast meðferðar, hann fer sjaldan án meðhöndlunar.

Einkenni naglasvepps eru litabreyting á nöglum, hluti naglarinnar eða öll nöglin verður hvít/gul/rauð eða brún. Einkennin eru ekki áberandi til að byrja með.

Afhverju er svona erfitt að meðhöndla naglasvepp?

Naglasveppur getur orðið þrálátt vandamál og endursýking verður í einhverjum tilfellum. Fólk byrjar oft að meðhöndla naglasveppinn of seint en það er mikilvægt að meðhöndla naglasveppinn um leið og einkenni koma upp og sýking hefur verið greind.



Hafa skal í huga að naglasveppur er smitandi, hann smitast frá einni nögl yfir á aðra og milli einstaklinga eins og áður hefur komið fram.

Þrátt fyrir að meðferð sé árangusrík og það takist að ráða niðurlögum sveppsins getur tekið langan tíma fyrir nöglina að líta aftur eðlilega út. Það gerist oft ekki fyrr en ný og heilbrigð nögl hefur vaxið upp. Nögl vex að meðaltali 0,1 mm á dag. Það er 1 cm á 100 dögum. Það tekur því 3-6 mánuði fyrir neglur á höndum að vaxa aftur að fullu en fyrir neglur á fótum tekur það allt að 12-18 mánuði. Algengt er að meðferðir við naglasvepp taki 3-12 mánuði.

Nailner er vörulína sem inniheldur þrjár vörur sem allar eru áhrifaríkar við naglasvepp. Vörurnar eru Nailner 2 in 1 pensill, Nailner 2 in 1 bursti og Nailner Treat&Color. Vörurnar bæði meðhöndla og fyrirbyggja naglasvepp. Sýnt hefur verið fram á virkni varanna með viðurkenndum klínískum rannsóknum.

Hvernig virkar Nailner?

Nailner hefur tvöfalda verkun, annars vegar inniheldur það etýl laktat (e. ethyl lactate) sem mettar nöglina með áhrifaríku flutningskerfi sem flytur virk innihaldsefni Nailner að rót vandans: sveppnum og hins vegar mjólkursýru sem lækkar pH-gildi naglarinnar og skapar þar með ólífvænlegt umhverfi fyrir sveppi. Annað lykilatriði er að Nailner inniheldur rakagefandi innihaldsefni sem koma í veg fyrir skemmdir á nöglum og styrkja nöglina.

Nailner 2 in 1

Nailner 2 in 1 fæst bæði sem bursti og penni. Pensillinn inniheldur 300 umferðir

Nailner 2 in 1 fæst bæði sem bursti og penni. Nailner 2 in 1 meðhöndlar og fyrirbyggir naglasvepp á áhrifaríkan hátt og gefur sýnilegan árangur á aðeins 7 dögum með því að lýsa nöglina. Nailner 2 in 1 er auðveld meðferð og hentar bæði konum og körlum sem eru að leita að árangursríkri vöru. Meðhöndla skal nöglina tvisvar á dag fyrstu 4 vikurnar.

Eftir það skal bera lakkið á sýkta nögl einu sinni á dag þar til sýkt nögl hefur vaxið fram og ný heilbrigð nögl er vaxin upp. Pensillinn inniheldur 300 umferðir og penninn 400 umferðir. Einn helsti kostur Nailner 2in1 er að það er sýnilegur árangur eftir einungis 7 daga. Nailner styrkir einnig nöglina, minnkar líkur á endursmiti og bætir útlit naglanna hraðar en aðrar meðferðir. Nailner 2in1 þurrkar ekki upp neglurnar.

Nailner 2 in 1 penninn inniheldur 400 umferðir.

Nailner Treat&Color

Meðhöndlar og fyrirbyggir naglasvepp á áhrifaríkan hátt rétt eins og Nailner 2 in 1. Nailner Treat&Color er fyrir þá sem eru að leita að árangursríkri vöru og hafa áhyggjur af útliti naglanna. Rakagefandi naglalakk sem andar fylgir með. Naglalakkið er í náttúrulegum lit sem hentar flestum. Það gefur sýktu nöglinni fallegra útlit og auðvelt er að fjarlægja lakkið af með acetoni eða acetonlausu efni.

Nailner Treat&Color meðhöndlar og fyrirbyggir naglasvepp á áhrifaríkan hátt. Rakagefandi naglalakk fylgir.

Meðferðin er auðveld í framkvæmd og þurrkar ekki upp neglurnar. Fyrst skal bera Nailner brush á sýktu nöglina, bera þarf á allt sýkta svæðið. Valfrjálst er svo að bera litaða lakkið á þegar hitt hefur þornað. Mikilvægt er að fjarlægja litaða lakkið af sýktu nöglinni áður en hún er meðhöndluð aftur. Best væri að nota acetonlaust efni. Tilvalið er að nota litaða lakkið við sérstök tilefni t.d í opnum skóm í sumarfríinu. Litaða lakkið býr til filmu sem er gegndræp og hleypir andrúmslofti í gegn. Það inniheldur ekki etanól og enga dýrafitu. Lakkið þornar hratt og hefur ekki áhrif á sveppameðferðina. Ekki skal nota hefðbundin naglalökk samhliða meðferð gegn naglasvepp.

Meðhöndla skal nöglina tvisvar á dag fyrstu 4 vikurnar. Eftir það skal bera lakkið á sýktar neglur einu sinni á dag þar til sýktar neglur hafa vaxið fram og ný heilbrigð nögl vaxið upp. Litaða lakkið má nota bæði á sýktar og heilbrigðar neglur. Lakkið dugar fyrir 300 umferðir. Kostir við Nailner Treat&Color eru að það hylur mislitar neglur, styrkir nöglina og minnkar líkur á endursmiti. Nailner Treat&Color gefur heilbrigðar og fallegar neglur.

Hvers vegna ættir þú að nota Nailner?

Sýnt hefur verið fram á virkni Nailner varanna með viðurkenndum klínískum rannsóknum. Sýnilegur árangur kemur fljótt í ljós. Vörurnar eru öruggar og auðveldar í notkun og henta öllum aldri og báðum kynjum. Til að hylja mislitt útlit sýktra nagla er Nailner Treat&Color frábær valkostur.